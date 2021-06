Mais nitidez e proximidade: AF660, a versão atualizada da webcam da AUSDOM, disponibiliza uma nova experiência para transmissões ao vivo

David Wu, CEO da AUSDOM, disse: "A pandemia mudou a vida das pessoas tremendamente, impactando todos nós de alguma forma, uma das quais é lidar com a transição para o teletrabalho em vez de ir pessoalmente para o escritório. Na AUSDOM, nossa missão é oferecer suporte a essa mudança, para que as pessoas em todo o mundo se adaptem a esse 'novo normal', tanto na vida quanto no trabalho."

Equipada com 12 lâmpadas LED brancas leitosas integradas, a AF660 conta com um anel luminoso ajustável de três estágios de transmissão ao vivo para lidar com condições de pouca luz e atingir o brilho ideal durante as transmissões. Com lentes revestidas full HD de cinco camadas, a versão atualizada da AF660 oferece uma resolução panorâmica realista de 1920x1080P e uma taxa de quadros fluida de 60fps para manter a fidelidade visual durante as transmissões e fornecer imagens nítidas e suaves, proporcionando uma experiência de conectividade de vídeo mais agradável.

Os microfones duplos com cancelamento de ruído embutidos do dispositivo diminuem de maneira eficaz o ruído ambiente e melhoram a qualidade de áudio do alto-falante e permitem que os usuários sejam ouvidos com mais clareza e facilidade. O recurso de foco automático read-time permite que a webcam acompanhe rostos com precisão, independentemente de como eles se movimentem, e garanta sempre um foco claro, o que é perfeito para transmissões ao vivo.

O campo de visão de 75 graus da AF660 faz dela a escolha ideal para transmissões ao vivo com um ou dois apresentadores. Junto com uma presilha base que oferece uma faixa de visualização de rotação horizontal de 360° e 90° vertical e um tripé de alumínio antideslizante extensível, a AF660 oferece proteção de privacidade física e total flexibilidade para os usuários instalarem a webcam onde seja mais adequado. Enquanto isso, sua configuração sem arquivos de instalação, tipo "plug-and-play", permitem aos usuários marcar reuniões por meio de transmissão ao vivo de forma rápida e fácil.

Desde o seu início em 2015, a AUSDOM tem o compromisso de oferecer soluções que aproximem as pessoas. A AUSDOM conta com uma equipe de desenvolvedores e engenheiros profissionais com mais de 15 anos de experiência no setor, que desenvolvem todos os produtos com extremo cuidado e atenção aos detalhes, oferecendo uma experiência exemplar ao cliente, para que os usuários possam desfrutar rapidamente da tecnologia simples e inteligente da AUSDOM.

Para mais informações, acesse: www.ausdom.com ou entre em contato com [email protected].

