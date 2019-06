Mais uma Dassi Boutique será inaugurada em São Paulo

SÃO PAULO, 18 de junho de 2019 /PRNewswire/ -- A Dassi é uma marca de roupas e acessórios femininos que oferece um mix de produtos bem diverso, com peças básicas e fáceis de serem combinadas a preços bem acessíveis. Localizada no bairro Jardim São Luiz, a empresa tem hoje cerca de 70 funcionários e, na contramão da crise econômica atual do país, está em plena expansão. Agora se prepara para abrir no segundo semestre sua segunda loja em São Paulo, com mais espaço e conforto para as clientes.

A região escolhida para a nova Dassi foi o bairro Santo Amaro – pertinho do metrô Adolfo Pinheiro – por conta do potencial de vendas, já que é uma área de grande circulação de pessoas com o perfil de seu público. "Sentimos a necessidade de abrirmos mais uma loja com o intuito de oferecer um atendimento melhor, com mais comodidade e sofisticação para nossas clientes", afirma Danilo Neves, sócio-proprietário da empresa.

Considerada uma fast fashion com 'preço amigo' por seus proprietários, a empresa está focada no público jovem e aposta na moda acessível para atrair suas consumidoras, com muita variedade de peças e novidades nas araras e no e-commerce diariamente. Com frequentes promoções e ofertas especiais, a Dassi tem roupas que vão do jeans e tricô aos vestidos de festa, além de bijoux, calçados, biquínis, lingerie e produtos de beleza.

Recentemente, a marca incluiu modelos plus size em seu mix de produtos pois percebeu a importância dessa fatia de mercado que está sempre em busca de uma modelagem especial. "Decidimos inserir esses itens aos poucos na coleção para irmos conhecendo a aceitação e os gostos deste público. Mas pretendemos aumentar a quantidade e a variedade de peças ao longo do tempo", explica Sirlene Costa, sócia-proprietária da Dassi. "Nossa ideia é oferecer moda acessível para todos e agradar cada vez mais pessoas, fortalecendo assim nosso conceito de diversidade de público", acrescenta.

DASSI BOUTIQUE

E-commerce: https://www.boutiquedassi.com.br/

(entrega em todo o território nacional)

Instagram: @dassiboutique

Loja física (São Paulo - Zona Sul):

Endereço: Avenida Maria Coelho de Aguiar 845 - Jardim São Luís

Telefone: (11) 4323.5084

SEG a SEX das 10:00h às 20:00h / SAB das 9:00h às 18:00h

Informações para imprensa:

Milene Macaroun

mi.macaroun@gmail.com l 11 95041.3471

FONTE BOUTIQUE DASSI

