Mais uma edição da SP-Arte, a maior feira de arte da América Latina: Luca Benites estará expondo 3 obras

SÃO PAULO, 28 de março de 2023 /PRNewswire/ -- A SP-Arte, Feira Internacional de Arte de São Paulo, considerada a maior feira de arte e design da América Latina, acontece entre os dias 29 de março e 2 de abril no Pavilhão da Bienal, em São Paulo. Cerca de 30 mil pessoas visitam a feira durante os 5 dias em que é realizada, sendo o dia 29 de março exclusivo para convidados VIP's. A Dan Contemporânea e a Dan Galeria estarão presentes no Pavilhão da Bienal com um stand onde irão coexistir obras de artistas modernos e contemporâneos. Também contará com uma instalação de Jesus Rafael Soto na sala VIP da feira com sua obra chamada Penetrável. Nesta edição da SP-Arte, varios artistas da galeria estarão mostrando seus trabalhos mais recentes. Luca Benites, por exemplo, estará expondo 3 obras: 2 delas da Série "2023", obras produzidas com espelhos, estrutura metálica e formatos geométricos e a escultura "Minha Moeda".

Além destas obras, o artista selecionou 6 exemplares exclusivos para o lançamento oficial da sua mais recente e inédita coleção de jóias, em parceria com Adri Senger Joalheria. Sua primeira coleção de jóias é intitulada com nome de "Gaia", que faz referência a deusa da Terra. Gaia transmite o sentimento pessoal do artista ao retornar e estabelecer moradia em sua terra natal depois de 32 anos. Também estarão na feira artistas reconhecidos como Denise Milan, Manoel Veiga, José Spaniol, entre outros.

Com mais de 20 anos no cenário das artes, Luca Benites já expôs suas obras em importantes galerias, centros de arte, feiras e alguns museus mundo afora. Ganhou repercussão internacional com o projeto Fogo, uma performance artística de 2017, na Áustria, quando queimou 298 obras, entre quadros e esculturas. Trabalhou como arquiteto, foi professor universitário de arquitetura, produtor do pavilhão da Bienal de Veneza, diretor de feira de artes em Miami, além Além de sempre estar envolvido em projetos inovadores. Está sempre em constante busca de novos caminhos e novos formatos.

A SP Arte acontece desde 2005 e reúne galerias de arte e design, editoras, revistas, museus e instituições. São mais de 5 mil obras e 2 mil artistas do Brasil e do mundo. Durante os 5 dias da feira os colecionadores, profissionais e amantes da arte podem percorrer pelos ambientes do Pavilhão e admirar as milhares de obras de arte trazidas pelos expositores, além de participar de conversas sobre a produção artística, lançamentos de livros, audioguias e ações de formação. Antes e durante da realização da feira estarão acontecendo aberturas de exposições e eventos de forma paralela por toda cidade de São Paulo.

Contato Imprensa: [email protected]

Fotografia - https://mma.prnewswire.com/media/2041677/moeda.jpg

FONTE Luca Benites

SOURCE Luca Benites