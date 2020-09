Maison Martell anuncia a inauguração do L'Atelier Martell Shenzhen

"Hoje, temos o orgulho de comemorar um novo marco na história de 300 anos de nossa Casa. O L'Atelier Martell é um conceito inovador, que reflete nossa visão de elevar o conhaque através de uma experiência que coloca ênfase no cliente. Com o L'Atelier Martell, estamos oferecendo aos nossos clientes novas maneiras de explorar, mergulhar e se envolver. Trazemos experiências audaciosas através das quais eles podem descobrir nossa herança, nosso 'savoir-faire' e nossos conhaques como nunca antes."

— César Giron, Presidente e CEO da Maison Martell

MAIS DO QUE UMA LOJA, UMA VISITA OBRIGATÓRIA

O L'Atelier Martell foi projetado para ser um destino obrigatório que combina savoir-faire, tecnologia digital, produtos e serviços exclusivos. Para lançar seu novo conceito de varejo, a Maison Martell escolheu naturalmente Shenzhen, uma cidade conhecida por seu dinamismo, modernidade e tecnologia de ponta - uma cidade que, como a Maison Martell, tem os olhos no futuro.

Fiel ao espírito de generosidade pelo qual a Maison Martell é conhecida, o L'Atelier Martell recebe os visitantes em um ambiente aconchegante e luxuoso com elementos autênticos vindos diretamente de Cognac. Seu nome deriva da palavra francesa que significa oficina de artesão e seu design foi inspirado no Atelier do Mestre de Adega da Martell, notavelmente a espetacular exibição de mais de 200 montres (garrafas de vidro de amostra), que exibe inúmeras nuances de conhaque. Em outro lugar, uma parede com barris de carvalho da tanoaria Martell e peças selecionadas dos arquivos ilustram a herança do artesanato da Casa. São complementados com madeira e cobre, evocando o processo de fabricação do conhaque, que são interpretados de formas originais e contemporâneas para mostrar como a Maison Martell corajosamente transforma a tradição.

UM CONCEITO GLOBAL

COM FORTE RELEVÂNCIA LOCAL

A cultura local é fundamental para o conceito global da L'Atelier Martell. Assim, a nova boutique de 160 m² visa estabelecer laços fortes entre a Maison Martell e a cidade de Shenzhen. O perfil da cidade é destacado em uma edição de colecionador do Martell Noblige, disponível exclusivamente no L'Atelier Martell Shenzhen, com este conhaque vibrante refletindo o espírito dinâmico da cidade. A Maison Martell também contratou a Jiu Society, grupo de arte local, para expressar a visão audaciosa da Casa por meio de uma reinterpretação impressionante do famoso retrato do fundador Jean Martell. Ao longo do ano, o L'Atelier Martell Shenzhen planeja uma programação variada de eventos, incluindo colaborações na vanguarda das tendências de estilo de vida, alimentação e moda.

SERVIÇOS EXCLUSIVOS

E EXPERIÊNCIAS INOVADORAS

O conceito do L'Atelier Martell atinge a sua expressão máxima na impressionante variedade de serviços e experiências personalizadas, que colocam ênfase no cliente. Entre os destaques está a experiência "Cognac from the Cask", apresentando um conhaque VSOP criado especialmente para o L'Atelier Martell Shenzhen por Christophe Valtaud, o mestre de adega da Martell. A Edição exclusiva Shenzhen é uma mistura refinada com sutis notas picantes, que homenageia a China e combina perfeitamente com a culinária chinesa. Os clientes podem retirá-lo diretamente de um barril enviado de Cognac para sua própria garrafa de montre que, em seguida, é personalizada com sua escolha de rolha e um rótulo impresso à mão. O L'Atelier Martell Shenzhen também oferece um serviço de gravação para os clientes marcarem uma ocasião especial personalizando a garrafa do ícone da Casa Martell Cordon Bleu com o motivo e a mensagem escolhidos.

Outra experiência original incentiva a descoberta sensorial do conhaque. Os clientes levantam uma cúpula de cerâmica para revelar uma pequena tigela contendo um dos quatro conhaques Martell emblemáticos: Martell Distinction, Martell Noblige, Martell Cordon Bleu e Martell XO. Eles podem simplesmente apreciar os aromas distintos de cada conhaque, que são concentrados pela cúpula de cerâmica, ou usar uma pipeta para colocar algumas gotas no pulso. Os quatro conhaques estão posteriormente disponíveis para compra como parte da coleção de miniaturas Martell, exclusiva do L'Atelier Martell Shenzhen.

Na área "Art of Blending" em torno de uma mesa de degustação interativa, um Embaixador da Marca Martell conduz sessões especializadas de blending. O Experiência VSOP Blending permite que os participantes criem seu próprio blending enquanto experimentam em primeira mão o efeito de diferentes "eaux-de-vie" no perfil aromático de um conhaque. A Experiência Extra-Old Blending por sua vez, demonstra a influência do terroir e destaca as características distintas de dois prestigiados crus: Borderies e Grande Champagne. Por último, a excepcional sessão de degustação com Christophe Valtaud transmitida ao vivo de Cognac, que acontece apenas uma vez por ano para um número estritamente limitado de participantes, é um evento imperdível.

UMA EXPERIÊNCIA DE CLIENTE APRIMORADA INTEGRANDO DIGITAL E FÍSICO

O L'Atelier Martell Shenzhen integra uma variedade de recursos digitais projetados para elevar a experiência do cliente, começando com a tela interativa na fachada, que exibe conteúdo envolvente sobre a Casa e incentiva os visitantes a entrar. Dentro da boutique, além da mesa de degustação interativa, cujo foco no patrimônio e no savoir-faire inclui um passeio de 360° pelo histórico Château de Chanteloup de Martell, as inovadoras "degustações em áudio" oferecem uma nova maneira de desfrutar dos conhaques Martell.

Todo o conceito do L'Atelier Martell visa criar uma experiência completa, na qual o físico e o digital estão perfeitamente integrados para acompanhar os clientes para explorar a Maison Martell. Os serviços personalizados oferecidos pelo L'Atelier Martell Shenzhen também estão disponíveis digitalmente por meio de um mini programa dedicado no WeChat, apoiando e aprimorando a experiência na loja antes e depois.

O L'ATELIER MARTELL SHENZHEN

Horário de funcionamento: 7 dias por semana, das 10h às 22h

Localização: L123 store, L1 floor, Tower 1, One avenue, No. 348, Fuhua Road, Futian District, Shenzhen City, Guangdong Province, China

SOBRE A MAISON MARTELL

A mais antiga das grandes casas de conhaque, fundada por Jean Martell em 1715, a Maison Martell é conhecida em todo o mundo pelo refinamento e elegância de seus conhaques, o resultado de um legado de savoir-faire transmitido por nove gerações. Junto com a paixão pelo seu artesanato e um profundo apego ao "terroir", a Maison Martell é definida pela ousadia com que foi pioneira em novas expressões de conhaque, do ícone Martell Cordon Bleu em 1912 ao pioneiro Martell Blue Swift de hoje.

