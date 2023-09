Maison Perrier-Jouët e Mélanie Laurent unidas por um futuro desejável

A triz francesa é a estrela da alegre ode da Casa à natureza.

PARIS, 28 de setembro de 2023 /PRNewswire/ -- A Maison Perriet-Jouët tem o prazer de anunciar sua parceria com a atriz e diretora Mélanie Laurent, que é conhecida por seu compromisso de longa data com as causas ambientais. Partilhando a visão da Casa de um futuro desejável, Mélanie Laurent irá acompanhá-la nas suas iniciativas ambientais em favor da biodiversidade. Ela também é a estrela do novo filme de campanha da marca Perrier-Jouët – uma alegre ode à natureza projetada para reencantar o mundo – do diretor japonês Show Yanagisawa, que será exibido em uma prévia mundial exclusiva em Tóquio em outubro de 2023.

Um encontro baseado em valores compartilhados

A carreira de Mélanie Laurent está em sintonia com as duas paixões fundadoras da Maison Perrier-Jouët: arte e natureza. De filmes independentes a sucessos de bilheteria, ela fez mais de 50 filmes – primeiro na França, depois internacionalmente a partir de 2009, principalmente com seu papel em "Bastardos Inglórios", de Quentin Tarantino. Desde 2011, ela também alcançou sucesso como diretora na França e nos EUA. Paralelamente à sua carreira artística, Mélanie Laurent tem-se dedicado às causas ambientais, utilizando sua plataforma para se fazer ouvir e contribuir para ações realmente importantes e aplicáveis. Ela passou dois anos viajando pelo mundo para o documentário "Amanhã" de 2015, que ela co-dirigiu. Ganhou o prestigioso prêmio César de melhor documentário e foi exibido na conferência COP21 e nas Nações Unidas.

Uma visão positiva do mundo

No seu trabalho ambiental, Mélanie Laurent destaca soluções práticas e positivas que podem contribuir para a mudança. A nova campanha da Maison Perrier-Jouët inspira-se na flor e no seu papel essencial nas relações dentro do ecossistema. O objetivo do filme é fazer-nos perceber que – tal como a flor e todas as outras espécies vegetais e animais – fazemos parte da natureza e não estamos separados dela. A Casa nos convida a redescobrir a importância da colaboração entre espécies para melhor habitar o mundo que partilhamos – veja as iniciativas que ela tem tomado nos últimos 10 anos nas suas próprias vinhas para enriquecer a biodiversidade. Em 2021, a Casa iniciou um programa experimental de viticultura regenerativa para testar novas práticas e partilhá-las com os viticultores parceiros.

Uma Artesã da Mudança

Mélanie Laurent vê a sua parceria com a Maison Perrier-Jouët como uma extensão natural da sua carreira, na qual as dimensões artística e ambiental estão intimamente relacionadas. Ela comenta: "Estou muito feliz por acompanhar a Maison Perrier-Jouët na transmissão de nossa visão compartilhada da natureza. Temos o mesmo compromisso e a mesma vontade de mudança, ao mesmo tempo que pretendemos transmitir algo verdadeiramente positivo às gerações futuras."

Além de estrelar o filme dirigido por Show Yanagisawa, Mélanie Laurent também estará ativamente envolvida, como Artesã da Mudança, nas iniciativas ambientais da Casa para promover a biodiversidade.

"Estamos honrados que a Mélanie Laurent tenha concordado em unir-se à Maison Perrier-Jouët como Artesã da Mudança. Ela se junta à nossa comunidade de artistas, que ajudam a iluminar as mudanças sociais e a apontar o caminho a seguir. Nossa responsabilidade é fazer o melhor que pudermos hoje, visando o futuro", diz César Giron, CEO da Maison Perrier-Jouët.

Sobre a Mélanie Laurent

Mélanie Laurent é uma atriz, roteirista, diretora e ativista ambiental francesa.

Ganhadora de 2 Césares, Mélanie Laurent se estabeleceu como atriz na indústria cinematográfica. Ela participou de mais de 50 filmes. Ela fez sua estreia em Hollywood em 2009, interpretando Shosanna Dreyfus no filme de guerra de sucesso de Quentin Tarantino, Bastardos Inglórios. Desde então, ela passou a trabalhar com um grupo de cineastas de elite em filmes independentes, incluindo Mike Mills, Denis Villeneuve, Bille August, Radu Mihaileanu Angelina Jolie, Alexandre Aja. Ela também participou de filmes de sucesso, como Truque de Mestre, Esquadrão 6 de Michael Bay ou Mistério no Mediterrâneo. Ela fez sua estreia na direção de longas-metragens em 2011 com Os Adotados, seguindo com o aclamado Respire. Seu primeiro filme em inglês, Galveston, estrelado por Elle Fanning e Ben Foster. Em 2021 lançou Le bal des folles que dirigiu e interpretou, falando sobre a condição da mulher na Salpetriere no século XIX. Seu próximo filme, "Voleuses", será lançado na Netflix em novembro.

Paralelamente à sua carreira artística ,logo se envolveu na causa ambiental. Primeiro com o Greenpeace, ela descobriu o desmatamento na Indonésia, depois se tornou uma voz da campanha pela justiça climática ao lado de Kofi Anan.

Também envolvida com a preservação dos oceanos apoiou a campanha Amor de Peixe e deu voz ao documentário "The End of The Line". Em 2013, começou a explorar o mundo com Cyril Dion, para tentar encontrar soluções alternativas e ecológicas. Isso se tornou o documentário Demain, lançado em 2015 em todo o mundo, ganhador do César e do melhor documentário, fonte de inspiração que foi projetada em Cop 21 e ONU.

Sobre a Maison Perrier-Jouët

A Maison Perrier-Jouët foi fundada em 1811 por um casal unido pelo amor pela natureza e pela paixão pela arte. Desde o início, escolheram a variedade de uva Chardonnay como assinatura da Casa, definindo o estilo floral que diferencia os champanhes Perrier-Jouët. Durante mais de dois séculos, a Maison Perrier-Jouët evoluiu em estreita relação com a natureza, guiada pelo espírito livre dos seus fundadores e pela exuberância do movimento "Art Nouvea" (arte nova). A natureza continua sendo sua principal fonte de inspiração. A Terra é um jardim em comum, que a Casa cultiva enquanto fabrica seus champanhes. Movida pela liberdade criativa, a Maison Perrier-Jouët promove uma visão alegre e positiva do mundo.

