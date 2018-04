Makeblock, en collaboration avec le Département de l'éducation de Jalisco au Mexique, brise le record Guinness de plus grande classe de robotique au monde

La classe d'une heure a utilisé 300 robots programmables mBots de Makeblock et son logiciel de programmation mBlock comme outils pédagogiques. Les 971 écoliers ont eu comme professeur le directeur de réflexion logique-mathématique et coordinateur des programmes de robotique du ministère de l'Éducation de Jalisco, Guillermo Rivera, et l'ingénieur de Makeblock, Noel Marcial Vázquez. À la fin, Carlos Tapias Rojas, représentant des Guinness World Records en Amérique latine, a annoncé un nouveau record mondial Guinness pour la plus grande classe de robotique.

Des groupes de 4 écoliers ont été organisés pour programmer un mBot afin de suivre le chemin et appliquer des effets LED en utilisant le logiciel de programmation mBlock. Les écoliers ont appris l'électronique et les fonctionnalités de mBot, telles que le suivi du chemin, le capteur ultrasonique, LED, et pour apprendre la programmation graphique en utilisant mBlock sur un ordinateur, et, pour finir, tester mBot sur un chemin prédéfini. Ce cours avait pour objectif de développer les compétences des écoliers en matière de logique, de résolution de problèmes et de pensée créative.

Jasen Wang, fondateur et PDG, a déclaré : « Je suis ravi d'entendre que le robot programmable mBot et le logiciel de programmation mBlock ont permis à des écoliers du Mexique d'établir un record de classe mondiale. mBot est le robot de premier niveau qui montre aux utilisateurs comment bricoler et programmer en s'amusant ; tandis que mBlock, intégré aux technologies IA et IdO, est un logiciel puissant pour l'enseignement des STIM qui compte plus de 3 millions d'utilisateurs dans le monde. mBlock non seulement prend en charge la programmation basée sur des blocs mais aussi la programmation basée texte telle que Python ; d'autres fonctionnalités en cours de développement facilitant la gestion des classes pour les enseignants seront lancées prochainement. À ce jour, Makeblock a attiré plus de 4,5 millions d'utilisateurs dans le monde. En offrant des solutions d'enseignement des STIM de pointe à un nombre toujours croissant de pays, Makeblock continuera de promouvoir l'intégration de l'éducation et de la technologie pour faire de la prochaine génération des créateurs et des leaders dans l'ère de l'IA. »

À propos de Makeblock

Fondée en 2013, la société Makeblock Co., Ltd est un fournisseur leader mondial de solutions destinées à l'enseignement des STIM. En ciblant les marchés du divertissement et de l'éducation STIM pour les écoles, établissements d'enseignement et familles, Makeblock offre les solutions matérielles, logicielles et de contenu les plus complètes ainsi que des concours de robotique de premier ordre dans le but de réaliser l'intégration profonde de la technologie et de l'éducation.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/663934/Makeblock_mblock_2.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/663935/Makeblock_mblock_3.jpg

