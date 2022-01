Maker's Mark® devient la plus grande distillerie au monde à obtenir la certification B Corp

Grâce à ses efforts importants déployés pour l'environnement et la collectivité, l'emblématique marque de bourbon du Kentucky rejoint un mouvement mondial en pleine croissance d'entreprises qui utilisent les affaires pour faire le bien

LORETTO, Kentucky, 28 janvier 2022 /PRNewswire/ -- Maker's Mark a obtenu la certification B Corporation , ce qui en fait la plus grande distillerie au monde et la première du Kentucky, célèbre région du bourbon, à obtenir la distinction, qui récompense les entreprises travaillant à la construction d'une économie plus inclusive et durable. La certification B Corp atteste des années d'efforts de premier plan déployés par Maker's Mark pour favoriser le bien et constitue une étape importante dans la mission de la marque soucieuse de l'environnement : « Make Your Mark. Leave No Trace » (Laisser son empreinte. Ne pas laisser de trace), aujourd'hui et demain.

« Depuis 1953, mes grands-parents ont inculqué un sens des responsabilités chez Maker's Mark qui a commencé par la façon dont nous fabriquons notre bourbon et qui s'est étendu au rôle que nous jouons dans la vie de nos équipes, de nos clients, de nos collectivités et de notre environnement commun, a expliqué Rob Samuels, petit-fils des fondateurs de Maker's Mark et qui représente la 8e génération de distillateurs. Cet engagement envers un objectif plus élevé se poursuit, tant ici dans le Kentucky qu'ailleurs. Je suis très fier des efforts incessants de notre équipe qui nous ont valu la certification B Corp, et je me réjouis à l'idée de continuer à lancer des initiatives sociales et environnementales qui profitent à l'avenir du bourbon et au bien de tous. »

Maker's Mark a obtenu la certification B Corp en atteignant et en dépassant des critères rigoureux dans cinq catégories de l'évaluation de l'impact B : communauté, clients, environnement, gouvernance et employés. Les principaux efforts reconnus dans le cadre de la notation et de la certification sont les suivants :

Maker's Mark est un acteur principal dans le secteur des spiritueux dans ses pratiques environnementales , mettant en œuvre des programmes innovants dans sa propriété de Star Hill Farm afin de préserver les ressources naturelles qui servent à fabriquer son whisky et à améliorer le monde qui l'entoure. Parmi ces initiatives, citons : un centre d'enfouissement de ses déchets au niveau de la distillerie, un programme de recyclage sur place qui est le premier dans le comté de Marion, Kentucky , ouvert aux membres de la collectivité, la mise en place d'un sanctuaire aquatique naturel protégeant le bassin hydrologique à Star Hill Farm, l'installation de panneaux solaires qui alimentent le vaste complexe d'entrepôts de Maker's Mark.

La certification B Corp n'est qu'une étape que Maker's Mark franchit pour « Make Your Mark. Leave No Trace », dans le cadre de sa mission à long terme axée sur l'environnement, qui allie des actions audacieuses et régénératrices à des efforts de grande ampleur pour ne rien laisser de préjudiciable derrière elle. Au-delà des initiatives évaluées dans le cadre de la certification B Corp, Maker's Mark a lancé plusieurs initiatives innovantes pour créer un avenir plus durable pour l'industrie des spiritueux, notamment la création de la plus grande réserve de chênes blancs d'Amérique au monde à des fins de recherche, un projet sans précédent de cartographie du génome de l'espèce des chênes blancs d'Amérique et des pratiques agricoles régénératives destinées à enrichir le sol afin d'obtenir des variétés de céréales plus robustes et savoureuses.

Maker's Mark rejoint plus de 4 000 sociétés qui ont reçu la certification B dans le monde, dont Patagonia, Allbirds, Burton Snowboards et Sipsmith® Gin. Tous respectent les normes les plus rigoureuses en matière de performances sociales et environnementales, de transparence publique et de responsabilité juridique. Aspirant à utiliser le pouvoir des entreprises pour résoudre les problèmes sociaux et environnementaux, les entreprises B Corp ont été soumises à une vérification rigoureuse par B Lab pour obtenir leur certification et sont contrôlées tous les trois ans. La certification est conçue pour aider les consommateurs à identifier les entreprises dont la mission est conforme à leurs valeurs.

À propos du bourbon Maker's Mark®

En 1953, à Loretto dans le Kentucky, Bill Samuels, Sr, a réalisé son rêve de créer un bourbon délicieux et artisanal. Il a décidé de faire son whisky en petites quantités, en utilisant du blé tendre rouge d'hiver pour améliorer la douceur et le moelleux. Il a ensuite fait tourner chaque fût à la main pour obtenir de la consistance et, enfin, il a fait vieillir chaque fût à son goût. Bill Samuels Sr, a transformé le bourbon d'une « marchandise » en un spiritueux artisanal haut de gamme, et aujourd'hui Maker's Mark continue de fabriquer son bourbon de la même manière. Cette approche éprouvée semble encore parfaitement fonctionner 60 ans plus tard, puisque le fabricant Mark Kentucky Straight Bourbon a reçu une double médaille d'or lors de la prestigieuse San Francisco Spirits Competition en 2021. Au cours des dernières années, Maker's Mark a introduit des innovations judicieuses et haut de gamme dans son portefeuille, dont Maker's Mark 46, Maker's Cask Strength et Maker's Mark Private Selection, le tout premier programme de fûts personnalisés de la marque. Pour plus d'informations, visitez le site www.makersmark.com .

À propos de B Corporation

Les sociétés certifiées B Corporations respectent des normes rigoureuses en termes de performances sociales et environnementales. Elles étendent légalement leurs responsabilités pour inclure la prise en compte des intérêts des parties prenantes et faire entendre collectivement leurs voix grâce au pouvoir de la marque unificatrice B Corporation. Il existe plus de 4 000 sociétés B certifiées provenant de plus de 150 secteurs et de plus de 75 pays, représentant un marché diversifié de plusieurs milliards de dollars avec un objectif commun.

À propos de B Lab

B Lab transforme l'économie mondiale au profit de l'ensemble de la population, des collectivités et de la planète. Leader du changement des systèmes économiques, le réseau mondial de l'entreprise crée des normes, des politiques, des outils et des programmes pour les entreprises, et accorde la certification à des entreprises — connues sous le nom de B Corps — qui montrent la voie. À ce jour, notre communauté compte 280 000 travailleurs dans plus de 4 000 entreprises B Corps réparties dans 77 pays et 153 secteurs, et plus de 150 000 entreprises gèrent. Pour en savoir plus, visitez www.bcorporation.net.

