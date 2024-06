Malgré la baisse des prix, le marché mondial du GNL, en pleine croissance, reste tendu en raison des contraintes d'approvisionnement, selon le rapport 2024 de l'UGI sur le GNL.

LONDRES, 26 juin 2024 /PRNewswire/ -- Publié aujourd'hui, le 15th annual World LNG Report révèle que le commerce mondial de GNL a augmenté de 2,1 % en 2023, dépassant les 401 millions de tonnes (MT). Ce marché mondial relie aujourd'hui 20 marchés exportateurs à 51 marchés importateurs, alors que l'offre est actuellement le principal facteur limitant la croissance. Après deux années de fortes turbulences, le marché du GNL a retrouvé un équilibre fragile, étant donné l'absence d'offre de réserve à court terme.

Global receiving terminal capacity, 2000-2030 Global liquefaction capacity growth by region, 1990-2029



Le GNL est devenu un élément essentiel du bouquet énergétique mondial, son rôle en tant que ressource flexible, hautement efficace et fiable ne cessant de croître, la décarbonisation de la chaîne de valeur du GNL est une priorité pour de nombreux acteurs de l'industrie. Plusieurs projets proposés mettent en œuvre des mesures innovantes de réduction des émissions pour répondre à ce besoin en intégrant l'électricité renouvelable, le captage et le stockage du carbone, en établissant des partenariats pour développer l'e-méthane et en cultivant du bio-LNG, ou biométhane liquéfié, produit à partir de la capture et de la valorisation du biogaz qui aurait autrement été émis par les décharges, les déchets agricoles ou d'autres sources d'alimentation.

Croissance de la capacité de réception de GNL a façonné l'évolution du marché au cours des 24 derniers mois, puisqu'elle a atteint le chiffre impressionnant de 1 029,9 MTPA à la fin de février 2024, ajoutant près de 70 MTPA en 2023 et faisant de cette année l'année la plus riche en nouveaux ajouts depuis 2010. C'est l'Europe qui a enregistré la plus forte progression, avec 30 MTPA, suivie par l'Asie (26,9 MTPA) et l'Asie-Pacifique (13 MTPA). Les Philippines et le Viêt Nam ont rejoint le club des importateurs de GNL en 2023 pour la première fois.

L'offre est restée limitée, avec une croissance de seulement 0,8 % en glissement annuel grâce à l'ajout de 3,8 MTPA par l'Indonésie à Tangguh LNG. Toutefois, la capacité mondiale de liquéfaction devrait passer à plus de 700 MTPA d'ici 2030, grâce à de nouveaux FID et au démarrage de projets en cours de construction pour répondre à la demande croissante, en particulier sur les marchés asiatiques en pleine croissance, où le passage du charbon au gaz est une stratégie importante de décarbonisation et d'amélioration de la qualité de l'air.

Les exportations de GNL ont été dominées par les États-Unis, qui sont devenus le plus grand producteur et exportateur (84,53 MT en 2023 contre 75,63 MT en 2022), suivis par l'Australie (79,56 MT), le Qatar (78,22 MT) et la Russie (31,36).

En 2023, les prix spot du GNL ont baissé pour atteindre des niveaux acceptables pour la reprise de la croissance des importations en Asie, Platts JKM affichant une moyenne de 13,86 $/mmBtu au cours de l'année, tandis que la volatilité annuelle moyenne des prix a considérablement diminué par rapport aux niveaux de 2022, mais reste supérieure à celle d'avant la crise. La Chine est redevenue le plus grand importateur de GNL avec 71,19 millions de tonnes, le Japon et la Corée sont restés aux deuxième et troisième rangs malgré des baisses annuelles, et l'Inde est revenue à la quatrième place, la demande s'étant accrue en réponse à la baisse du prix au comptant. L'Europe a également consolidé son rôle de poids lourd de l'importation de GNL, en conservant la deuxième place des régions importatrices, avec 121,29 MT en 2023. Avec LNG fournissant près de la moitié du gaz européen, la concurrence entre les marchés asiatiques et européens reste une dynamique clé du marché.

Le marché mondial du GNL continue d'évoluer rapidement en répondant à la demande croissante de gaz dans les marchés émergents, à l'augmentation du nombre et de la diversification des acteurs du marché et à l'accélération du développement et de l'innovation technologiques. L'industrie du GNL n'est plus l'apanage des grands marchés ou des grandes entreprises, les acteurs de portefeuille jouant un rôle de plus en plus important. En 2023, environ 180 entreprises ont participé à des livraisons de GNL dans le cadre de contrats à terme, tandis qu'environ 35 % des transactions ont fait l'objet d'un prix au comptant.

Cependant, plusieurs incertitudes majeures pèsent sur le marché à offre limitée, contribuant à la fragilité de son équilibre actuel. Les principales sources de cette incertitude sont les suivantes : la pause de l'administration Biden dans l'approbation des projets GNL non liés à l'ALE, qui pourrait retarder plus de 70 MTPA de nouvelles capacités ; les sanctions contre le GNL russe, qui ont une incidence sur près de 20 MTPA de capacités prévues ; la possibilité que l'Ukraine ne prolonge pas l'accord de transit du gaz russe à la fin de 2024 ; les goulets d'étranglement sur les chantiers navals ; le risque permanent de sécurité au Moyen-Orient ; ainsi que la baisse de l'offre dans certains gisements de gaz. Plus de 120 MTPA de capacité de liquéfaction actuellement opérationnelle ont plus de 20 ans, et certaines de ces installations sont mises en sommeil en raison de l'insuffisance de la production de gaz en amont, ce qui nécessite de prêter attention au risque lié à l'offre.

Le président de l'UGI, Li Yalan, a souligné :

L'industrie du GNL a fait preuve d'une agilité et d'une innovation incroyables au cours de certaines des épreuves les plus difficiles de ces dernières années, et c'est une industrie qui continue à jouer un rôle central pour naviguer à travers une crise énergétique qui n'a pas encore été entièrement résolue et une transition énergétique qui a été mise à mal.

Alors que le monde s'oriente vers un avenir à faibles émissions, les nations cherchent des moyens de respecter leurs engagements en matière de climat tout en maintenant l'énergie à un niveau abordable, disponible et sûr. Le GNL est un outil qui sera essentiel pour assurer une plus grande résilience aux systèmes énergétiques qui évoluent rapidement dans le monde entier, et il jouera un rôle essentiel dans l'atténuation du risque inhérent à l'incertitude tout au long de ce processus.

Télécharger le rapport complet ici

A propos de le rapport

S'appuyant sur le vaste global gas value chain network across 80 countries, le rapport fournit les données et les analyses publiques les plus fiables sur le commerce du GNL, prix, la liquéfaction, la regazéification, le transport maritime, l'avitaillement, ainsi que ainsi que les principaux développements ayant un impact sur le marché mondial du GNL .

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2446940/IGU.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2446941/IGU.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2392729/4780085/IGU_Logo.jpg