Malgré une réduction marquée de la prévalence de la démence, le nombre de personnes atteintes de démence devrait doubler d'ici 2050 selon le nouveau rapport d'Alzheimer Europe

BRUXELLES, 18 février 2020 /PRNewswire/ -- Aujourd'hui, lors d'un déjeuner-débat organisé au Parlement européen par le député européen Christophe Hansen (Luxembourg), Alzheimer Europe a lancé un nouveau rapport qui présente les conclusions de son analyse collaborative des récentes études sur la prévalence des démences. Ce rapport, qui définit des taux de prévalence actualisés de la démence en Europe tire les principales conclusions suivantes :

Parmi les hommes et les femmes et dans la plupart des groupes d'âge, la prévalence de la démence a diminué au cours des dix dernières années par rapport aux estimations de 2008.

Le nombre de personnes atteintes de démence dans l'Union européenne (UE 27) est estimé à 7 853 705, et dans les pays européens représentés par les membres de l'AE à 9 780 678. Cela représente une réduction significative par rapport à ses estimations précédentes, de 8 785 645 pour l'UE 27 et de 10 935 444 pour l'ensemble de la région européenne.

Les femmes continuent d'être touchées de manière disproportionnée, avec 6 650 228 femmes et 3 130 449 hommes atteints de démence en Europe .

. Le nombre de personnes atteintes de démence en Europe doublera presque d'ici 2050, passant à 14 298 671 dans l'Union européenne et à 18 846 286 dans l'ensemble de la région européenne.

S'exprimant à propos de ces conclusions, Jean Georges, Executive Director chez Alzheimer Europe, a déclaré : « Il est prometteur de voir que des modes de vie plus sains, une meilleure éducation et un meilleur contrôle des facteurs de risque cardiovasculaires semblent avoir contribué à une réduction de la prévalence des démences. Cependant, notre rapport démontre également que le nombre de personnes atteintes de démence devrait augmenter considérablement dans les années à venir, ce qui ne fera qu'exercer une plus grande pression sur les services de soins et de soutien, à moins que de meilleurs moyens de traiter et de prévenir la démence ne soient identifiés. C'est important que les personnes atteintes de démence, leurs familles et leurs soignants puissent recevoir les soins de haute qualité et centrés sur la personne dont ils ont besoin. Les gouvernements doivent donc s'assurer que leurs systèmes de santé et de soins sont prêts à répondre à cette demande, et qu'ils investissent davantage dans la recherche sur le traitement et la prévention de la démence. »

Le rapport de 2019 « Estimation de la prévalence à la démence en Europe » a reçu un financement dans le cadre d'une subvention de fonctionnement du Programme de santé de l'Union européenne (2014-2020). Ce rapport a été rédigé par Christophe Bintener, Project Officer, et Owen Miller, Policy Officer. Il est disponible à l'achat et au téléchargement sur le site internet d'Alzheimer Europe : https://www.alzheimer-europe.org/Publications/

Alzheimer Europe est l'organisation cadre des associations nationales dans le domaine de la maladie d'Alzheimer et compte actuellement 39 organisations membres dans 35 pays à travers l'Europe. L'énoncé de mission de l'organisation est de changer les perceptions, les pratiques et les politiques afin de garantir un accès égalitaire des personnes atteintes de démence à un haut niveau de services de soins et d'options de traitement.

Pays concernés

Alzheimer Europe a calculé le nombre de personnes atteintes de démence vivant dans l'Union européenne (UE 27) et les pays représentés par leur organisation membres (UE 27 + Bosnie-Herzégovine, îles Anglo-Normandes, Islande, Israël, Monténégro, Macédoine du Nord, Norvège, Royaume-Uni, Suisse et Turquie)

Informations générales

En 2008, Alzheimer Europe a publié les résultats de sa méta-analyse d'études de prévalence publiées entre 1998 et 2008. Cette méta-analyse faisait partie de son projet « European Collaboration on Dementia» - EuroCoDe.

Les conclusions présentées ci-dessus se basent sur une analyse collaborative des études de prévalence publiées depuis la conclusion du projet EuroCoDe. Au total, 16 études répondant à des critères de qualité prédéfinis ont été incluses dans l'analyse collaborative.

