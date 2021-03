Mallinckrodt annonce le prix 2021 du chercheur en immunomodulation pour l'avancement de la photophorèse extracorporelle

-- La riche diversité de la science de pointe en matière d'ECP est représentée dans le prix attribué pour la recherche 2021 de Mallinckrodt --

DUBLIN, 22 mars 2021 /PRNewswire/ -- Un projet qui analysera les effets immunomodulateurs de la thérapie par photophorèse extracorporelle (ECP) par le biais de cellules innées a remporté le prix de recherche 2021 destiné à faire avancer la recherche sur l'immunomodulation ECP de Mallinckrodt plc.

C'est la quatrième année que Mallinckrodt, fournisseur de systèmes approuvés et entièrement intégrés pour l'administration de thérapies immunomodulatrices via l'ECP, remettra le prix de €50 000 euros lors de la réunion annuelle du Groupe européen pour la greffe de cellules souches hématopoïétiques (EBMT).

Le projet lauréat, soumis par l'institut RIGHT (UMR1098) en collaboration avec l'hôpital universitaire de Besançon, en France, vise à étudier les mécanismes de mort cellulaire générée par l'ECP et les effets directs sur les cellules innées impliquées dans la résolution de l'inflammation. L'équipe est dirigée par le Dr Etienne Daguindau.

Les recherches financées par le prix inaugural des investigateurs, fondé en 2018 pour marquer le 30e anniversaire de l'immunomodulation THERAKOS ECP pionnière de MallinckrodtTM, ont également été présentées lors de l'EBMT de cette année.

S'inscrivant dans le cadre de l'engagement continu de la société envers la science de l'immunomodulation par le biais de l'ECP dans toutes les applications thérapeutiques, cette initiative a été conçue pour reconnaître les individus et les institutions dont la recherche contribue à l'avancement des connaissances dans ce vaste domaine de la médecine.

Steven Romano, M.D., vice-président exécutif et directeur scientifique de Mallinckrodt, a déclaré : « Les candidatures au prix du chercheur de cette année couvraient, comme toujours, un large éventail de pathologies, ce qui démontre l'ambition et la vision de notre communauté de chercheurs et les applications potentielles et étendues de l'ECP. »

Ont été invités à participer les cliniciens et les scientifiques travaillant sur la recherche translationnelle ou fondée sur les résultats, ainsi que les projets de collaboration. Les candidatures ont été évaluées sur une série de critères, notamment le mérite scientifique, l'originalité et la faisabilité.

Félicitant l'équipe gagnante, Romano a ajouté : « En tant que pionnier de l'immunomodulation par ECP, Mallinckrodt est fier de soutenir le travail de ceux qui continuent d'étudier ce domaine passionnant de la médecine. Je félicite le Dr Daguindau et son équipe et j'ai hâte de voir leurs résultats. »

En 2018, le prix a été décerné à une équipe du département d'hématologie du Rotherham NHS Foundation Trust. Dirigée par le Dr Nick Matthews, l'étude a évalué l'effet de l'ECP sur les monocytes dans le cadre de la maladie du greffon contre l'hôte (GvHD).

Le Dr Matthews a déclaré : « Le fait d'avoir été sélectionné pour le prix de la recherche signifiait beaucoup pour l'équipe. Nous avons été très honorés, très surpris et très soulagés car nous avions besoin de ces fonds pour poursuivre notre travail.

« C'est un domaine de recherche tellement vaste, avec beaucoup de concurrence et de nombreuses questions de recherche urgentes, mais ce prix est purement destiné à la recherche sur l'immunomodulation par ECP, ce qui le rend très spécial. »

Le prix 2022 attribué au chercheur et destiné à faire avancer la recherche sur l'immunomodulation ECP sera ouvert aux candidatures en septembre. Pour obtenir tous les détails sur les modalités de participation, rendez-vous sur le site https://www.therakos.eu/healthcare-professionals/research-opportunities-educational-grants/educational grants

À PROPOS DE THERAKOS

Les plateformes thérapeutiques de Mallinckrodt, dont le système de photophorèse THERAKOSTM CELLEXTTM de dernière génération, sont utilisées par des centres médicaux universitaires, des hôpitaux et des centres de traitement dans plus de 30 pays et ont permis de réaliser plus d'un million de traitements dans le monde. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.therakos.eu

À PROPOS DE MALLINCKRODT

Mallinckrodt est une entreprise mondiale qui développe, fabrique, commercialise et distribue des produits pharmaceutiques et des thérapies spécialisés. Les domaines d'intérêt comprennent les maladies auto-immunes et rares dans des domaines spécialisés comme la neurologie, la rhumatologie, la néphrologie, la pneumologie et l'ophtalmologie ; l'immunothérapie et les thérapies de soins intensifs respiratoires néonatals ; les analgésiques et les produits gastro-intestinaux. Les principaux atouts de la société sont l'acquisition et la gestion de matières premières hautement réglementées et de capacités spécialisées en matière de chimie, de formulation et de fabrication. Le segment Specialty Brands de la société comprend les médicaments de marque et son segment Specialty Generics comprend les médicaments génériques spécialisés, les ingrédients pharmaceutiques actifs et la fabrication externe. Pour en savoir plus sur Mallinckrodt, visitez le site www.mallinckrodt.com .

Mallinckrodt utilise son site Web comme un canal de distribution d'informations importantes sur la société, telles que des communiqués de presse, des présentations aux investisseurs et d'autres informations financières. Elle utilise également son site web pour accélérer l'accès du public aux informations urgentes concernant la société, avant ou au lieu de la diffusion d'un communiqué de presse ou d'un dépôt auprès de la Commission des valeurs mobilières des États-Unis (SEC) divulguant les mêmes informations. Par conséquent, les investisseurs doivent se reporter à la page Relations avec les investisseurs du site web pour obtenir des informations importantes et urgentes. Les visiteurs du site web peuvent également s'inscrire pour recevoir des courriels automatiques et d'autres notifications les alertant lorsque de nouvelles informations sont disponibles sur la page Relations avec les investisseurs du site web.

CONTACTS

Relations avec les investisseurs

Daniel J. Speciale

Vice-président, chargé des finances et des relations avec les investisseurs

314-654-3638

[email protected]

Demande d'informations des médias spécialisés

James Tate

Directeur général

Le groupe Henley

M : +44 7976 794 398

[email protected]

Mallinckrodt, la marque « M » et le logo Mallinckrodt Pharmaceuticals sont des marques déposées d'une société Mallinckrodt. Les autres marques sont des marques déposées d'une société Mallinckrodt ou de leurs propriétaires respectifs. © 2021 PwC. Code article : EU-2100042. Date de préparation : Mars 2021.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/167103/mallinckrodt_plc_logo.jpg

Related Links

http://www.mallinckrodt.com



SOURCE Mallinckrodt plc