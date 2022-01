Malvino Salvador é o embaixador do ar-condicionado da LG que garante ar puro como da natureza

Para apoiar o lançamento do ar-condicionado LG Dual Inverter Voice UV Nano, a LG Electronics, líder global em eletrônicos de consumo e marca líder em vendas de ar-condicionado no Brasil, iniciou uma campanha de marketing em diversos formatos e plataformas. O grande destaque fica por conta do time de influenciadores comandado pelo ator Malvino Salvador e sua esposa, a lutadora de MMA Kyra Gracie, além de Bel Pimenta, Gisela Saback e Junior Nannetti.

O mote da campanha é "Conecte-se com o ar puro da natureza", onde o "conecte-se" faz referência ao controle por comando de voz por meio do Google Assistente e Alexa, e o "ar puro da natureza" refere-se à tecnologia exclusiva que, através de micro lâmpadas ultravioletas, eliminam as impurezas por dentro do ar-condicionado, garantindo que o ar saia puro para todo o ambiente, eliminando até 99,99% de vírus e bactérias. A campanha é assinada pela AlmapBBDO e HSAD, em parceria com a agência de conteúdo SUBA.

"A LG tem a inovação no seu DNA e, para transmitir esse lançamento exclusivo, trouxemos um time de peso, composto por influenciadores de diferentes perfis – saúde, bem-estar, esportes e tecnologia – que vão nos ajudar a comunicar os diferenciais do produto, bem como o cuidado da marca líder com toda a família, com uma tecnologia exclusiva e mais eficiente", explica Sonah Lee, head de Marketing da LG Brasil.

Prevista para o primeiro trimestre de 2022, a comunicação será focada em adultos das classes A e B, de núcleo familiar ou não, com interesse em adquirir um ar-condicionado para uso residencial, ligados em tecnologia e inovações, praticantes de esportes, além de pessoas que, por causa da pandemia, ficaram mais atentas a questões relacionados à saúde, limpeza e esterilização. A abrangência é nacional e composta por ações digitais na internet, marketing institucional e PDV.

"Nossa intenção com as campanhas para a linha LG Dual Inverter Voice é ter uma abordagem mais humana, trazendo os diferenciais tecnológicos e atributos de inovações que melhoram a vida das pessoas, mas também demostrando os conceitos de sustentabilidade, economia de energia, facilidade de uso no dia a dia e melhoria da qualidade de vida e saúde de toda a família, tornando a marca ainda mais desejada pelo público", complementa Sonah.

Conheça mais sobre o produto

O ar-condicionado LG Dual Inverter Voice UV Nano tem foco trazer o ar puro da natureza para dentro da casa dos consumidores através de qualidade do ar com maior eficiência, excelente climatização, conectividade e economia de energia. Os aparelhos vêm equipados com micro lâmpadas Ultravioletas UV Nano que fazem o processo de esterilização dentro do ar-condicionado, destruindo o DNA das micropartículas e eliminando, assim até 99,99% dos vírus e bactérias, desta forma garantindo que o ar saia puro para todo ambiente. O produto garante economia de energia de até 70%, refrigeração 40% mais rápida, funcionamento mais silencioso, além de controle por comando de voz, através do Google Assistente e Alexa.

"Saúde, higiene e bem-estar se tornaram parâmetros fundamentais para os consumidores que cada vez mais têm buscado por opções nesse sentido. Atendendo a essa necessidade em evolução, a nova linha de condicionadores de ar é equipada com recursos que garantem um ambiente limpo e saudável, levando mais qualidade de vida para os consumidores, sendo uma tecnologia de ponta para a categoria. Desta forma, eles poderão ter um ar puro como da natureza em suas casas", considera André Pontes, gerente de produto da LG.

A tecnologia UV Nano torna o aparelho mais eficiente que os filtros convencionais, pois, apesar de serem importantes para a redução dos microrganismos do ar, existe a necessidade de limpezas constantes e, após um período de uso, pode haver a demanda por sua troca. A nova solução exclusiva não necessita de reposição de suas lâmpadas e nem manutenção, garantindo sempre alta eficiência e a evolução na purificação do ar.

A marca elevou a conveniência dos consumidores a um outro nível com a tecnologia de inteligência artificial pelo app LG ThinQ, que permite aos usuários controlar e monitorar o ar-condicionado a qualquer momento e de qualquer lugar pelo smartphone, com o Google Assistente e Alexa. A nova gama do LG Dual Inverter Voice UV Nano estará disponível em várias capacidades, em duas cores, o Artcool/espelhado e branco. Preço sugerido para 12.000 BTUs Branco é de R$3.299,00.

SOBRE A LG ELECTRONICS, INC.

A LG Electronics é uma inovadora global em tecnologia e produtos eletrônicos de consumo com presença em quase todos os países e uma força de trabalho internacional de mais de 75 mil pessoas. As quatro empresas da LG – Home Appliance & Air Solution, Home Entertainment, Vehicle component Solutions e Business Solutions – combinadas geraram vendas globais de mais de US$ 56 bilhões em 2020. A LG é uma fabricante líder de produtos de consumo e comerciais que vão desde TVs, eletrodomésticos, soluções de ar, monitores, robôs de serviço, componentes automotivos e suas marcas premium LG SIGNATURE e inteligente LG ThinQ são nomes familiares em todo o mundo. Visite o site para obter as últimas notícias.

Operando no Brasil desde 1996, a LG Electronics comercializa no País um extenso lineup de produtos, com mais de 350 itens, entre TVs, Áudio e vídeo, equipamentos de informática, Condicionadores de Ar, Linha Branca e Soluções Corporativas. A companhia, que fabrica nas plantas de Manaus a maioria dos produtos vendidos no Brasil, já é considerada a segunda maior operação da LG, atrás apenas dos Estados Unidos. Com cerca de 6 mil funcionários, a subsidiária brasileira conta com um centro de Pesquisa e Desenvolvimento, assistência técnica e call center próprios, além de uma loja própria em Recife.

