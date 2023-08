Malvino Salvador estrela campanha de Dia dos Pais da Galderma para falar sobre autocuidado masculino

Empresa especializada em cuidados com a pele quer desmitificar tabus e naturalizar a busca de procedimentos estéticos por homens

SÃO PAULO, 9 de agosto de 2023 A Galderma, empresa especializada em produtos para o cuidado com a pele, que abrangem estética injetável, skincare dermatológico e dermatologia terapêutica, acaba de lançar a sua campanha de Dia dos Pais com o mote "Histórias de Admiração". Estrelada pelo ator Malvino Salvador, o projeto, assinado pela Artplan, ficará no ar em agosto e tem como objetivo desmitificar uma série de tabus que sempre cercaram os homens em relação ao autocuidado, principalmente quanto aos procedimentos estéticos.

"Apesar de vermos cada vez mais homens buscando fazer procedimentos estéticos, como aplicação de bioestimulador de colágeno e ácido hialurônico injetável, ainda vivemos em um contexto cultural no qual os cuidados com a pele e o interesse pela estética estão muito associados às mulheres. Por isso, entendemos que também precisamos colocar os homens nessa posição de protagonismo para mostrar que eles também têm uma relação aberta e saudável com o autocuidado", afirma Natasha Almeida, Diretora Associada de Estratégia Comercial da unidade de estética injetável da Galderma Brasil.

Nas peças, que serão publicadas no Instagram, a Galderma conta a história de Malvino Salvador enquanto pai, que já declarou publicamente ser adepto dos procedimentos com o bioestimulador de colágeno Sculptra® e o ácido hialurônico injetável Restylane®. A campanha está focada em mostrar como ele se destaca pela dedicação e amor aos filhos e como ser exemplo de amor-próprio e autocuidado, ressaltando que a admiração entre pais e filhos pode ser inspirada não só pelos valores que um pai demonstra ao longo da vida, mas também pela forma como ele cuida de si mesmo.

"Sei que sou um exemplo para os meus filhos e quero continuar sendo. Por isso, tento mostrar para eles as mais diversas formas de demonstrar amor pelo próximo e por si mesmos", declara Malvino Salvador.

Por fim, a campanha também vai reforçar o portfólio de produtos da Galderma Aesthetics. Sculptra® e Restylane® são produtos utilizados em procedimentos estéticos que devem ser aplicados por profissionais de saúde habilitados à prática. Sculptra® estimula a pele a produzir mais colágeno¹, aumentando sua produção em 66,5%² e pode ser aplicado na face³, pescoço, colo, braços, abdômen, coxas, glúteos e joelhos4,5. Já Restylane® é a linha de ácido hialurônico injetável mais completa6 e segura do mercado7 com diferentes tipos de géis de ácido hialurônico para cada necessidade: amenizar olheiras8 e marcas de expressão9, definir contornos da face dando mais projeção a áreas como mandíbula e queixo9, realçar as maçãs do rosto9, delinear o contorno labial10, hidratar a pele11 e suavizar cicatrizes de acne12.

Sobre Restylane®

Restylane® é a linha de ácido hialurônico original com mais de 26 anos de conquistas e mais de 55 milhões de tratamentos realizados em todo o mundo*. As tecnologias NASHATM e OBTTM fazem de Restylane® a linha mais diversificada de ácido hialurônico injetável do mundo para fornecer resultados verdadeiramente individualizados. O portfólio de produtos Restylane® inclui Restylane® LyftTM, Restylane® DefyneTM, Restylane® RefyneTM, Restylane® KysseTM, Restylane® VolymeTM e Restylane® SkinboostersTM Vital e Vital Light. Para saber mais, acesse: https://www.galdermaaesthetics.com.br/tipos-de-restylane

Sobre Sculptra®

Sculptra® ajuda a estimular a produção de colágeno da própria pele e é indicado para melhoria da flacidez cutânea decorrente do processo de envelhecimento e correção volumétrica de áreas deprimidas, como sulcos, rugas, depressões cutâneas, cicatrizes atróficas e alterações decorrentes de lipoatrofia1,2, inclusive em pessoas portadoras do vírus da imunodeficiência humana (HIV).

Sculptra® é um bioestimulador de colágeno injetável contendo micropartículas de ácido poli-L-lático (PLLA-SCA) que ajuda a revitalizar gradualmente a base estrutural da pele, proporcionando aparência natural e resultados de longo prazo por até dois anos*2,3. Sculptra® foi aprovado pela primeira vez para uso estético em 20094 no Estados Unidos e atualmente está disponível em mais de 40 países em todo o mundo. Para saber mais, acesse:

https://www.galdermaaesthetics.com.br/bioestimulador-recuperacao-firmeza-cutanea

Sobre a Galderma

A Galderma é a empresa líder na categoria dedicada ao avanço de soluções para o cuidado da pele, presente em aproximadamente 90 países. Fornecemos um portfólio inovador e baseado em ciência de marcas e serviços premium que abrangem todo o espectro de dermatologia em rápido crescimento por meio de Estética Injetável, Skincare Dermatológico e Dermatologia Terapêutica. Desde nossa fundação em 1981, dedicamos nosso foco e paixão ao maior órgão do corpo humano – a pele – atendendo às necessidades individuais de consumidores e pacientes com resultados superiores em parceria com profissionais de saúde. Estamos avançando a dermatologia para cada história de pele, porque entendemos que a pele em que estamos molda nossas histórias de vida. O portfólio de marcas emblemáticas da Galderma inclui Restylane® e Sculptra® em Estética Injetável; Cetaphil, Dermotivin e Benzac em Skincare Dermatológico; além dos medicamentos prescritos para Acne e Rosácea em Dermatologia Terapêutica. Para mais informações: www.galderma.com/br e galdermaaesthetics.com.br

