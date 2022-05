Mammotion lance LUBA, la nouvelle génération de tondeuse à gazon robotisée qui redéfinira l'avenir de l'entretien des pelouses

Avec l'engagement de Mammotion à façonner un mode de vie extérieur plus intelligent, efficace et écologique en fournissant des solutions dans des robots innovants, LUBA comprend les caractéristiques clés suivantes :

crée une installation rapide et simple sans avoir besoin de creuser ou d'enterrer laborieusement des fils. Le système RTK avancé assure un positionnement précis à 2 cm près, LUBA peut travailler automatiquement. Le système intuitif de transmission intégrale avec moteurs dans les roues et pneus robustes, permet à LUBA de traverser une variété de zones de tonte et de monter jusqu'à une pente de 75 %. Dotée de la meilleure puissance de sa catégorie, LUBA peut facilement naviguer sur des terrains irréguliers ou accidentés sans rester coincée.

Selon les rapports de l'industrie, le marché mondial des tondeuses à gazon robotisées devrait atteindre une valeur de $3,5 milliards d'ici 2026 et enregistrer un TCAC d'environ 12 % - le segment résidentiel représentera une part substantielle de cette croissance. La demande de services d'entretien des cours et des pelouses est en hausse en Amérique du Nord et dans la région EMEA, ce qui ouvre la porte à Mammotion pour capitaliser sur l'opportunité du marché, tant auprès des propriétaires individuels que des prestataires de services d'aménagement paysager.

« Le marché de l'entretien des pelouses résidentielles est resté relativement inchangé pendant des années et a désespérément besoin d'innovation », a déclaré Jidong Wei, fondateur de Mammotion. « C'est une industrie mûre pour la perturbation et avec l'accélération des capacités de la technologie robotique, Mammotion est prêt à mener la charge en alimentant la prochaine génération de robots tondeuses intelligents. Nous sommes très heureux de présenter un produit comme LUBA - un produit technologiquement avancé et précis, tout en étant simple et facile à utiliser - pour éliminer le "travail" des travaux de jardinage. »

LUBA sera disponible à partir du 19 mai 2022 par le biais d'une campagne Kickstarter pour un prix Super Early Bird de $1 199, soit une économie de 52 % sur le PDSF de $2 499. Après la campagne Kickstarter, les clients pourront acheter LUBA directement auprès de Mammotion ou via Amazon, qui sera disponible plus tard cette année.

Pour plus d'informations sur LUBA, veuillez consulter le site Web : https://mammotion.com/products/luba .

À propos de Mammotion

Fondée en janvier 2022, Mammotion s'engage à mener un mode de vie de plein air écologique plus intelligent et plus efficace en fournissant des solutions robotiques électriques innovantes. Les principaux membres de l'équipe sont issus des plus grandes entreprises mondiales de robotique et de drones. Héritant des sept années d'expérience d'AgileX Robotics en matière de matériel robotique avancé basé sur des châssis et la technologie des algorithmes, Mammotion propose des solutions robotiques de nouvelle génération pour les professionnels et les consommateurs.

À propos d'AgileX Robotics

Fondée en 2016, AgileX Robotics est un leader des châssis de robots mobiles et un fournisseur de solutions robotiques à guichet unique. Avec une pile logicielle et matérielle d'autopilotage de pointe, AgileX Robotics aide au développement de plus de 1500 programmes robotiques dans 26 pays pour la recherche robotique innovante et toutes les applications industrielles.

