Mammotion präsentiert LUBA- und KUMAR-Roboter-Rasenmäher auf der spoga+gafa 2022

Die spoga+gafa, die vom 19. bis 21. Juni in Köln stattfindet, ist die weltweit größte jährlich stattfindende Garten- und Lifestyle-Messe mit mehr als 800 Ausstellern und 35.000 Besuchern. Die Besucher des Messestandes konnten sich bei Vorführungen und Produktbesichtigungen ein eigenes Bild von den Mammotion-Flaggschiffen machen. Auf dem dynamischen Messestand von Mammotion wurden LUBA und seine Möglichkeiten vorgestellt, so dass die Besucher des Mammotion-Standes zu den ersten gehörten, die das Produkt in der Hand halten und sehen konnten. Auch der KUMAR-Mäher von Mammotion, der auf den gewerblichen Einsatz zugeschnitten ist, wurde ausgestellt.

LUBA ist der erste drahtlose Roboter-Rasenmäher des Unternehmens und wurde für den Einsatz in Wohngebieten entwickelt. Sein fortschrittliches RTK-System sorgt für eine präzise Positionierung mit einer Genauigkeit von 2 cm, und das Multizonenmanagement ermöglicht dem Benutzer die Steuerung von Mähplänen, Messerhöhe und Schnittrouten. Der KUMAR ist für den kommerziellen Einsatz konzipiert und ist eine erstklassige Wahl für Profis, die große Rasenflächen wie Parks oder Gärten mähen.

„Wir haben nach dem Start unserer LUBA-Kickstarter-Kampagne ein überwältigendes Maß an Begeisterung und positiver Resonanz erlebt, was den Wunsch der Branche nach neuen und innovativen Produkten noch verstärkt", so Jidong Wei, Gründer von Mammotion. „Die spoga+gafa war für uns eine großartige Gelegenheit, die neuesten Entwicklungen, an denen unser Team gearbeitet hat, auf einer fantastischen Veranstaltung zu präsentieren. Wir sind stolz darauf, unsere LUBA- und KUMAR-Produkte inmitten der wichtigsten Brancheninnovatoren und -herausforderer vorzustellen und freuen uns darauf, die Rolle der Robotertechnologie in der Rasenpflegeindustrie weiter voranzutreiben."

Für weitere Informationen über Mammotion und seine Produkte besuchen Sie bitte https://mammotion.com/ .

Über Mammotion

Mammotion wurde im Januar 2022 gegründet und hat sich zum Ziel gesetzt, durch innovative elektrische Robotiklösungen einen intelligenteren und effizienteren umweltfreundlichen Lebensstil im Freien zu ermöglichen. Die Kernmitglieder des Teams kommen von weltweit führenden Robotik- und UAV-Unternehmen. Durch die siebenjährige Erfahrung von AgileX Robotics mit fortschrittlicher, auf Chassis basierender Robotik-Hardware und Algorithmus-Technologie bietet Mammotion Robotik-Lösungen der nächsten Generation für Profis und Verbraucher.

Über AgileX Robotics

AgileX Robotics wurde 2016 gegründet und ist ein führender Anbieter von Fahrgestellen für mobile Roboter und von Robotiklösungen aus einer Hand. Mit modernster selbstfahrender Software und Hardware unterstützt AgileX Robotics die Entwicklung von mehr als 1500 Robotikprogrammen in 26 Ländern für innovative Robotikforschung und alle industriellen Anwendungen.

