MAMMOTION remporte l'iF DESIGN AWARD pour ses robots de tonte LUBA 2 AWD et YUKA

La gamme de tondeuses robotisées primées sera présentée au National Hardware Show de Las Vegas

HONG KONG, 13 mars 2024 /PRNewswire/ -- MAMMOTION, l'un des principaux fournisseurs de solutions innovantes de robots d'extérieur, est fier d'annoncer que ses produits phares, le robot de tonte LUBA 2 AWD et le robot tondeuse et balayeuse YUKA ont reçu le prestigieux iF Design Award 2024. La reconnaissance de l'iF DESIGN AWARD souligne l'engagement de MAMMOTION en faveur de l'excellence de la conception, de l'innovation et de l'amélioration de l'expérience utilisateur en matière d'entretien des pelouses.

MAMMOTION HONORED TO WIN iF DESIGN AWARD 2024

La série LUBA 2 AWD se distingue par sa vision 3D de pointe, sa navigation sans fil et son système de traction intégrale, conçus pour entretenir sans effort les grandes pelouses, les terrains accidentés et les pentes jusqu'à 80 %. La nouvelle série YUKA de MAMMOTION, connue pour ses capacités de tonte et de balayage des feuilles de précision, est conçue pour permettre un excellent entretien de la pelouse pour des propriétés allant jusqu'à 1 497 mètres carrés ou des espaces verts.

« C'est un immense honneur de recevoir l'iF Design Award, qui témoigne de notre quête inébranlable d'innovation, a déclaré Jayden Wei, directeur général de MAMMOTION. Alors que nous développons notre support client et nos services dans le monde entier, nous restons concentrés sur notre objectif visant à offrir à notre communauté comptant plus de 100 000 personnes la possibilité de bénéficier d'extérieurs durables, efficaces et esthétiques sans effort. »

Les robots de tonte MAMMOTION sont équipés du système de cartographie par fusion 3D Vision et RTK, assurant une double garantie de connaissance des limites du terrain et une navigation transparente entre plusieurs zones de pelouse. La technologie 3D Vision (vision stéréo) reproduit la perception de la profondeur de l'œil humain, permettant un calcul précis de la distance, de la taille et des types d'objets, améliorant ainsi la précision de la reconnaissance dynamique des objets et la fiabilité de la navigation, même dans les zones dépourvues de GPS comme sous les arbres ou à proximité des murs.

La série LUBA 2 AWD convient aux pelouses dont les dimensions sont comprises entre environ 200 mètres carrés et un hectare, avec des options de hauteur de coupe de 25-70 mm et 55-100 mm (uniquement disponibles aux États-Unis et au Canada). Ces modèles sont disponibles aux États-Unis, au Canada, en Europe, en Australie et en Nouvelle-Zélande, avec un prix de vente conseillé à partir de 2 099 $ US.

MAMMOTION présentera sa gamme de tondeuses robotisées primées au National Hardware Show de Las Vegas, du 26 au 28 mars 2024. Les participants au NHS pourront découvrir ces solutions de pointe sur le stand #W3045.

Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le site mammotion.com .

À propos de MAMMOTION

MAMMOTION se consacre à la culture d'un mode de vie extérieur intelligent, de haute qualité et respectueux de l'environnement grâce à des solutions robotiques innovantes. Notre mission consiste à révolutionner les robots de tonte pour les professionnels et les particuliers, ouvrant la voie à une expérience extérieure plus durable et plus efficace.