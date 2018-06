MAN en Côte d'Ivoire : Lancement officiel de la distribution des véhicules et services après-vente par BIA

Vendredi 29 juin 2018 : Inauguration en présence du Conseiller Technique du Ministre des Transports de Côte d ' Ivoire , de l ' ambassadeur d ' Allemagne et du Premier Secrétaire de l ' Ambassade du Royaume de Belgique

Importateur & distributeur exclusif MAN en Côte d ' Ivoire, BIA est représentant de plusieurs marques d ' équipements premium pour les secteurs d ' activités : transport, mines et carrières, construction et production d ' énergie

Une structure moderne d ' environ 85 collaborateurs dont plus de 20 techniciens formés et certifiés selon les exigences du secteur minier et de la construction

Un marché dynamique, exigeant des camions haut-de-gamme et un service après-vente réactif.

Prochaines ouvertures prévues d ' ici fin 2018 : Cameroun et RDC

Remise symbolique d'une centaine de camions MAN à Mota-Engil pour la gestion des déchets de la ville d' Abidjan

Le 29 juin 2018, MAN et BIA, son importateur exclusif en Côte d'Ivoire, ont lancé officiellement leur partenariat dans ce pays, sous le haut patronage du Conseiller technique du Ministre des Transports, Monsieur Amadou Koné et de l'Ambassadeur d'Allemagne et du Premier Secrétaire du Royaume de Belgique à Abidjan. A cette occasion, une centaine de clients du domaine des mines, du transport et de la logistique avaient été conviés, dont Mota-Engil qui y a réceptionné les premiers camions MAN pour la ville d'Abidjan.

Les véhicules MAN sont désormais distribués en Côte d'Ivoire exclusivement par BIA Côte d'Ivoire. BIA, fort de ses années d'expérience sur le territoire ivoirien, étend son portefeuille de camions tropicalisés en proposant des véhicules très robustes de type TGS-WW et des camions pour des charges jusqu'à 50 tonnes.

BIA Côte d'Ivoire porte une attention toute particulière au service après-vente fournis à ses clients.

Implanté depuis 2012 à Abidjan, BIA possède une structure de 7000 m[2], comprenant un atelier avec 8 bancs, un magasin de pièces détachées (pièces d'origine constructeur), un showroom et des locaux administratifs. Le tout complété par des équipes mobiles se déplaçant dans tout le pays qui, à bord de leurs 4x4 et avec un outillage adapté, peuvent intervenir très rapidement.

A cette occasion, Monsieur Romain Bia, Directeur Général de BIA Côte d'Ivoire a déclaré : « Nous sommes très heureux et motivés par ce partenariat avec MAN. Cette marque premium allemande propose des produits extrêmement robustes, qui répondent aux besoins d'utilisateurs ayant des applications lourdes ou effectuant un très grand nombre de kilomètres par an. La gamme de camions industriels MAN complète parfaitement l'offre BIA actuelle. Les premières ventes de camions MAN en Côte d'Ivoire nous ont confirmé que ces camions sont parfaitement adaptés au marché ivoirien. Et les nombreux clients et prospects présents aujourd'hui témoignent de leur intérêt pour ces véhicules.».

Quant à Monsieur Adel Lünz, Directeur Général du Centre Importateur Afrique du Nord, de l'Ouest, de l'Est et Centrale de MAN, il a lui-même indiqué : « Nous sommes très heureux d'avoir BIA comme importateur exclusif en Côte d'Ivoire et comptons sur le professionnalisme de ses équipes pour développer les ventes rapidement. Ce lancement est l'accomplissement d'un travail commun hors pair entre le Centre Importateur Afrique du Nord, de l'Ouest, de l'Est et Centrale de MAN et BIA. Nous sommes bien sûr impatients de promouvoir les ouvertures dans les six autres pays pour lesquels BIA est notre partenaire exclusif : le Cameroun, la République Démocratique du Congo, le Niger, le Tchad, la Guinée Equatoriale et la Centrafrique ».

Au cours de cette soirée de lancement, Mota-Engil a reçu une clé symbolique représentant les premiers camions de ramassage à ordures MAN destinés à la ville d'Abidjan. La commande de 109 camions, type TGS-WW, 6*4 en 33 tonnes et TGM, 4*2 en 18 tonnes, coordonnée par le service Grands Comptes Internationaux de MAN marque ainsi le début d'une collaboration dynamique en Côte d'Ivoire.

Après ce lancement réussi, le groupe BIA prévoit effectivement d'autres ouvertures de son réseau de distribution des véhicules MAN au Cameroun et en République Démocratique du Congo d'ici fin 2018.

Le groupe BIA en bref

Présent depuis plus de 116 ans dans le secteur des mines et des travaux publics en Europe et Afrique, le groupe BIA a des implantations dans plus de 20 pays africains. Le groupe BIA est ainsi devenu un partenaire incontournable dans les domaines des mines et carrières, de la construction et de l'industrie, du transport et de l'énergie.

Pour aider leurs clients à obtenir le meilleur de leur investissement, BIA s'appuie sur différents piliers :

Dimensionner : étude, conseil, gestion de projet

Optimiser : financement, neuf, location, occasion

Protéger : contrat de service, service technique et pièces détachées

Performer : formation, télématique, gestion de flotte

Le groupe BIA emploie plus de 1300 personnes à travers le monde dont plus de 1000 en Afrique.

MAN Truck & Bus en bref

MAN Truck & Bus est un des leaders européens dans le secteur du véhicule commercial et des solutions de transport. Le groupe offre une grande palette de produits à ses clients :

Véhicules commerciaux de 3 à 44 tonnes

Transport exceptionnel pouvant atteindre 250 tonnes

Bus urbains, interurbains et long-courriers, fabrication de châssis-bus. Le transport de personnes MAN se décline sous deux marques: MAN et NEOPLAN (segment haut de gamme).

Vans (TGE)

Moteurs à application industrielle et pour la marine.

MAN Truck & Bus est une filiale de TRATON Group (nouveau nom de Volkswagen Truck & Bus GmbH, depuis le 20 juin 2018) et emploie plus de 36 000 personnes à travers le monde.

