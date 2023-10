Manchas e cicatrizes de acne na pele? Veja os cuidados necessários para evitar esses incômodos

Entenda por que as manchas de acne podem aparecer na pele, quais condições e hábitos favorecem o seu surgimento e como preveni-las

SÃO PAULO, 9 de outubro de 2023 /PRNewswire/ -- Uma das consequências mais indesejadas da acne são as manchas deixadas na pele. Além da consequência de espremer os cravos e espinhas, existem outros fatores que colaboram para o surgimento de cicatrizes, como o grau de inflamação das acnes e se há algum hábito prejudicial presente no dia a dia. Mas a boa notícia é que, além de existirem alternativas para suavizar as marcas, é possível evitar esse problema estabelecendo uma rotina de cuidados práticos.

A dermatologista Juliana Sarubi (CRM MG0036370) explica que "quando as espinhas são espremidas, as cicatrizes surgem como uma resposta do organismo para recuperar a pele inflamada que sofreu uma agressão. O processo inflamatório da acne ativa a produção de melanina, então, quanto mais estímulo na região, mais manchas podem aparecer". Outro ponto de atenção é a condição da acne, pois quanto mais grave é o quadro, mais chances de surgirem manchas e cicatrizes permanentes.

Por isso, evitar extrair cravos e espinhas em casa é o primeiro passo para combater as detestáveis marcas na pele. Geralmente, a acne vem acompanhada do excesso de oleosidade. Para manter a pele saudável, é essencial deixá-la limpa e hidratada (quem acha que pele oleosa não deve ser hidratada, está enganado). Por isso, Dermotivin Benzac, marca especialista em peles oleosas e acneicas, listou alguns produtos que podem fazer parte da sua rotina de cuidados diários:

Dermotivin Benzac Oil Control Sabonete Líquido é uma ótima opção para limpeza diária da pele. Com efeito adstringente1 e ação refrescante, reduz a oleosidade e o excesso de brilho2, além de proporcionar sensação de pele limpa por mais tempo3.

Modo de uso: umedeça o rosto e aplique o produto com movimentos circulares, massageando suavemente e, depois, enxague completamente. Utilize todas as manhãs e noites ou conforme a orientação do seu dermatologista.

Você pode encontrá-lo nas principais redes de farmácias e e-commerces do país.

Dermotivin Benzac Oil Control Hidratante Matificante promove hidratação por até 24 horas4* com toque seco5 e efeito mate6. Evita a obstrução dos poros7 e protege a barreira cutânea8 com ingredientes umectantes9, que ajudam a manter a água na pele10. Promove redução e auxilia no controle da oleosidade por 12 horas11*.

Modo de uso: após lavar o rosto, aplique o produto em todo o rosto duas vezes ao dia, manhã e noite, ou conforme a orientação do seu dermatologista.

Você pode encontrá-lo nas principais redes de farmácias e e-commerces do país.

Gel Creme Hidratante Dermotivin Benzac Oil Control Microbioma Equilibrado ajuda a controlar a oleosidade, o equilíbrio do microbioma cutâneo com tecnologia derivada de probióticos12 e preserva o pH natural da pele13. É um importante aliado para a pele acneica, que sofre com aumento da oleosidade e alterações na composição das bactérias da pele (componentes do microbioma)14. Além disso, hidrata a pele desde o primeiro uso e retém a hidratação por até 24 horas15.

Modo de uso: após lavar o rosto, aplique o produto em todo o rosto e espere absorver completamente. Utilize todas as manhãs e noites ou conforme orientação do seu dermatologista.

Você pode encontrá-lo nas principais redes de farmácias e e-commerces do país.

Mas não deixe de procurar a orientação de um dermatologista, que poderá indicar tratamentos e intervenções alternativas, caso seja necessário. Além disso, não se esqueça da proteção diária da pele com filtro solar.

Sobre a Galderma

A Galderma é a empresa líder na categoria dedicada ao avanço de soluções para o cuidado da pele, presente em aproximadamente 90 países. Fornecemos um portfólio inovador e baseado em ciência de marcas e serviços premium que abrangem todo o espectro de dermatologia em rápido crescimento por meio de Estética Injetável, Skincare Dermatológico e Dermatologia Terapêutica. Desde nossa fundação em 1981, dedicamos nosso foco e paixão ao maior órgão do corpo humano – a pele – atendendo às necessidades individuais de consumidores e pacientes com resultados superiores em parceria com profissionais de saúde. Estamos avançando a dermatologia para cada história de pele, porque entendemos que a pele em que estamos molda nossas histórias de vida. O portfólio de marcas emblemáticas da Galderma inclui Restylane e Sculptra em Estética Injetável; Cetaphil, Dermotivin e Benzac em Skincare Dermatológico; além dos medicamentos prescritos para Acne e Rosácea em Dermatologia Terapêutica. Para mais informações: www.galderma.com.br e www.galdermaaesthetics.com.br

