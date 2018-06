Manchester City obtém uma parceria global com a AvaTrade

DUBLIN, 12 de junho de 2018 /PRNewswire/ -- O clube de futebol da primeira liga Inglesa, Manchester City, anunciou uma nova parceria plurianual com a AvaTrade para tornar-se a Parceira oficial de investimentos globais do Clube. Esse novo acordo é uma expansão do papel anterior da AvaTrade como parceira regional do Manchester na China, Ásia e América Latina.

A AvaTrade é uma corretora online líder, cuja clientela se espalha por todo o globo. A empresa está revolucionando a indústria dos investimentos online fornecendo um ambiente de investimentos voltado para o usuário e construído nas mais avançadas plataformas.

Através dessa parceria, a AvaTrade oferece aos seus clientes do mundo todo, bem como para os seus parceiros de negócios, promoções exclusivas do City, prêmios e viagens VIP para o Etihad Stadium do Clube em Manchester, proporcionando aquelas experiências que 'o dinheiro não pode comprar'.

Damian Willoughby, vice-presidente sênior de Parcerias no City Football Group, disse: "Estamos felizes em anunciar essa nova parceria com a AvaTrade e em expandir a nossa relação. Ficamos impressionados com o compromisso da AvaTrade com a inovação e liderança na sua indústria – valores que nós compartilhamos no Manchester City. Estamos animados para continuar a nossa relação com a AvaTrade e para ajudar o engajamento com mais fãs do City ao redor do mundo."

Dáire Ferguson, CEO da AvaTrade comenta: "Como uma das corretoras mais reguladas e confiáveis na indústria, a parceria global da AvaTrade e do Manchester City é uma etapa importante para tornar investimentos acessíveis a todos no planeta. É vital que todos os fãs de futebol e investidores ao redor do mundo saibam que não há limites para o que eles podem alcançar se eles focarem as suas mentes. Nós fornecemos aos nossos clientes a melhor tecnologia, ferramentas, sistemas e treinamento possível e, em retorno, eles tem a capacidade para tornar esse conhecimento em sucesso financeiro nas nossas plataformas de investimento."

Com 16 escritórios ao redor do mundo e sede em Dublin na Irlanda, a AvaTrade opera sob seis entidades regulatórias por toda a UE, Japão, Austrália, África do Sul, Ilhas Virgens Britânicas e Oriente Médio. O primeiro e principal compromisso da corretora é capacitar as pessoas a investirem e negociarem com confiança, em um ambiente inovador e confiável, com o suporte da melhor tecnologia da indústria, atendimento ao consumidor e integridade inflexível

Sobre o Clube de Futebol Manchester City

O Manchester City FC é um clube da primeira liga fundado em 1880 como St. Mark's West Gorton. Tornou-se oficialmente o Manchester City FC em 1984 e desde então venceu a European Cup, a Taça das Taças, quatro títulos do Campeonato das Ligas, incluindo três títulos da Primeira Liga (2012, 2014, 2018) e cinco Copas da Inglaterra. O Manchester City FC é um dos oito times que compõem o Grupo de Futebol do City e conta com o New York City FC e o Melbourne City como clubes irmãos.

Sob o gerenciamento de Pep Guardiola, um dos administradores mais premiados no futebol mundial, o Clube joga as suas partidas da Liga dos Campeões da UEFA e jogos domésticos no Etihad Stadium, uma arena espetacular de 55.000 assentos que o City chama de casa desde 2003. Hoje, o estádio encontra-se no Etihad Campus que é mais amplo e engloba também a Academia de Futebol do City, uma instalação topo de linha para treinamento de desempenho e desenvolvimento juvenil localizado no centro de East Manchester. Com um Estádio da Academia com capacidade para 7.000 assentos, a Academia de Futebol do City é também onde o Clube de Futebol Feminino do Manchester City e o Elite Development Squad treinam diariamente para jogar as suas partidas competitivas em casa.

Para mais informações, visite www.mancity.com

Sobre a AvaTrade

AvaTrade, a corretora líder de forex e CFD, foi fundada em 2006 e oferece mais de 250 instrumentos financeiros, incluindo forex, ações, bens, índices, criptomoedas e opções comuns. Os clientes da AvaTrade tiram vantagem do acesso a plataformas de investimento topo de linha, investimentos móveis com o inovador aplicativo móvel AvaTradeGO, gerentes de conta dedicados e atendimento ao consumidor em tempo real 24/5 em 14 idiomas. A AvaTrade acomoda investidores de todos os níveis, e garante ainda a segurança dos investimentos com uma criptografia avançada e contas totalmente segregadas.

Descubra mais sobre a AvaTrade em www.avatrade.pt

