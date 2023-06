MANCHESTER CITY SE TORNA A MARCA DE FUTEBOL MAIS VALIOSA DO MUNDO

BRAND FINANCE FUTEBOL 50

Com um valor de 1.506 milhões de euros, a equipe britânica lidera o "Football 50 2023" da Brand Finance.

Em 2022 a Sportium se tornou a Parceira Oficial de Apostas do clube na América Latina.

BARCELONA, Espanha, 13 de junho de 2023 /PRNewswire/ -- Graças a um crescimento de 13% no valor, para € 1.506 milhões, o Manchester City se tornou a marca de futebol mais valiosa do mundo, de acordo com o relatório Brand Finance Football 50[1]. O clube inglês teve um aumento de valor de 34% após a pandemia e este ano alcançou seu maior valor já visto.

O City, vencedor de cinco das últimas seis Premier Leagues e já com sua primeira Liga dos Campeões, tornou-se o segundo time inglês da história a assinar uma tripla com Premier, FA Cup e Champions League. O Cityzens assinou um acordo com o Sportium no final de 2022 que o tornou o Parceiro Oficial de Apostas do clube na América Latina. A aliança reflete o forte compromisso das duas marcas de defender e trazer para todos os lugares os valores autênticos do esporte em seu caminho ao sucesso.

A ascensão do Manchester City para o primeiro lugar na classificação dos clubes mais valiosos é acompanhada por sua presença entre os cinco primeiros da classificação dos clubes mais fortes do mundo. O City Football Group é a empresa mais valiosa do mundo do futebol, com um valor de marca de 4.143 milhões de euros.

Sobre a Sportium:

A Sportium, Casa de Apostas número 1 na Espanha, faz parte do CIRSA Group, uma empresa multinacional líder em jogos e lazer na Espanha e na América Latina, um grupo com mais de 40 anos de experiência no setor. Atualmente, está presente em mais de 7 países, com quase 3.000 pontos de venda em toda a Espanha e América Latina, e presença digital nesses mercados.

Como parte de seu compromisso com o esporte, Sportium é a partir de 2022 a casa de apostas oficial do Manchester City FC na América Latina, apostando para acompanhar um dos clubes mais influentes do mundo.

