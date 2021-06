Mando annonce sa stratégie pour devenir une entreprise spécialisée dans les « solutions pour véhicules électriques » et la « conduite autonome ». Objectif : atteindre un chiffre d'affaires de 9 trillions de KRW en 2025

Mando a annoncé le 9 juin 2021 que son conseil d'administration avait approuvé le projet de la société de se séparer de son activité de « conduite autonome » (ADAS). Le plan de scission devrait être présenté lors de l'assemblée des actionnaires qui se tiendra en juillet 2021, et l'opération de scission devrait être achevée le 1er septembre 2021, conformément aux exigences réglementaires. La société existante, société mère de la nouvelle société, maintiendra son contrôle de gestion sur la nouvelle société afin de créer une synergie entre les deux entités et de renforcer sa position de « leader des solutions de systèmes de châssis intégrés. » En outre, elle prévoit d'accélérer la croissance des activités de conduite autonome de la nouvelle société grâce à une structure de financement opportune.

« MMS (Mando Mobility Solutions)-tentative », la nouvelle société, deviendra un fournisseur spécialisé de solutions de conduite autonome dans les domaines des pièces détachées pour véhicules autonomes, des robots autonomes et des services de mobilité. Afin de créer une synergie commerciale pour la conduite autonome, MHE (MANDO-HELLA Electronics) deviendra une filiale à part entière de MMS. En outre, les revenus et les bénéfices de MSS et MHE seront entièrement reflétés dans les états financiers de la société existante. MMS et MHE visent à atteindre un chiffre d'affaires de 2 trillions de KRW d'ici 2025, ce qui représente une augmentation de 800 milliards de KRW par rapport au business plan de 2021.

Mando, la société existante, a pour objectif de devenir une entreprise hautement spécialisée dans les solutions pour véhicules électriques en tirant parti de ses expériences commerciales avec les principales entreprises mondiales de véhicules électriques et en faisant progresser les solutions logicielles. Le pilier central de l'activité d'Existing Co. est constitué par les produits de châssis électrifiés (freins, direction, suspension), et les produits spécialisés dans les véhicules électriques hybrides tels que le moteur e-Drive pour les véhicules électriques, l'e-Corner Module (module intégré du châssis électrifié) et le convertisseur de charge de batterie pour les voitures à hydrogène sont en cours de développement. Le revenu visé par la société existante d'ici 2025 est de 7,4 trillions KRW, soit une augmentation de 2,2 trillions KRW par rapport au business plan de 2021. Le chiffre d'affaires total de la société existante et de la nouvelle société en 2025 devrait atteindre 9 trillions de KRW sur une base consolidée (sans les transactions interentreprises), soit une croissance supplémentaire de 3 trillions de KRW par rapport au business plan de 2021 (6,1 trillions de KRW).

Cho Seong-Hyeon, président et directeur représentatif de Mando, a déclaré que « la spécialisation des activités principales est inévitablement nécessaire pour que Mando réponde activement à l'évolution rapide du marché » et que « nous ferons tout notre possible pour maximiser la valeur pour les actionnaires en reconnaissant pleinement les valeurs de la société existante et de MMS en tant que sociétés hautement spécialisées. »

Avec la croissance rapide du marché des véhicules électriques, Mando s'efforce de devenir le leader des technologies propres de l'industrie automobile en tant que société ESG de premier plan, afin de maximiser la valeur de l'entreprise.

