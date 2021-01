Mando Corporation presentó la nueva visión de "Libertad en Movilidad" en CES 2021

La "libertad de espacio" permite la libertad en las actividades en la cabina más allá de los límites arquitectónicos de un vehículo. En el modo de conducción totalmente autónomo, la libertad de espacio es especialmente necesaria porque un conductor tiene todo este tiempo disponible para actividades que no sean conducir. Con SbW (Steer-by-Wire) de Mando, que ha sido galardonado con el CES 2021 Innovation Award Honoree, se habilita la función de almacenamiento automático que permite guardar el volante cuando no está en uso y se saca de nuevo para su uso cuando sea necesario. Así es como SbW se da cuenta de la verdadera libertad en el espacio. Los fabricantes de automóviles ahora pueden disfrutar de la libertad de sus límites arquitectónicos del diseño de vehículos. La tecnología "by-wire" de Mando también se puede aplicar al sistema de frenos, que se llama BbW (Brake by Wire). Se compone de 4 unidades de EMB (Electro Mechanical Brake), montadas en "módulo de 4 esquinas (4 ruedas)", "E-Brake-Pedal (electronic brake pedal)", y DCU (Unidad de Control de Dominio). El freno por cable elimina ESC (Control Electrónico de Estabilidad), booster (impulso de freno), cable de estacionamiento, tubo de aceite del motor, etc., y obviamente es operado sólo por señal eléctrica pura. "E-Brake-Pedal" también tiene la función "auto stow" para guardar el pedal cuando no está en uso y sacarlo de nuevo cuando sea necesario. Definitivamente ofrece mucho más espacio libre en el espacio para las piernas de los conductores. BbW no utiliza aceite de freno, por lo que es fácil de mantener y respetuoso con el medio ambiente. Mando, como la única empresa en el mundo en desarrollar/fabricar frenos, dirección, suspensión y ADAS, ha estado acelerando el desarrollo de "In-Wheel-Motor (pieza de accionamiento en vehículo eléctrico)" y "ECM (Electric-Corner-Module)" basado en la experiencia de diseño de 'SbW' y 'BbW'.

El "SPM Module (Smart Personal Mobility Module)" introducido por Mando es un sistema de accionamiento eléctrico asistido por pedal sin cadena. Los fabricantes de micro movilidad son los clientes objetivo. SPM Module permite los nuevos conceptos de 2, 3 o 4 ruedas y también proporciona varios estilos de vida en número de escenas en nuestra vida diaria. SPM Module, con tecnología de vanguardia como IA, IoT, Cloud, etc., está dirigido primero al mercado de entrega, y está previsto comenzar a abrirse camino en el mercado europeo este año.

La tecnología de conducción autónoma de Mando tiene su prioridad en la seguridad de los conductores. Mando, que desarrolla / fabrica desde el sensor de detección (cámara, radar, etc.) hasta el controlador principal (DCU: unidad de control de dominio) y el software de control, introduce la tecnología de control de seguridad dual (redundante) basada en la "DCU de alto rendimiento" en este CES. Este dispositivo de seguridad dual también se aplica al componente de freno y dirección (sistema de conducción).

Mando planea acercarse al cliente global en este CES. Tomando CES 2021 como un comienzo, Mando está mostrando su firme voluntad de desafiar el futuro sin ninguna limitación como proveedor de soluciones integradas de movilidad de vanguardia.

Los clips de vídeo que transmiten los mensajes de Mando CES 2021 estarán disponibles en el canal de YouTube de Mando a partir del 12 de enero (hora coreana).

Canal de YouTube de Mando : https://www.youtube.com/channel/UCHf4pvD_dSJ_W1T2p0dj38w

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1417753/Mando_Freedom_in_Vehicle_Architecture_by_SbW.jpg

SOURCE Mando