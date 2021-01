Mando Corporation remporte le prix de l'innovation lors du plus grand événement technologique de renom au monde, « CES 2021 »

La valeur que le « SbW » (Steer-by-Wire: Système de direction avancé libre) » de Mando offre aux clients (constructeurs automobiles et consommateurs) est la liberté et la sécurité.

En termes de conception automobile, le défi de ces 120 dernières années a été la séparation de la carrosserie (habitacle) et du châssis (espace de déplacement du véhicule). En particulier, les voitures électriques, connues pour leur flexibilité de conception relativement, avaient besoin de roues indépendantes (châssis) et d'un volant pour l'efficacité de la production de masse, y compris les batteries et la liberté de contrôle du système, mais il n'y avait pas de technologie pour remplacer les connexions mécaniques.

Le « SbW (Steer-by-Wire) » est un produit purement électronique, et le « signal électrique (par fil) » remplace le mouvement mécanique. Ainsi, il offre une grande liberté architecturale à la conception des véhicules. Avec le système « SbW (Steer-by-Wire) », le volant peut être placé librement en fonction de l'utilisation du véhicule et peut également être conçu avec la fonction « Auto Stow » (à retirer et à utiliser en cas de besoin). Si le volant disparaît, l'utilisation de l'habitacle peut être optimisée. Dans un véhicule totalement autonome, le conducteur devient passager et l'habitacle se transforme en espace de vie. Le siège du conducteur peut également pivoter à 180 degrés pour faire face aux autres passagers. Il sera possible de vivre des expériences de conduite autonome plus variées, comme lire, jouer à des jeux et regarder des films.

Les composants principaux du système SbW (Steer-by-Wire) sont conçus comme le « système de sécurité à double redondance ». Même en cas de défaillance d'un seul système, l'ensemble du système continuera à fonctionner normalement. Les informations sur les défaillances sont automatiquement enregistrées pour une analyse ultérieure. La redondance est une technologie absolument indispensable pour permettre et accélérer l'ère de la mobilité du futur, comme la conduite entièrement autonome, la télécommande et bien d'autres choses encore. La technologie de Mando, qui découle des principe de « liberté » et « sécurité », a été une fois de plus reconnue dans le monde entier puisqu'elle a remporté le prix de l'innovation du CES. Le SbW (Steer-by-Wire) de Mando devrait être produit en série pour la première fois au monde en Amérique du Nord l'année prochaine.

En attendant, le clip vidéo de SbW, qui a surmonter un défi vieux de 120 ans (séparer le haut et le bas du corps d'une voiture), sera diffusé pour la première fois sur la plate-forme en ligne CES 2021 de Mondo le 11.

