Mando Corporation, sélectionné comme « fournisseur de l'année 2021 » par General Motors (GM)

134 fournisseurs de 16 pays, dont Mando America Corporation, ont participé à la 30e édition des Supplier of the Year Awards (Fournisseur de l'année) qui s'est tenue le 17 mars (calendrier local) à Phoenix, en Arizona, aux États-Unis, et ont reçu leur prix. Ce prix, décerné aux fournisseurs exceptionnels se situant dans la tranche supérieure de 1 %, a été attribué aux entreprises sélectionnées parmi environ 20 000 fournisseurs dans le monde.

Mando, reconnu comme le meilleur fournisseur de GM, a reçu le prix du meilleur fournisseur à huit reprises depuis 2003, y compris celui-ci. Mando, qui a été sélectionné comme un excellent fournisseur en fonction des performances de l'entreprise, telles que le lancement, la chaîne d'approvisionnement et la qualité, et du score de l'évaluation qualitative, comprenant l'innovation et l'ingénierie, la communication et la transparence, ainsi que la sécurité. C'est surtout dans la catégorie des priorités culturelles que Mando a obtenu le meilleur score. Mando a également remporté le « Launch Excellence Award », le 29e prix spécial de la cérémonie, en fournissant des freins de stationnement électriques conformément au calendrier d'approvisionnement malgré un ouragan de 165 km/h en septembre 2020.

Shilpan Amin, vice-président des achats internationaux de GM, a déclaré : « L'événement Supplier of the Year de cette année a été spécial non seulement parce qu'il s'agit du 30e anniversaire du programme, mais aussi parce qu'il nous a donné l'occasion de reconnaître nos fournisseurs pour leur persévérance au cours de l'une des années les plus difficiles que l'industrie ait jamais connues. Ces fournisseurs de premier plan ont fait preuve de résilience et ont renforcé leur engagement à poursuivre la durabilité et l'innovation. Grâce à nos solides relations et à notre collaboration, GM et ses fournisseurs sont prêts à bâtir un avenir meilleur pour les générations à venir. »

Le PDG de Mando, Cho Seong-hyeon, a déclaré : « Je suis très heureux et encouragé de recevoir ce 30e prix. Même si la situation du marché est encore floue, nous surmonterons des difficultés encore plus grandes grâce aux efforts conjoints de nos dirigeants et employés à l'échelle mondiale, y compris les membres des syndicats. »

Mando Corporation (KS 204320) est un fournisseur mondial de premier plan de pièces automobiles, spécialisé dans les solutions pour véhicules électriques hybrides et la conduite autonome, qui a obtenu la note A dans les évaluations environnementales, sociales et de gouvernance de MSCI (2021). La société a été fondée en 1962 et son siège social se situe à Séoul, en Corée. Mando propose des systèmes de conduite de pointe (solutions de freinage, de direction, de suspension, de propulsion et d'alimentation) ainsi que des solutions logicielles pour les constructeurs automobiles et les nouveaux fournisseurs de services de mobilité dans trois domaines technologiques : la sécurité intégrée des véhicules, la conduite autonome et la mobilité électrique, qui confèrent aux véhicules des capacités de détection intuitive, de décision et de déplacement intelligent. Mando sert plus de soixante (60) clients à partir de plus de 50 sites dans le monde, ce qui englobe des constructeurs automobiles locaux et mondiaux dans toutes les grandes régions du monde. Mando poursuit un objectif précis : créer un monde dans lequel la mobilité peut apporter une véritable liberté. Pour plus d'informations, rendez-vous sur [ www.mando.com ]

