Mando gana el premio a la innovación de CES 2022 por su vanguardista sistema de frenos (IDB2 HAD)

SEUL, Corea del Sur, 7 de enero de 2022 /PRNewswire/ -- Mando Corporation, empresa especializada en soluciones para vehículos eléctricos y de conducción autónoma, fue galardonada con el Premio a la Innovación en CES 2022. La última propuesta de Mando, que ganó el Premio a la Innovación en la categoría VIT (inteligencia y transporte de vehículos) por segundo año consecutivo tras el año pasado, es el IDB2 HAD (freno dinámico integrado para la conducción altamente autónoma, IDB2 HAD para abreviar).

El Mando IDB2 HAD, el primer freno electrónico integrado (1 caja) disponible en el mercado con diseño de doble seguridad, funciona con normalidad incluso en situaciones en las que se produce un único punto de fallo gracias a su concepto de redundancia total durante la conducción. El IDB2 HAD es el complemento perfecto del pedal de freno electrónico, ya que permite la funcionalidad de "auto estiba", que pliega o despliega el pedal cuando es necesario, en condiciones de conducción altamente autónoma. Desde el punto de vista de la maximización del espacio del vehículo y la flexibilidad del diseño, el IDB2 HAD se parece mucho a la tecnología "steer-by-wire (SbW)" de Mando, ganadora del premio a la innovación de CES del año pasado. La hiperconexión eléctrica es el tema clave en este caso, ya que el IDB2 HAD es otro producto de la solución by-wire de Mando, que elimina las conexiones mecánicas, y junto con el SbW, la solución by-wire completa de Mando permitirá a los usuarios de vehículos de conducción autónoma completa realizar muchas otras actividades mientras se mueven.

El IDB2 HAD es un producto ecológico. La mayoría de los sistemas de frenado disponibles en el mercado se componen de ESC (control electrónico de estabilidad), booster maestro, bomba de vacío, etc., y están conectados mecánicamente al pedal de freno. El frenado se activa sólo con la entrada del conductor y la fuerza de frenado se genera a través de la línea hidráulica. Este diseño requiere un gran espacio en la sala de máquinas y un mayor tiempo de montaje. Mando consiguió reducir el peso y optimizar la fabricación integrando estos componentes individuales en un diseño de caja única. En resumen, el IDB2 HAD es un producto respetuoso con el medio ambiente y con una importante reducción de las emisiones de carbono. "I Do Believe" es otra interpretación del término IDB por parte de la empresa. Al igual que la "firme creencia" de los ingenieros del Equipo de Desarrollo de la Unidad de Negocio de Frenos de Mando, el IDB2 HAD cuenta con todos los elementos de libertad (autoconducción total), seguridad (doble seguridad) y respeto por el medio ambiente (por cable)

La tecnología de soluciones para vehículos eléctricos y de autoconducción total de Mando ha sido reconocida una vez más a nivel mundial al ganar un premio a la innovación en CES 2022. La empresa tiene previsto presentar al público un nuevo concepto de producto "BbW (brake by wire)" equipado con el IDB2 HAD en 2023.

Acerca de Mando

Mando Corporation (KS 204320) es un proveedor de piezas de automóviles líder en el mundo, especializado en soluciones de conducción autónoma y xEV, con una calificación A en las calificaciones ESG de MSCI (2021). La empresa fue fundada en 1962 y tiene su sede en la República de Corea. Mando ofrece sistemas de conducción de última generación (soluciones de freno, dirección, suspensión, propulsión y potencia) junto con soluciones de software para los fabricantes de vehículos y los nuevos proveedores de servicios de movilidad en tres dominios tecnológicos de seguridad integrada en el vehículo, conducción autónoma y movilidad eléctrica que permiten a los vehículos intuir, deliberar y moverse de forma inteligente. Mando atiende a más de sesenta (60) clientes en más de 50 lugares del mundo, entre los que se encuentran fabricantes de automóviles locales y globales de las principales regiones del mundo. Mando persigue la visión de crear un mundo en el que la movilidad pueda aportar verdadera libertad. Para más información, visite [www.mando.com]

