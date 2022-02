Mane Kancor favorise l'approvisionnement durable en menthe en nouant des liens avec les agriculteurs

« Tout a commencé lorsque nous avons réalisé que les agriculteurs délaissaient la culture de la menthe en raison de l'augmentation continue du coût des intrants : coût élevé de la culture, productivité réduite, changement climatique et fluctuations du marché. Le coût de production de l'huile de menthe s'en trouvait augmenter tandis que d'autres variantes synthétiques étaient 25 à 30 % moins cher », a indiqué Geemon Korah, PDG et directeur de Mane Kancor. La société, créée en 1969, fait désormais partie du groupe Mane, basé en France.

Proposant des pratiques de culture modernes, Mane Kancor, basée à Kochi, a pris contact avec les agriculteurs cultivant de la menthe et en a soutenu la culture dès la phase de pépinière. « Nous avons introduit une technologie appelée 'Early Mint Technology' (EMT) avec l'aide et les conseils de scientifiques du CIMAP (de l'anglais 'Central Institute of Medicinal and Aromatic Plants'), un institut central des plantes médicinales et aromatiques », a ajouté M. Korah.

Selon les recherches effectuées par Mane Kancor, la technologie EMT aide les agriculteurs à augmenter leur rendement de 20 %, et à réduire leurs coûts de culture de 20 % et les besoins en eau d'irrigation de 25 %. « Nous travaillons à présent en étroite collaboration avec le CIMAP pour fournir le matériel de plantation le plus récent, à haut rendement et résistant aux intempéries. Le CIMAP a développé la dernière variété de la culture 'CIM UNNATI' qui est censée augmenter le rendement de 20 % », a indiqué M. Korah.

Les agronomes de Mane Kancor ont formé environ 7 000 agriculteurs sur les pratiques agricoles durables et les ont préparés à une certification par un vérificateur tiers dans le cadre du programme d'évaluation de la durabilité des exploitations agricoles, le 'Farm Sustainable Assessment' (FSA), de la plateforme 'Sustainable Agriculture Initiative' (SAI). L'objectif était de leur donner accès à de meilleurs marchés et à de meilleurs prix. Tous les champs de ces agriculteurs sont géolocalisés et géocartographiés avec des services de télédétection et d'imagerie satellitaire pour assurer la traçabilité des matières premières produites.

Sur le terrain, Mane Kancor apporte son soutien aux installations locales de distillation à la vapeur impliquées dans la production d'huile de menthe et améliore l'efficacité de la distillation. Mane Kancor assure également un lien direct avec le marché pour les producteurs de menthe durables au moyen du prix de soutien minimum (MSP) fixé au début de chaque saison. Outre l'usine dédiée à la fabrication d'huile de menthe et de menthol, basée à Bareilly, la société augmente actuellement sa capacité par le biais de ses installations de fabrication en Inde. Son centre d'innovation de classe mondiale, basé à Angamaly, accueille des équipes analytiques expertes et utilise des technologies de pointe. Ces équipes mènent des activités de recherche sur les innovations dans de nombreux segments de produits naturels et des initiatives de développement de produits. La société s'implique en outre dans des activités de responsabilité sociétale dans la zone de culture de la menthe afin de soutenir les communautés agricoles locales.

