Mango Power dévoile sa série M à l'Intersolar Munich 2022

La série Mango Power M est le premier système de stockage d'énergie familial tout-en-un et adapté à toute situation au monde. Il peut être utilisé comme système d'énergie photovoltaïque, comme système de stockage avec batterie de 10 à 20 kWh pour une utilisation quotidienne ou en cas d'urgence, et comme système d'alimentation de secours pour toute la maison, y compris la recharge rapide des véhicules électriques pour les familles modernes.

Le convertisseur intégré, le stockage de secours, le chargeur de véhicules électriques et la batterie modulaire peuvent être personnalisés et installés en 30 minutes, ce qui constitue également un avantage important par rapport aux autres produits disponibles sur le marché.

Il intègre également les premières cellules de batterie LFP de CATL au monde. Ces cellules énergétiques de haute qualité assurent au produit une garantie de 10 ans.

Le produit sera proposé en plusieurs versions pour les marchés des États-Unis et de l'Union européenne, compatibles avec les connexions monophasées et triphasées avec une capacité de sortie de 8 à 14 kW.

Mango Power E : la batterie portable la plus performante du marché

Le Mango Power E est un système de batterie portable doté de 6 modes de charge et de 16 ports de sortie, adapté à diverses situations, notamment les activités de plein air, les fêtes, la recharge des véhicules de plaisance et une utilisation professionnelle.

Ce produit se distingue par la qualité supérieure de ses cellules de batterie. Les cellules LFP de CATL utilisées par le Mango Power E sont plus durables, plus efficaces et plus sûres que les autres cellules du marché. C'est pourquoi ce produit bénéficie d'une garantie de 5 ans supérieure à la moyenne.

La Mango-Power E modulaire est une batterie extensible de 3,5 kWh qui peut également être connectée au circuit domestique et constituer une alimentation de secours. Il est possible de connecter simultanément deux unités à deux blocs de batteries pour obtenir une capacité totale de 14 kWh.

Le produit peut être relié à une prise murale AC, à un panneau solaire ou à un chargeur de véhicule électrique, entre autres. Le Mango Power E sera équipé de Bluetooth et de Wi-Fi, qui doteront l'appareil de fonctionnalités intelligentes et permettront aux utilisateurs de recevoir des informations en temps réel sur son état. Il se charge jusqu'à 80 % en une heure en mode de charge rapide.

À propos de Mango Power

Mango Power est une marque d'énergie durable axée sur la recherche de solutions d'alimentation électrique à domicile, de dispositifs d'alimentation portables et d'accessoires connexes. Mango Power a pour mission de fournir des produits intelligents d'énergie durable à chaque foyer et d'aider chaque famille à assurer un avenir sans émission de carbone. Pour en savoir plus, consultez le site www.mangopower.com

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1815491/image.jpg

SOURCE Mango Power