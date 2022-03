MANIFESTE DE LA SLOW FASHION : COMPÉTENCES VISIBLES ET CERTIFICATION DES PRODUITS

Le cœur de l'exposition sera l'espace spécial « Manifeste Slow Fashion : compétences visibles » consacré au concept du « Made in Italy » et à ses secteurs de compétence, créé en collaboration avec Confartigianato, avec la contribution du ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale et de l'ITA/ICE.

Pierre angulaire de la philosophie de TheOneMilano, la Slow Fashion met l'accent sur les vêtements beaux et bien faits, destinés à avoir une longue vie dans la garde-robe, au fil des saisons et des générations.

L'exposition TheOneMilano raconte l'histoire de certains des métiers qui font que les collections de mode produites par les entreprises sont belles, bien faites et demandées dans le monde entier.

Ainsi sont révélés les secrets du brodeur, du tailleur, du tisserand, du cordonnier, du maroquinier, du modiste, du fourreur, du lunetier, de l'orfèvre et du dentellier. Tous les participants, avec leur établi et leurs outils, sont prêts à montrer leurs compétences en matière de durabilité et de réduction des déchets.

FURMARK®, la certification internationale des fourrures, créée par l'IFF (International Fur Association) et toutes les associations du secteur de la fourrure dans le monde, fera ses débuts à TheOneMilano, dans les collections.

Le projet a nécessité plus de trois ans de travail, unissant les forces de toutes les branches du secteur de la fourrure, avec l'aide du groupe LVMH et de nombreuses entreprises de vêtements, et il accueillera le 13 mars les premières pièces certifiées, prêtes à entrer dans les magasins pour l'hiver 2022/23.

TheOneMilano, se tiendra du 13 au 15 mars 2022 au centre d'exposition Fiera Milano Rho de 9h30 à 19h les 13/14 mars, et de 9h30 à 18h le 15 mars.

