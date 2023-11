Manni Group lance une formation en architecture innovante qui inclut une conférence animée par Bjarke Ingels Group

VÉRONE, Italie, 16 novembre 2023 /PRNewswire/ -- Manni Group, un acteur international de premier plan dans le secteur de la construction en acier, a annoncé le lancement d'une formation avancée axée sur les technologies hors site de pointe destinées à l'architecture. Le programme est organisé en partenariat avec YACademy, un institut d'études post-universitaires dédié à l'enseignement de l'architecture. Cette initiative unique, qui vise à encourager l'adoption de méthodes de construction modernes chez les jeunes designers émergents, est soutenue par les leaders de l'industrie ROCKWOOL et BASF, sponsor principal et sponsor du programme respectivement, et patronnée par les associations Edera, Fondazione Promozione Acciaio, UNICMI, ADI, EURAC et ILFI. En s'alignant sur les objectifs ambitieux du pacte vert de l'UE, Manni Group cherche à contribuer à la mission cruciale de réduire l'empreinte carbone dans le secteur de la construction.

Manni group presents the course “Off-site Technologies for Architecture” at ADI Design Museum

Intitulé « Off-Site Technologies for Architecture » (Les technologies hors site dans l'architecture), le programme de la formation souligne l'engagement de Manni Group à conduire le progrès social et culturel. Le cours, conçu pour fournir aux architectes et ingénieurs en herbe des connaissances spécialisées sur la conception hors site, est assuré par une équipe exclusive de professeurs, y compris Nicola Scaranaro de Foster&Partners Studio, Paolo Matteuzzi de Zaha Hadid Architects, Paolo Cresci d'Arup et Giulio Rigoni de Bjarke Ingels Group. Les participants acquerront des connaissances pratiques sur les dernières avancées techniques et possibilités de conception grâce à un programme complet constitué de conférences théoriques, d'ateliers interactifs et de visites sur site de projets de construction de premier plan.

« La volonté de créer de la culture, explique Francesco Manni, président de Manni Group, est une vision extrêmement chère à Giuseppe Manni, qui a présidé notre groupe jusqu'à son dernier jour et su inculquer la force et l'optimisme en soulignant toujours l'importance du savoir à l'échelle de l'entreprise. C'est pourquoi nous avons créé une bourse en son nom dans le cadre de la formation "Off-site Technologies for Architecture", dans le but de donner aux talents du monde entier la possibilité d'accéder à une formation de très haut niveau qui vise à transmettre des connaissances spécialisées aux futurs professionnels de l'architecture et de l'ingénierie. »

Le cours, qui se déroulera du 30 novembre 2023 au 16 février 2024 dans la ville animée de Bologne, symbolise l'engagement ferme de Manni Group en faveur d'une stratégie ESG globale. En intégrant des pratiques de construction respectueuses de l'environnement et en développant les compétences des jeunes talents, l'initiative répond aux préoccupations environnementales critiques tout en contribuant socialement au progrès du développement urbain.

« Toute personne qui travaille dans le secteur se doit de reconnaître le rôle important qu'elle a à jouer dans la protection de l'environnement et du bien-être des générations futures. En fait, le programme "Off-Site Technologies for Architecture" est né de nos réflexions à ce sujet et d'une volonté de créer un projet concret pour développer les compétences et le professionnalisme requis pour construire un avenir éthique conforme aux objectifs de décarbonisation du Pacte vert de l'UE. La science de la construction et les technologies hors site peuvent faire la différence. C'est pourquoi l'éducation doit servir de point de départ pour renforcer la capacité des concepteurs d'aujourd'hui à offrir des solutions et des réponses pour l'avenir. Nous remercions ceux qui croient en ce projet », affirme Enrico Frizzera, PDG de Manni Group.

Le programme a été dévoilé le 13 novembre dernier, lors d'une cérémonie tenue au prestigieux ADI Design Museum de Milan, qui abrite la collection historique du prix Compasso d'Oro de l'ADI, l'organisation dont est aussi membre Manni Group. La conférence a réuni des personnalités influentes des secteurs du design et de l'éducation. Les participants au débat, Annalisa Andaloro, directrice scientifique du programme Face d'EURAC, et l'architecte Giulio Rigoni de Bjarke Ingels Group Studio, ont présenté des informations convaincantes sur le rôle central que peut jouer la technologie hors site dans le développement de solutions architecturales durables. La présentation de cette initiative de haut niveau fut une excellente occasion de réunir une entreprise privée – qui est non seulement un intervenant dans le secteur de l'industrie, mais aussi un promoteur de la culture de la construction hors site – et des acteurs du monde de l'architecture, rassemblant le savoir-faire technique et l'expérience prestigieuse des figures centrales du secteur de l'architecture pour soutenir les jeunes designers de demain.

Pour en savoir plus sur cette formation, veuillez consulter le site : https://ota-course.mannigroup.com/en/

À propos de Manni Group :

Fort de plus de 75 ans d'expérience dans l'industrie, Manni Group reste à l'avant-garde de la fourniture d'expertise et de solutions innovantes dans le domaine de la construction à sec. Engagée à promouvoir des principes durables dans l'immobilier et le design, l'entreprise adopte une approche globale qui contribue à améliorer le respect de l'environnement et l'efficacité énergétique des projets. En reconnaissance de son travail, Manni Group a obtenu de prestigieuses certifications, dont LEED, BREEAM et le label distingué ILFI DECLARE.

À propos de YACademy :

Comptant 15 lauréats du prix Pritzker – les « prix Nobel » de l'architecture – dans son équipe de formateurs, YACademy est le premier institut post-universitaire au monde né de la comparaison et de la collaboration entre les plus illustres figures du design et de l'architecture contemporains. De la définition des programmes à la prestation des formations, chaque aspect de l'établissement est pris en charge par les plus grands studios de création de notre époque. Grâce à une collaboration avec des organisations professionnelles de renom, YACademy offre le cadre idéal pour les jeunes qui souhaitent compléter ou mettre à jour leurs compétences, leur permettant de dynamiser leur carrière en établissant des liens avec les studios les plus importants de la scène internationale.