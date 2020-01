Manoel Valente, jurista brasileño, publicó libro sobre la propiedad privada inmueble y se convirtió en referencia internacional en la materia

Actual docente en la maestría y el doctorado de la Universidad de Caxias do Sul, una institución de enseñanza superior de la región noreste de Río Grande del Sur, el escritor destaca puntos importantes de su obra. "El libro reformula la propiedad privada inmueble en las relaciones constitucionales privadas. Destaco la propiedad privada, bajo el prisma de la manifestación jurídica, como derecho natural, que se presenta como instrumento que forma redes capilares por la economía y que tiene connotaciones sociales, culturales y políticas. Es interesante que fundamento que posee aspecto plural y tiene diversidad ideológica; así, las concepciones jurídico-constitucionales de la propiedad privada inmueble son diversas, al igual que hay pluralidad en las justificaciones y los fundamentos de su reconocimiento, regulación y concreción, pero, a pesar de eso, no se puede dejar de reconocer la propiedad privada como condición humana y ese reconocimiento es esencial para que la Ciencia Jurídica no se desconecte del pleno desarrollo en el siglo XXI".

En la cuenta de Instagram @manoelvalentefn, el jurista Manoel Valente comparte sus rutinas profesionales y personales, y disemina conocimientos, lecturas, experiencias y se acerca a los investigadores y alumnos.

FUENTE Manoel Valente

