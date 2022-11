Mantisco rejoint le programme Ascent d'Outlier Ventures pour les jeux Web3

Mantisco a été sélectionnée pour participer au programme Ascent d'Outlier Ventures, le principal accélérateur de projets Web3 au monde

Mantisco prévoit de sortir deux jeux Web3 classés AAA en 2023 et 2024

SÉOUL, Corée du Sud, 29 novembre 2022 /PRNewswire/ -- Mantisco, développeur et éditeur de jeux Web3 basé à Séoul, en Corée, a annoncé aujourd'hui sa participation au programme Ascent avec Outlier Ventures, un accélérateur Web3 de premier plan au niveau mondial. Il s'agit de son deuxième partenariat Web3 depuis Immutable X en octobre de cette année.

MantiscoXOV

Outlier Ventures, basé à Londres, est le premier accélérateur Web3 et la première communauté de fondateurs en termes de volume d'investissements. Outlier Ventures s'est associé à 200 fondateurs Web3 mondiaux pour diriger les investissements Web3 tout en soutenant les startups de DeFi, NFT et d'infrastructure blockchain. Récemment, ses investissements les plus remarquables incluent Cosmos et Cudos, qui constituent un écosystème Web3 réussi et durable.

Dans le cadre du programme Ascent, Mantisco fait équipe avec Outlier Ventures pour la conception et l'économie de jetons, la création d'une communauté, le positionnement sur le marché et d'autres activités liées aux affaires, y compris le financement et la cotation sur les principales bourses mondiales.

Mantisco s'est concentré sur « la livraison de jeux qui établissent une norme durable de jeu blockchain et rassemblent des joueurs de tous horizons, permettant aux utilisateurs une participation active assortie d'une récompense élevée. » Mantisco envisage de « donner à sa communauté des facteurs d'excitation et de divertissement grâce à des combats élégants et truffés d'action, à des scénarios de jeu engageants et à diverses possibilités pour les utilisateurs de progresser dans leurs compétences, de se mesurer les uns aux autres tout en profitant d'une véritable propriété des actifs du jeu. »

Mantisco a développé deux jeux Web3 classés AAA, « Hunter's Arena: Rebirth », la version Play and own de « Hunter's Arena: Legend », qui a atteint plus de 12 millions de téléchargements dans le monde, et « The Wild West », basé sur Unreal 5, qui sera disponible sur la plate-forme de jeux Web3 de Mantisco.

« Hunter's Arena: Rebirth » est prévu pour 2023 et « The Wild West » pour l'été 2024.

