Mantisco s'associe à Immutable X Partners dans le cadre de l'initiative Web3 Gaming

Le nouveau « Hunter's Arena » sera développé avec Immutable X en tant que jeu Web3.0

SEOUL, Corée du Sud, 20 octobre 2022 /PRNewswire/ -- Mantisco, un développeur et éditeur de jeux Web3 basé à Séoul, en Corée, a annoncé aujourd'hui un accord de partenariat avec Immutable X, une plateforme de monnayage et d'échange de NFT leader du secteur et première solution au monde de mise à l'échelle rapide de couche 2 sur Ethereum, en vue de construire un jeu Web3, appelé « Hunter's Arena » : Rebirth.

Avec l'essor rapide des jeux sur le Web3, Mantisco a développé en interne la version Web3 de Hunter's Arena. Mantisco vise à fournir un écosystème de jeu qui non seulement permet aux utilisateurs de profiter d'expériences en jeu grâce à la véritable propriété des actifs numériques, y compris les personnages du jeu, les skins, les armes et autres objets, mais aide aussi les utilisateurs à s'amuser en réorganisant les systèmes de combat, en améliorant l'expérience de l'utilisateur tout en maintenant le rythme rapide et immersif du jeu. Mantisco s'est concentré sur « la livraison de jeux qui établissent une norme durable de jeu blockchain et rassemblent des joueurs de tous horizons, permettant aux utilisateurs une participation active assortie d'une récompense élevée. »

Mantisco envisage de « donner à sa communauté des facteurs d'excitation et de divertissement grâce à des combats élégants et truffés d'action, à des scénarios de jeu engageants et à diverses possibilités pour les utilisateurs de progresser dans leurs compétences, de se mesurer les uns aux autres tout en profitant d'une véritable propriété des actifs du jeu. »

David Yoon, PDG de Mantisco, a déclaré : « S'alignant sur l'expertise de Immutable en matière d'accélération de l'adoption massive de jeux web3, nous stimulons maintenant le développement de tout nouveaux jeux, notamment « Hunters Arena : Rebirth » et d'autres jeux classés AAA conçus avec Unreal 5. Nous nous concentrons sur la motivation des joueurs, leur plaisir et la sécurisation des transactions dans les jeux. Notre partenariat avec Immutable X sera essentiel pour que notre vision des jeux devienne réalité. »

Mantisco a développé et publié l'année dernière sur Steam, PS4 et PS un jeu classé AAA appelé « Hunter's Arena: Legend » « Hunter's Arena: Legend » a été le premier jeu coréen sorti à la fois sur PS4 et PS5 et a enregistré 12 millions de téléchargements dans le monde.

Immutable fait progresser la prochaine génération de jeux web3 grâce à ImmutableX, une plateforme de monnayage et d'échange de NFT à la pointe de l'industrie et la première solution de mise à l'échelle rapide de couche 2 au monde sur Ethereum. Aujourd'hui, ImmutableX, qui s'appuie sur la technologie ZK roll-up de Starkware, est devenu la principale plateforme de monnayage, d'échange et de mise à l'échelle de jeux web3 et de projets NFT sur Ethereum, offrant aux constructeurs et aux innovateurs une solution sans carbone, sans frais de gaz, avec une vitesse, une évolutivité, une sécurité et une liquidité illimitées.

« Hunter's Arena: Rebirth" est prévu pour une sortie en 2023.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1924026/Mantisco_n_Immutable.jpg

SOURCE Mantisco