Manu en Curitiba gana el premio Miele One To Watch en los Latin America's 50 Best Restaurants 2018

BOGOTÁ, Colombia, 17 de octubre de 2018 /PRNewswire/ -- Hoy, Latin America's 50 Best Restaurants anuncia su tercer premio especial de la temporada: el Miele One To Watch Award, que reconoce a un restaurante con un gran potencial para convertirse en parte de la lista de los Latin America's 50 Best Restaurants en los próximos años. Manu se convierte en el sexto One To Watch en un grupo privilegiado de restaurantes en la región desde el lanzamiento de los Latin America's 50 Best Restaurants, patrocinado por S.Pellegrino & Acqua Panna, en 2013.