Manulife Investment Management adquire plantações adicionais de eucalipto no Mato Grosso do Sul, no Brasil

BOSTON, 19 de agosto de 2021 /PRNewswire/ -- O Hancock Natural Resource Group (HNRG), uma empresa da Manulife Investment Management, por meio de sua afiliada Rio Verde Holding Ltda., adquiriu recentemente da Copa Gestão de Investimentos Ltda., ("Copa"), em nome de seus clientes, duas empresas operacionais com direitos do uso da terra sobre 43.332 hectares de plantações de eucalipto altamente produtivas no Mato Grosso do Sul. A aquisição é o segundo investimento florestal pela Manulife Investment Management na região este ano. É uma prioridade estratégica para a empresa expandir seu portfólio no setor florestal no Brasil e, de forma mais ampla, aumentar as capacidades globais de seus mercados privados em ativos reais, de capital privado e crédito.

As plantações suprem a crescente demanda das fábricas de celulose branqueada kraft de eucalipto e têm a vantagem de estar próximas aos produtores de celulose. A Copa disponibilizou tecnologia de ponta para o cultivo e manutenção das florestas de forma sustentável, o que resultou em plantações de quartil superior para a região.

"Temos o prazer de anunciar essa transação para ampliar ainda mais nossa plataforma de investimento no Brasil, que será beneficiada pelo tamanho e escala adicionais proporcionados pela aquisição dessas plantações", disse Tom Sarno, chefe global de investimentos florestais da Manulife Investment Management. "Encontrar ativos de alta qualidade e trabalhar estrategicamente com as principais contrapartes brasileiras continua a ser um foco fundamental para melhorar e diversificar os portfólios dos clientes."

A Manulife Investment Management administra aproximadamente 5,7 milhões de acres de floresta madeireira nos Estados Unidos, Canadá, Nova Zelândia, Austrália, Brasil e Chile. Também supervisiona cerca de 400 mil acres de terras agrícolas de primeira linha nas principais regiões agrícolas dos Estados Unidos e no Canadá, Chile e Austrália. Esta é a terceira aquisição que a equipe do setor florestal e de agricultura fechou na América do Sul em 2021.

Sobre a Manulife Investment Management A Manulife Investment Management é a divisão global de gestão de patrimônio e ativos da Manulife Financial Corporation. Contamos com mais de um século de administração financeira e todos os recursos de nossa empresa controladora para servir a indivíduos, instituições e membros de planos de aposentadoria em todo o mundo. Com sede em Toronto, nossos principais recursos em mercados públicos e privados são fortalecidos por uma pegada de investimento que abrange 18 localidades geográficas. Complementamos esses recursos oferecendo acesso a uma rede de gestores de ativos não afiliados de todo o mundo. Temos o compromisso de investir de forma responsável em nossos negócios. Desenvolvemos estruturas globais inovadoras para investimentos sustentáveis, colaboramos com empresas em nossos portfólios de valores mobiliários e mantemos um alto padrão de gestão onde possuímos e operamos ativos e acreditamos no suporte ao bem-estar financeiro por meio de nossos planos de aposentadoria pagos pelas empresas aos seus funcionários. Atualmente, os patrocinadores de planos em todo o mundo confiam em nossa experiência em administração de planos de aposentadoria e em investimentos para ajudar seus funcionários a planejar, economizar e viver uma aposentadoria melhor.

Em 30 de junho de 2021, a Manulife Investment Management tinha 1,0 trilhão de dólares canadenses (834 bilhões de dólares americanos) em ativos sob gestão e administração. Nem todas as ofertas estão disponíveis em todas as jurisdições. Para mais informações, acesse manulifeim.com.

Fundada em 2012, a Copa Investimentos é uma gestora brasileira, independente e exclusivamente focada no setor de investimentos florestais e imobiliários rurais. A Copa faz a gestão de fundos que atuam na implantação, aquisição e gestão de florestas plantadas e de imóveis rurais. Os sócios fundadores da Copa Investimentos trabalham juntos desde 2005, tendo contribuído no desenvolvimento do setor de investimentos florestais brasileiro. Nesse período, participamos da estruturação dos primeiros fundos florestais brasileiros e de algumas das principais transações e projetos de investimento do setor. O capital da gestora é detido integralmente pelos seus executivos e a estrutura societária e de remuneração da Copa são guiadas por meritocracia e alinhamento de interesses no longo prazo.

