Manulife Investment Management kondigt strategie aan om vóór 2050 de uitstoot van broeikasgassen met 80% te verminderen voor zijn vastgoedactiva

TORONTO, 14 juni 2021 /PRNewswire/ -- Als vooraanstaande wereldwijde beheerder van vastgoedactiva erkent Manulife Investment Management zijn unieke positie om de overgang naar een koolstofarme economie te helpen leiden1. Manulife Investment Management publiceerde zijn Real Estate Sustainability-rapport voor 2021, waarin gefocust wordt op hoe het bedrijf leiderschap in duurzaam vastgoed in onze wereldwijde organisatie stimuleert en waarin details staan over het broeikasgasmodel dat ontwikkeld is voor vastgoedactiva en een verminderingsdoel stelt van 80% tegen 20502.

"We zijn erg trots op deze verantwoorde zet, wat een stap voorwaarts is in onze inzet voor het tegengaan van klimaatverandering en onze rol in de overgang naar een gezondere planeet," zegt Steve Blewitt, Hoofd Particuliere Markten Wereldwijd. "Het vastgoedteam van Manulife Investment Management meet en rapporteert over de uitstoot van broeikasgassen in onze duurzaamheidsverslagen sinds 2017. Met dit realistische doel tonen we onze toewijding om verantwoordelijkheid te voelen en hoge normen te behalen, als het gaat om klimaatgerelateerde overwegingen."

Om aan te tonen dat Manulife Investment Management de koolstofreductie serieus neemt, is men initiatieven gestart om de uitstoot van broeikasgassen in zijn wereldwijde vastgoedportefeuille te verminderen. Naast het updaten van het leaseproces heeft het bedrijf het afgelopen jaar een diepgaand onderzoek uitgevoerd naar de toevoeging van koolstof in zijn gebouwen en zich meer gericht op duurzaamheid. Dit is onderdeel van een strategische aanpak die gericht is op vier steunpilaren:

Efficiëntiemaatregelen – conventionele, kosteneffectieve, stapsgewijze energieverbeteringen door voortdurende inbedrijfstelling van gebouwen en efficiënte activiteiten.

– conventionele, kosteneffectieve, stapsgewijze energieverbeteringen door voortdurende inbedrijfstelling van gebouwen en efficiënte activiteiten. Overschakeling naar alternatieve brandstof – overschakelen van infrastructuur met een hoge naar een lage koolstofintensiteit door vernieuwing van de infrastructuur (waardoor onmiddellijke emissiereductie wordt gerealiseerd waar het elektriciteitsnet tegenwoordig minder koolstofintensief is, en extra emissiereductie naarmate het elektriciteitsnet verbetert).

– overschakelen van infrastructuur met een hoge naar een lage koolstofintensiteit door vernieuwing van de infrastructuur (waardoor onmiddellijke emissiereductie wordt gerealiseerd waar het elektriciteitsnet tegenwoordig minder koolstofintensief is, en extra emissiereductie naarmate het elektriciteitsnet verbetert). Hernieuwbare energie en opslag op locatie – installeren van bijvoorbeeld zonnepanelen op het dak, vooral in regio's met koolstofintensieve elektriciteitsnetten.

– installeren van bijvoorbeeld zonnepanelen op het dak, vooral in regio's met koolstofintensieve elektriciteitsnetten. Koolstofcompensaties en stroomafnameovereenkomsten – aankoop van koolstofcompensaties en stroomafnameovereenkomsten om te focussen op energie/koolstof die overblijft nadat de bovenstaande acties zijn voltooid.

________________________________________ 1 De IPE Real Assets top 100 van enkele van 's werelds grootste vastgoedinvesteerders, heeft meer dan $ 1,44 biljoen (€ 1,3 biljoen) aan infrastructuuractiva binnengehaald die worden aangehouden door pensioenfondsen, staatsinvesteringsfondsen, verzekeraars en andere institutionele kapitaaleigenaren. Om hierin te worden opgenomen, moeten beleggers eigenaar zijn, geen externe activabeheerder. De lijst was gebaseerd op onderzoeksgegevens van IPE Research, Rainmaker-informatie en openbaar beschikbare informatie, voornamelijk in de vorm van jaarverslagen. Waar geen nauwkeurige cijfers beschikbaar waren, werden schattingen gemaakt. Sommige investeerders zijn niet opgenomen vanwege een gebrek aan informatie. Bron: IPE Real Assets, op 12-31-2020. 2 Het doel is een op intensiteit gebaseerde vermindering van Scope 1- en Scope 2-emissies voor de eigendommen die binnen onze operationele controle vallen.

Om deze initiatieven te ondersteunen en de huidige status beter te begrijpen, zal het vastgoedteam van Manulife Investment Management werken aan de implementatie van deze overkoepelende strategie, door regionale mogelijkheden en mogelijkheden op activaniveau te identificeren waar energie en bijbehorende uitstoot kunnen worden verminderd. Alle projecten zullen ook worden geëvalueerd op hun op koolstof gebaseerd rendement en hoe ze helpen bij de vermindering van de uitstoot.

"In onze benadering van duurzaamheid in vastgoed houden wij in al onze praktijken en ons beleggingsbeheer rekening met de overwegingen van ESG. Door vermindering van de koolstofuitstoot wil Manulife Investment Management een belangrijke speler zijn in de overgang naar een koolstofarme economie," zegt Regan Smith, Global Head of Real Estate Sustainability. "Met dat in het achterhoofd hebben we een strategie ontwikkeld op basis van klimaatwetenschap om de koolstofuitstoot in onze vastgoedportefeuille te verminderen."

Manulife Investment Managements gerichte inzet voor uitstootvermindering voor zijn vastgoedportefeuille is slechts één onderdeel van Manulifes wereldwijde klimaatactieplan, dat zich tevens inzet voor een vermindering van 35% van de Scope 1- en Scope 2-emissies tegen 2035, conform het klimaatakkoord van Parijs. Lees voor meer informatie Manulife gaat op weg naar klimaatneutraalheid .

De uitgebreide mogelijkheden van Manulife Investment Management op de particuliere markt omvatten onroerend goed, privévermogen en krediet, infrastructuur, hout en landbouw. Manulife Investment Management ontwikkelt en beheert via zijn vastgoedgroep commercieel vastgoed voor duizenden klanten over de hele wereld. Op 31 maart 2021 omvatte de vastgoedportefeuille in totaal 63 miljoen vierkante meter aan kantoor-, industriële en winkelruimte en meer dan 6500 meergezinswoningen, alle strategisch gelegen in markten in Canada, de VS en Azië. De groep maakt gebruik van zijn wereldwijd platform en lokale expertise om marktleidende oplossingen te bieden aan zijn huurders en resultaten te leveren voor zijn partners.

Voor meer informatie over onze vastgoedgroep gaat u naar: www.manulifeim.com/realestate .

Manulife Investment Management is het wereldwijd onderdeel voor vermogensbeheer van Manulife Financial Corporation. We gebruiken onze kennis van meer dan een eeuw financieel rentmeesterschap en alle mogelijke middelen van ons moederbedrijf om individuen, instellingen en pensioenregelingen wereldwijd te dienen. Met het hoofdkantoor in Toronto worden onze leidende capaciteiten in de publieke en particuliere markten versterkt door een investeringsomvang van zeventien landen en gebieden. We vullen deze capaciteiten aan door toegang te bieden tot een netwerk van niet-gelieerde vermogensbeheerders wereldwijd. We zijn toegewijd om verantwoord te investeren in al onze bedrijven. We ontwikkelen innovatieve wereldwijde kaders voor duurzaam beleggen, werken samen met bedrijven in onze effectenportefeuilles en handhaven een hoge standaard van rentmeesterschap waar we activa bezitten en exploiteren. En we geloven in het ondersteunen van financieel welzijn via onze pensioenregelingen. Sponsors van pensioenfondsen wereldwijd vertrouwen al op onze expertise in pensioenbeheer en beleggen om hun werknemers te helpen bij het plannen en sparen voor een beter pensioen en er meer van te genieten.

Op 31 maart 2021 had Manulife Investment Management CAD $ 764,1 miljard (US $ 607,6 miljard) aan activa onder beheer en administratie. Niet alle aanbiedingen zijn beschikbaar in alle rechtsgebieden. Ga voor meer informatie naar manulifeim.com .

