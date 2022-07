Mãos ressecadas no inverno: saiba por que isso ocorre e quais são os possíveis cuidados

Mas, por que as mãos ficam mais ressecadas no frio? A dermatologista Dra. Mayla Carbone (CRM- SP 139183) explica que "A pele em geral tende a ficar mais ressecada durante baixas temperaturas. Isso ocorre porque o frio e a menor umidade do ar promovem perda de água e diminuição dos hidratantes naturais da pele, como o ácido hialurônico".

Como forma de prevenir o ressecamento durante o inverno, a Dra. indica aplicação de skinboosters, que é um hidratante injetável à base de ácido hialurônico, e o uso diário de hidratantes específicos para as mãos. "Os skinboosters evitam essa perda de água, formando reservatórios de ácido hialurônico, componente essencial para manter nossa pele hidratada, com viço, elasticidade e luminosidade", comenta a médica.

Restylane® SkinboostersTM pode ser aplicado nas mãos, rosto e pescoço. Além de melhorar a hidratação da pele, o produto é capaz de amenizar linhas finas e cicatrizes de acne. Com tecnologia exclusiva que proporciona alta durabilidade e segurança, Restylane® SkinboostersTM melhora a qualidade geral da pele, diminuindo a rugosidade e trazendo maciez¹.

"Normalmente, indico duas sessões de aplicação de skinboosters com uma sessão de manutenção com intervalo de 9 a 12 meses após as primeiras aplicações. Isso porque os resultados podem durar até um ano", complementa a Dra. Mayla.

Para o dia a dia, a médica orienta aplicar hidratante específico para as mãos. Uma opção, é o Cetaphil Healthy Hygiene Creme Protetor para as mãos, que foi projetado para promover hidratação imediata* das mãos, protegendo-as contra o ressecamento. Sua fórmula, livre de fragrâncias, é adequada até para as peles mais sensíveis.

Restylane® SkinboostersTM é um procedimento estético injetável à base de ácido hialurônico que deve ser realizado em consultório por um profissional da saúde habilitado à prática.

Sobre a Galderma

A Galderma é a maior empresa independente de dermatologia do mundo, presente em aproximadamente 100 países. Desde a sua criação em 1981, tem sido movida por uma dedicação completa à Dermatologia, oferecendo um portfólio inovador e com base científica de marcas e serviços sofisticados em Estética, Produtos ao Consumidor e Medicamentos. Focada nas necessidades dos consumidores e pacientes, a Galderma trabalha em parceria com profissionais de saúde para garantir resultados superiores. As marcas de estética da Galderma foram consideradas top of mind dos profissionais da saúde nas categorias Bioestimuladores de Colágeno, Ácido Hialurônico e Toxina Botulínica, segundo pesquisa realizada pela HSR Health, entre janeiro e abril de 2021, com 241 médicos. A empresa segue avançando a dermatologia para cada história de pele, porque entende que a pele em que estamos molda nossas histórias de vida. Para mais informações, visite https://www.galdermaaesthetics.com.br/

