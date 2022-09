Maps.me s'associe à Monavate pour fournir à 60 millions d'utilisateurs actifs des cartes prépayées liées à des portefeuilles numériques, alimentés par Mastercard

Les utilisateurs bénéficieront de la commodité du principal réseau d'acceptation des paiements de Mastercard pour dépenser dans le monde entier et gagner des récompenses de fidélité grâce à l'écosystème Maps.me .

LONDRES et ZUG, Suisse, 6 septembre 2022 /PRNewswire/ -- Maps.me, aux côtés de Monavate, annonce aujourd'hui une nouvelle offre de carte prépayée, alimentée par Mastercard. Les consommateurs d'aujourd'hui sont numériques, sans frontières, et s'avèrent de plus en plus ouverts à l'utilisation de produits financiers intégrés aux apps qu'ils utilisent quotidiennement et en qui ils ont confiance. Avec une liste d'attente de plus d'un million d'utilisateurs pour le portefeuille numérique de Maps.me, cela signifie que les 60 millions d'utilisateurs de Maps.me pourraient être en mesure d'effectuer des paiements partout où Mastercard est acceptée.

« Cette extension de produit signifie que les utilisateurs de Maps.me pourront bénéficier de cashback, de remises et d'autres récompenses lors de leurs déplacements, partout où Mastercard est acceptée », a déclaré Alex Grebnev, cofondateur de Maps.me. « En intégrant de manière transparente les paiements dans une application que les utilisateurs connaissent et apprécient déjà, Maps.me apporte les avantages de la finance intégrée à ses millions d'utilisateurs sous la forme de coûts réduits et d'une plus grande commodité. Et avec plus d'un million de personnes déjà sur la liste d'attente, la demande est claire. »

Outre les cartes prépayées Mastercard, les utilisateurs enregistrés du portefeuille Maps.me sur iPhone pourront payer des biens et des services dans le monde entier grâce à Apple Pay. La fonctionnalité Apple Pay a été mise à disposition sur la version iOS de Maps.me le mois dernier, les codes d'activation étant envoyés aux utilisateurs qui en font la demande dans l'application.

Déjà la première application de cartographie hors ligne au monde, Maps.me compte plus de 60 millions d'utilisateurs actifs annuels et a été téléchargée 140 millions de fois au cours des neuf dernières années. Environ la moitié des utilisateurs de Maps.me qui ont répondu à une enquête ont déclaré qu'ils aimeraient avoir accès à des fonctionnalités financières via l'application.

Maps.me fait partie de l'écosystème Oxygen.org, un système financier axé sur l'utilisateur qui permet aux personnes et aux institutions d'effectuer des transactions directement entre elles, plutôt que par l'intermédiaire d'une grande institution financière. En plus d'effectuer des paiements, le porte-monnaie Maps.me permettra aux utilisateurs d'obtenir des rendements allant jusqu'à 8 % et de transférer instantanément de l'argent à leurs amis et à leur famille dans le monde entier.

« Les consommateurs natifs du numérique d'aujourd'hui attendent des solutions de paiement aussi rapides et agiles que possible, et nous sommes ravis de contribuer à ouvrir la possibilité pour des millions d'utilisateurs de Maps.me d'obtenir des cartes prépayées Mastercard », a déclaré Scott Lucas, directeur commercial de Monavate. « Ce partenariat avec Maps.me fait suite à un partenariat similaire que Monavate a soutenu pour le spécialiste des actifs numériques Baanx et Mastercard plus tôt cette année, et démontre la tendance croissante à l'intégration des services financiers numériques. »

À propos de Maps.me

Maps.me est la première application mondiale de cartographie hors ligne pour les voyageurs, avec 60 millions d'utilisateurs actifs annuels qui planifient et effectuent des voyages dans le monde entier grâce à l'application. Maps.me a intégré des services financiers, notamment des paiements, des opérations de change et la génération de revenus passifs, faisant ainsi partie d'une nouvelle génération de plateformes de la finance décentralisée (DeFi) qui utilisent des contrats intelligents pour permettre aux utilisateurs d'effectuer des transactions directement entre eux, plutôt que par l'intermédiaire d'une institution financière. Grâce à Maps.me, les utilisateurs peuvent également bénéficier d'une série de récompenses intéressantes, notamment la connectivité eSIM, des possibilités de cashback et des remises.

