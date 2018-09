María Elena Lugo Zermeño y Gerardo Vázquez Lugo son los ganadores del premio Diners Club® Lifetime Achievement Award 2018

El premio Diners Club® Lifetime Achievement Award se entregará durante la ceremonia de premiación de los Latin America's 50 Best Restaurants, patrocinado por S.Pellegrino & Acqua Panna, el martes 30 de octubre en el centro de convenciones Ágora en Bogotá, y es uno de los tres premios especiales que se anuncian antes de la ceremonia, junto con el premio elit® Vodka Latin America's Best Female Chef, que será revelado el 26 de septiembre, y el premio Miele One To Watch, el próximo 17 de octubre.

A lo largo de su vida, la chef María Elena Lugo ha mantenido una fuerte creencia en el enorme valor cultural y gastronómico de la cocina tradicional de su país y ha sido fundamental para llevarlo a la vanguardia de la escena culinaria. Su difunto esposo, Raymundo Vázquez, abrió Nicos en 1957 poco antes de casarse, y ella se unió al restaurante con el objetivo de que la gente identificara el valor de la cocina ancestral y casera de México en una época en la que no era muy reconocida.

El chef Gerardo Vázquez Lugo heredó los valores de sus padres y se unió a su madre en la cocina de Nicos hace más de 20 años. Su incorporación al negocio, que siguió de una carrera como arquitecto, trajo una nueva perspectiva, siempre con el patrimonio cultural y gastronómico en mente, pero con el uso de más ingredientes locales que permitieron nuevas interpretaciones de ciertos platillos de Nicos.

El equipo de Lugo Zermeño-Vázquez Lugo ha trabajado incesantemente durante décadas para elevar la cocina mexicana, no sólo con el restaurante, sino también a través de investigaciones, colaboraciones académicas y cursos de gastronomía, con lo que comparten su conocimiento y pasión con otros chefs y gastrónomos. Al demostrar que la cocina tradicional es un elemento vital en la cultura de un país, han desempeñado un papel en la declaración de la gastronomía tradicional mexicana como Patrimonio Cultural Inmaterial por la UNESCO en 2010.

Como ganadores del premio Diners Club® Lifetime Achievement Award en América Latina, la chef Lugo Zermeño y el chef Vázquez Lugo se unen a un grupo célebre en la región que ha sido honrado desde 2013: Gastón Acurio, de Perú; Alex Atala, de Brasil; Enrique Olvera, de México; el francés Claude Troisgros, ubicado en Brasil; y el ganador 2017, Guillermo González Beristáin, también de México.

Foto - http://www2.prnewswire.com.br/imgs/pub/2018-09-04/original/4455.jpg

FUENTE Latin America’s 50 Best Restaurants

