MARATHON DU MONT BLANC, MEHR ALS 2.000 LÄUFER AUF DEN HÄNGEN DES HÖCHSTEN GIPFELS EUROPAS

Chamonix, Hauptstadt des Trailrunning

Der Sprecher verkündete es vor dem Start: Die Stadt Chamonix-Mont-Blanc ist im Sommer fast noch beliebter als in der Wintersaison. Und wenn man sich das Spielfeld ansieht, das sich den 2.000 Teilnehmern des Marathon du Mont Blanc 2022 bot, versteht man warum. Ein brodelndes Tal, das im Rhythmus der Trailrunner vibriert, erhabene Berge mit dem majestätischen Mont Blanc als krönender Höhepunkt, Balkonwege, die ungehinderte Blicke auf diese wundervollen Panoramen bieten, waren wirklich nicht zu verachten. Dazu kam, dass sich Start und Ziel der zweiten Etappe der Golden Trail World Serie in diesem Jahr zum ersten Mal in Chamonix befanden, um garantiert für Gänsehaut zu sorgen. Über zu wenig Publikum konnte sich am 26. Juni dann übrigens niemand beklagen. Mehrere zehntausend Zuschauer waren gekommen, um die Trailrunner anzufeuern - am Start bzw. Ziel in Chamonix, aber auch direkt in der Fanzone von Le Tour bei Kilometer 13.