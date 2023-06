MARBLEX APRESENTA ESTRATÉGIA DE OTIMIZAÇÃO DE 'TOKENOMIA' PARA FORTALECER TRANSPARÊNCIA E SUSTENTABILIDADE DO ECOSSISTEMA

LOS ANGELES, 28 de junho de 2023 /PRNewswire/ -- A MARBLEX, uma subsidiária de blockchain da Netmarble (uma das principais criadoras e editoras de jogos para dispositivos móveis), revelou sua estratégia de 'tokenomia' otimizada para construir um ecossistema baseado na sustentabilidade e na credibilidade.

A partir do terceiro trimestre deste ano, a MARBLEX implementará em três fases seu novo modelo de 'tokenomia', cujo objetivo é realinhar o plano de fornecimento do ecossistema e expandir as aplicações dos tokens.

Fase 1: Queimar todos os tokens fora do plano de distribuição

Fase 2: Política aprimorada de queima de tokens ('Autoqueima'/'Queima Dinâmica')

Fase 3: Reformular a 'tokenomia' dos jogos

Os detalhes das fases 2 e 3 serão revelados sucessivamente, mas a fase 1 envolve a queima de até 67% da distribuição não planejada dentre o estoque total de 1 bilhão de tokens MBX. Essa medida estratégica reduzirá significativamente a incerteza em torno da 'tokenomia' do MBX, tornando o ecossistema mais transparente para usuários em todo o mundo.

A MARBLEX apresentou uma proposta de otimização de 'tokenomia' aos detentores de associações NFT 'MARBLERSHIP' e tokens MBX, com o objetivo de ajudar o MBX a evoluir para um ecossistema de blockchain sustentável. A proposta estará sujeita à votação dos proprietários na comunidade oficial do Discord e no Snapshot. A decisão será tomada no dia 10 de julho e os detalhes do plano de queima serão apresentados após a votação.

Fãs de todo o mundo podem desfrutar do ecossistema MBX no âmbito de jogos da Netmarble como Meta World: My City, A3: Still Alive, Ni no Kuni: Cross Worlds e The King of Fighters: ARENA. A empresa integrará gradualmente seu ecossistema patenteado de blockchain nos próximos títulos por meio de atualizações.

Sobre a MARBLEX

A MARBLEX é uma subsidiária da Netmarble Corp. baseada em um serviço de blockchain. A Netmarble Corp. é uma renomada desenvolvedora e editora de jogos móveis que emprega mais de 6000 veteranos do setor de jogos e especialistas em tecnologia blockchain do mundo todo. A missão da MARBLEX é trazer os melhores jogos de blockchain para o mercado, oferecendo serviços essenciais como carteiras de criptomoedas, um mercado de compra e venda descentralizado, depósitos de tokens com juros e um mercado de NFTs. O MBX, um ecossistema de blockchain patenteado e lançado pela MARBLEX, oferece experiências de alta qualidade aos jogadores por meio de engajamento orgânico e recompensas de participação. O ecossistema MBX está disponível em alguns dos títulos mais populares da Netmarble, como o A3: Still Alive, Ni no Kuni: Cross Worlds e o The King of Fighters Arena.

Sobre o Token MBX

O MBX é um token público que tem um valor de mercado nas cadeias públicas do MBX - um ecossistema de blockchain patenteado e lançado pela MARBLEX (uma subsidiária de blockchain da Netmarble Corp.). Para garantir a sustentabilidade do ecossistema e oferecer jogos e conteúdo de alta qualidade, o MBX aposta em parcerias focadas na publicação. Além disso, para aumentar sua transferibilidade, o MBX tem uma política de devolução diversificada que combina uma parte das vendas feitas nos jogos com um modelo de queima de tokens. O MBX está disponível em alguns dos principais mercados de compra e venda de criptomoedas. Para mais informações, acesse https://www.marblex.io/en.

