MARC KAPLAN NOMMÉ DIRECTEUR GÉNÉRAL DE CIBT GLOBAL, INC.

MCLEAN, Virginie, 8 novembre 2022 /PRNewswire/ -- CIBT Global, Inc. (« CIBT » ou la « Société »), un important prestataire de services de mobilité mondiale, est ravi d'annoncer la nomination de Marc Kaplan au poste de directeur général.

Marc Kaplan était membre du conseil d'administration de CIBT depuis plusieurs mois et il est également membre principal du conseil consultatif de Kohlberg & Company (« Kohlberg »), l'actuel actionnaire majoritaire de CIBT. Avant d'occuper son poste actuel, M. Kaplan a poursuivi une brillante carrière de 25 ans dans le secteur des services professionnels et des services aux entreprises au sein d'importantes organisations, parmi lesquelles Delloite, The Associated Press et ChekMarc Inc., une entreprise de logiciels numériques qu'il a co-fondée. Tout au long de sa carrière, Marc Kaplan a dirigé, fait évoluer et développé des organisations de toutes tailles.

À propos de son nouveau poste, M. Kaplan a déclaré : « Je suis un dirigeant axé sur la croissance et je suis impatient d'aider CIBT à répondre à la demande croissante en matière de mobilité et de voyages à l'échelle mondiale. Nous sommes une entreprise avec des équipes formidables, qui sont passionnées par leur tâche consistant à simplifier les expériences de mobilité. Nous nous efforcerons d'élargir nos relations avec nos clients et de les aider à développer leurs activités, en diversifiant nos compétences, notamment grâce à la technologie et en offrant des services au plus haut niveau d'excellence. » En tant que directeur général, l'objectif de M. Kaplan est de placer CIBT en position de leader mondial des services de mobilité.

Marc Kaplan succède à Eric Scheinerman qui restera au conseil d'administration de CIBT : « Je suis fier de l'équipe de CIBT et des objectifs que nous avons atteints ces dernières années. Je suis ravi de pouvoir continuer à soutenir la Société dans le cadre de mes fonctions au sein du conseil d'administration », a déclaré M. Scheinerman. Lorsqu'il était directeur général, M. Schneiderman a mené une croissance significative dans le segment de la Société dédié à l'immigration, il a accompagné l'évolution des solutions technologiques de CIBT, les acquisitions de Blair Consular Services, de Viselio Technology et de Speedyegger Document Services, et a également supervisé le développement des opérations mondiales de CIBT en Serbie et en Inde.

En outre, Roger Prevot, un partenaire opérationnel de longue date de Kohlberg, assumera le rôle de président du conseil d'administration de CIBT. Roger Prevot a ajouté : « Je suis ravi de rejoindre le conseil d'administration de CIBT en tant que président alors que la Société entre dans une phase d'évolution prometteuse, et je suis impatient de soutenir Marc Kaplan et toute l'équipe de direction dans l'accélération de la croissance tout en fournissant un service de haute qualité à nos clients. »

À propos de CIBT

CIBT est le principal prestataire mondial de services de visa et d'immigration pour les entreprises et les particuliers. Avec trente ans d'expérience, CIBT est le principal prestataire de services de 75 pour cent des entreprises Fortune 500 dans 26 pays. Parmi les clients de CIBT figurent des employés des plus grandes entreprises mondiales, des particuliers, des compagnies de croisières, des voyagistes et des sociétés de gestion de voyages. CIBT offre une gamme complète de services sous deux marques principales : Newland Chase, axé sur une stratégie d'immigration mondiale et des services de conseil aux entreprises du monde entier ; et CIBTvisas, leader du marché des services de visa pour les voyages d'affaires et les particuliers. Consultez corporate.cibt.com pour plus d'informations et suivez CIBT sur LinkedIn , Facebook , et Instagram .

À propos de Kohlberg & Company, L.L.C.

Kohlberg & Company, L.L.C. (« Kohlberg ») est une société de capital-investissement de premier plan basée à Mount Kisco, dans l'état de New York. Depuis sa création en 1987, la société a organisé neuf fonds de capital-investissement qui lui ont permis de lever 12 milliards de dollars de capitaux propres engagés. Au cours de ses 35 années d'existence, Kohlberg a réalisé 91 investissements dans des plateformes et près de 250 acquisitions supplémentaires, pour une valeur de transaction totale d'environ 40 milliards de dollars. Pour obtenir plus d'informations, rendez-vous sur www.kohlberg.com .

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1740635/CIBT_Logo.jpg

SOURCE CIBT