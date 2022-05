Marca popular de quadrinhos traz série de romance com super-heroínas multiculturais à América Latina

Aza Comics lança "As Protetoras: Origens" e "Você Pode Guardar Segredo?" em espanhol e português, disponíveis na Amazon e em varejistas internacionais

DURHAM, N.C., 11 de maio de 2022 /PRNewswire/ -- À medida que se torna cada vez mais importante que existam figuras femininas fortes nas quais jovens mulheres de todas as origens possam se inspirar, a Aza Comics anunciou hoje a expansão de sua série de romance com super-heroínas multiculturais na América Latina.

Criada pela empreendedora em série, Jazmin Truesdale, a Aza Comics atende a uma demanda por super-heróis que sejam capazes de refletir a sociedade atual em evolução e celebrar a diversidade de comunidades e indivíduos que compõem o mundo como o conhecemos, independentemente de idade, gênero, etnia, religião ou orientação sexual. Em plena expansão, a marca é reconhecida por sua equipe de super-heroínas multiculturais conhecidas como "As Protetoras" e, por meio de enredos envolventes e ilustrações recheadas de ação, cada uma das histórias traz à vida o universo das super-heroínas da Aza Comics com a esperança de inspirar meninas e mulheres ao redor do mundo.

Graças à popularidade crescente de suas super-heroínas latinas, a Aza Comics está expandindo sua equipe de super-heroínas multiculturais à América Latina. As versões recentemente lançadas de "As Protetoras: Origens" e "Você Pode Guardar Segredo?" já estão disponíveis em espanhol e português aos leitores, tanto na Amazon quanto na Aza Comics Shop, juntamente com uma gama de outros livros e demais produtos.

"Uma coisa é dizer a uma menina que ela pode ser o que quiser. Outra é mostrar a ela como fazer isso. A representatividade é tão importante para mim que me levou a criar essas personagens, para que todas as meninas e mulheres possam enxergar como são poderosas e capazes", afirma Truesdale. "Desde nossa concepção, recebemos um apoio gigantesco das comunidades latinas e estamos muito animadas em compartilhar nossas histórias e personagens com nosso público que cresce cada vez mais na América Latina".

Sobre a Aza Comics

Aza Comics é uma marca de super-heróis sediada em Durham, Carolina do Norte, e fundada pela autora e empreendedora em série, Jazmin Truesdale. A empresa é conhecida por suas super-heroínas multiculturais e iniciativas filantrópicas que já foram destaque em veículos como Vogue, TIME, USA Today e em muitas outras publicações nacionais e internacionais.

