Marca sueca de tecnologia da beleza FOREO lança o "coach de beleza" LUNA fofo, habilitado por inteligência artificial

ESTOCOLMO, 4 de setembro de 2018 /PRNewswire/ -- A FOREO, marca sueca de tecnologia da beleza, apresentou hoje o menor e mais inteligente "coach de beleza" do mundo, na forma do dispositivo de limpeza facial inteligente acionado por inteligência artificial (IA), o LUNA fofo.

Um acréscimo à popular família LUNA, favorita das celebridades e da mídia, o LUNA fofo prenuncia a era do tratamento de pele personalizado, acessível com o toque de um botão. Como seu nome e design sugerem, o LUNA fofo é como ter um "coach de beleza" pessoal para atender as necessidades da pele do consumidor todos os dias.

Desde que sua versão beta foi lançada em julho deste ano nos EUA, onde a FOREO despachou 900.000 LUNA fofos aos fãs da beleza nos EUA em parceria com o site FabFitFun Beauty Subscription, o algoritmo de tratamento de pele do LUNA fofo vem ficando mais inteligente a cada dia – acumulando o equivalente a impressionantes 700 anos de inteligência nos últimos dois meses apenas e quase 1 milhão de consultas de tratamento de pele até a presente data.

O fundador e presidente-executivo da FOREO, Filip Sedic, que criou o premiado LUNA com sua mulher em 2012, diz que essa é uma nova e audaciosa fronteira para a marca sueca de tecnologia da beleza. "Esse dispositivo da FOREO tem capacidade de autoaprendizagem e se diferencia dos demais produtos de tratamento de pele por sua habilidade de avançar dia após dia". Atualmente, o tratamento de pele do LUNA fofo balanceia os níveis de umidade com informações de um teste de tratamento de pele no aplicativo FOREO For You, para personalizar a frequência, a energia e a duração das pulsações T-Sonic na pele. Isso assegura um tratamento otimizado para cada pessoa, que será atualizado de acordo com a condição de sua pele.

Sedic acrescentou: "Nossos futuros produtos poderão detectar a qualidade do ar e a condição da pele do usuário em tempo real. Com base em todos os dados, o dispositivo pode utilizar um modo de tratamento que seja mais adequado naquele exato momento. O dispositivo poderá, em breve, predizer que tipo de tratamento, produtos ou ferramentas serão mais necessários nos próximos dias".

O LUNA fofo é o mais novo dispositivo de beleza da FOREO, que está causando disrupção no setor por incorporar recursos de aprendizagem de máquina e personalização. Ele é habilitado para fornecer aos usuários a idade de suas peles, classificar a pele em uma escala até 100, relatar percentagens de hidratação e, então, com esses dados pessoais, personalizar totalmente a rotina de limpeza para melhorar os resultados. Os proprietários são aconselhados a usar os sensores de análise uma vez a cada duas semanas, para conferir o progresso. Mas, uma vez que a rotina é salva, eles devem simplesmente ligar o LUNA fofo e deixá-lo fazer seu trabalho. O objetivo final é observar suas peles ao longo do tempo e alcançar a desejada pontuação de 100 / 100.

O LUNA fofo já está disponível no foreo.com/lunafofo, com preço de varejo de 89 USD / 89 EUR / 79 GBP.

O aplicativo FOREO For You pode ser baixado gratuitamente da App Store for IOS e Google Play Store for Android e um kit de imprensa completo e comunicado à imprensa podem ser acessados em foreo.com/fofomedia.

Para entrevistas para a imprensa ou mais declarações do presidente-executivo da FOREO, Filip Sedic, contate pr@foreo.com.

