Marcas da Midea Industrial Technology, Servotronix e Hiconics, na Hannover Messe 2022: impulsionando os setores globais em direção à digitalização e sustentabilidade

"Esperamos aproveitar a Hannover Messe para intercâmbios mais aprofundados com parceiros e clientes da comunidade industrial global", disse Diego Fu, vice-presidente do Midea Group e presidente da Midea Industrial Technology. "Eu designei a Midea plenamente para ajudar as indústrias verticais a transformar e reduzir as emissões de dióxido de carbono por meio de nossas tecnologias e soluções líderes."