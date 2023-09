Marcas renomadas de segurança exibem inovações tecnológicas durante a ISC Brasil 2023

120 marcas expositoras estão confirmadas para participar do maior encontro de Segurança Integrada do país. Durante três dias de evento, são esperados 18 mil visitantes com expectativa de gerar mais de R$1,6 bilhão de oportunidades de negócios

SÃO PAULO, 18 de setembro de 2023 /PRNewswire/ -- A 16ª edição da ISC Brasil, principal polo de inovação em segurança integrada do país, que acontece de 19 a 21 de setembro, no Expo Center Norte, em São Paulo (SP), deve bater todos os recordes de visitação e geração de negócios em comparação às edições anteriores do evento, além de contar com a novidade "Innovation 360", área exclusiva para demonstração de inovações tecnológicas de segurança.

Segundo os organizadores da ISC Brasil, a RX, a edição 2023 da ISC deve gerar mais de R$1,6 bilhão em oportunidades de negócios e contará com speakers internacionais. As maiores marcas do setor em escala global já confirmaram presença, tais como: Control ID, Dahua Technology, Digicon, Grupo Macor, Hikivision, HID, Intel, ISS, Johnson Controls, Segware, Senior, Seal Telecom, TOTVS e WDC Networks. As maiores entidades representativas do segmento também estarão presentes, como: ABINEE, ABIMDE, ABCFAV, ABSEG, ASSESSPRO SP, CNCG, FENAVIST, SESVESP, SEMEESP e SIESE.

Armários Inteligentes: A empresa confirmou participação pelo segundo ano consecutivo na ISC e trará soluções que prometem redefinir os conceitos de organização e segurança, com armários que possuem recursos de assistente de voz avançado, reconhecimento facial e análise de dados. Todas essas tecnologias fazem com que os armários tragam muito mais agilidade, praticidade, e, principalmente, segurança aos ambientes em que são instalados. "Estamos ansiosos e otimistas com a ISC 2023. A era da tecnologia avança rapidamente, e agora estamos testemunhando o lançamento revolucionário de armários inteligentes que prometem redefinir o conceito de organização e segurança, com um assistente de voz avançado, permitindo que os usuários interajam e controlem o desktop de forma intuitiva e prática", afirma Ivo Giaretton, diretor comercial da Armários Inteligentes.

Alfa Sense: Especialista em inovação para segurança perimetral por fibra óptica, a empresa expões as novidades tecnológicas por meio de um "teste drive" das suas soluções Fence Lite e Fence Smart, onde os visitantes serão desafiados a entrar em uma área de proteção perimetral sem serem detectados. Quem conseguir atravessar a área sem ativar o sistema receberá um prêmio de 10 mil reais. A ação será realizada com os visitantes que se cadastrarem previamente no estande da Alfa Sense. O objetivo com o desafio é facilitar o entendimento sobre alto nível tecnológico empregado no desenvolvimento das suas soluções, bem como, a versatilidade das aplicações, a proatividade e precisão do sensoriamento óptico para segurança perimetral. De acordo com Hamilton Luiz, CEO da empresa, "A ISC será uma excelente oportunidade, onde o nosso público poderá ter uma ideia clara do alto nível tecnológico embarcado em todas nossas soluções e o quanto a nossa tecnologia pode elevar o nível de segurança no perímetro, agregando muito valor ao seu projeto de segurança", diz.

ASSA ABLOY Controle de Acesso: Marca global de controle de acesso e sistemas integrados de alta segurança, apresenta na ISC Brasil o cadeado da linha VAULT-Air, o VAIR-PLBT50HS com abertura via Bluetooth e gestão à distância via Vault Next. Desenvolvido para atender necessidades de alta segurança no controle de acesso de múltiplas pessoas ao ponto controlado, sem o risco de cópias não autorizadas de chaves físicas. Ideal para uma ampla gama de aplicações, como portões, cercas, caminhões e silos, o VAIR-PLBT50HS destaca-se por sua integração perfeita com o sistema de controle de acesso Vault Next. Essa integração possibilita a definição de regras de abertura, protocolos de segurança e a visualização de logs e relatórios detalhados de acesso. Além disso, o Vault Next é capaz de se integrar com uma variedade de sistemas, incluindo CFTV, RH, ERP, Active Directory, entre outros. Com comunicação criptografada utilizando protocolos como o AES-256, seu corpo em latão maciço e haste em aço cromado garantem extrema resistência. Além disso, o dispositivo supera os requisitos da ABNT NBR15271, assegurando a confiabilidade e a eficácia deste inovador sistema de controle de acesso. A fabricante fará também o lançamento do cadeado VAIR-PLBT50HSLS, a versão Haste Longa do cadeado bluetooth de alta segurança, que permitirá o uso em caminhões, contêineres e outras aplicações no setor de Transporte e Logística.

Beatek: A marca é referência nacional em sirenes para segurança patrimonial, evacuação e sinalização, e utilizará o espaço para trazer suas principais novidades no mercado de sirenes, como: Sirene BT-27 CFTV, de grande porte e alta potência sonora, indicada para sistemas de CFTV; a Sirene BT-27C Wireless, projetada especificamente para sistemas de avisos e notificações; e o CCO Wireless, ferramenta de controle que faz o acionamento das sirenes sem a necessidade de conexão por fio e também permite a personalização de um até sete sons, ou mensagens de voz, para serem reproduzidos nos equipamentos. "A feira é um grande canal para reforçar e divulgar a nossa marca e nossos principais produtos. Estamos seguros de que podemos atender qualquer necessidade de aviso sonoro dos nossos clientes e garantir maior segurança", diz Luiz Augusto, gerente de vendas da Beatek.

Control ID: Empresa especializada no desenvolvimento de soluções de segurança eletrônica, recursos humanos e automação comercial, irá utilizar seu estande para expor a catraca inteligente iDBlock Next, que utiliza reconhecimento facial para controlar a entrada e saída de pessoas em estabelecimentos. Além disso, também estarão expostas as soluções IDConect, roteador de redes sem fio para Ethernet, e um controlador de Acesso com Leitor UHF (IDUHF Lite), que monitora e controla o acesso de veículos em condomínios corporativos residenciais.

Cosafe: Hub especializado em gestão de crises, a Cosafe oferece uma plataforma de comunicação para momentos críticos a partir de incidentes e emergências. Suas funcionalidades, como alarmes em massa de incidentes, acionamentos automatizados de equipes de resposta e checklists interativos tornam a resposta mais ágil e efetiva, minimizando os impactos negativos para pessoas, meio ambiente, infraestrutura, finanças, continuidade de negócios e reputação. Especialmente para a feira, a empresa está lançando um conteúdo inédito: um guia com 50 dicas de gestão de crises, desenvolvido para preparar as organizações para lidar com incidentes críticos antes, durante e depois de uma crise. A CEO LATAM, Ana Flávia Bello, estará presente na ISC e debaterá no painel sobre segurança em escolas, que acontecerá no dia 20 de setembro às 13h. "A expectativa é muito positiva, especialmente porque estamos lançando o guia inédito com 50 dicas sobre gestão de crises. Temos por missão fomentar a cultura da Gestão de Crises no Brasil e a ISC nos proporciona um excelente espaço para interações produtivas nesse contexto", comenta a executiva.

Dahua Technology: Especialista global em soluções de AIoT Inteligentes e Segurança Eletrônica, será uma das marcas expositoras participantes da feira e seu estande contará com soluções completas para diferentes tipos de verticais e outras inovações que utilizam de IA com insights de análise de dados inteligente, além de maior eficiência, precisão e agilidade. "É um prazer estar presente em mais uma edição da ISC Brasil. Este é um dos principais eventos de segurança do país e estamos ansiosos para apresentar nossas novidades ao público", comenta Lucas Kubaski, diretor de Produtos e Soluções da Dahua Technology.

Datamace: Empresa dedicada ao desenvolvimento de soluções tecnológicas para a gestão empresarial que facilitam o relacionamento entre gestores e colaboradores nas organizações. A marca trará ao evento o PARweb, um ERP completo que oferece toda a gestão do negócio em um único sistema. Com ele, é possível controlar todas as operações de forma integrada, desde o gerenciamento de contratos e clientes até o controle de estoque e faturamento. Além disso, o sistema conta com recursos avançados de relatórios e análise de dados, que auxiliam na tomada de decisões estratégicas. "Levaremos à ISC mais ferramentas operacionais e de compliance financeiro para empresas de segurança e serviços, como o nosso ERP completo e diferenciado para este segmento exclusivo. Nós temos constantes evoluções e novas funcionalidades sistêmicas neste produto, sempre visando melhorar o dia a dia dos nossos clientes e parceiros", comenta Michel Machado, gerente de negócios e marketing da Datamace.

Genetec: Líder em tecnologias de soluções unificadas de segurança pública e privada, gestão de operações e inteligência de negócios, destacará na feira as principais tendências da área de segurança física e patrimonial, que incluem unificação, federalização e inclusão de novas tecnologias, como IoT e IA, entre outras, além de abordar os principais desafios, que incluem a maior digitalização e convergência com as áreas de IT e OT. "A ISC Brasil é um evento de destaque no setor de segurança, no qual apresentamos soluções e inovações para as indústrias latino-americanas de todos os segmentos e vamos aproveitar a oportunidade para estreitar relações e destacar os diferenciais de nossa plataforma unificada – o Security Center, bem como outras soluções que oferecemos. Além disso, vamos participar de discussões sobre tendências do setor e sobre nossa estratégia de atuação verticalizada, que nos permite conhecer as necessidades específicas e principais tendência e desafios operacionais e de segurança de diferentes indústrias", afirma Luis Vieira, diretor de marketing LATAM da empresa. Além disso, no dia 20 de setembro, às 13h, José Castro, gerente de Vendas para Verticais da Genetec, participará do painel de discussão sobre "Tendências de Soluções de acesso e Vídeo nos Desafios das Operações de Segurança nas Indústrias".

Grupo Macor: Maior empresa de escolta armada do país, com atuação em cinco frentes principais: Escolta, Segurança Patrimonial, Tecnologia, Segurança Pessoal e Facilites, o Grupo Macor se destaca no mercado brasileiro, tendo trabalhado com players dos mais variados segmentos, como em um projeto onde instalou 90 câmeras de segurança na JSL, uma das principais empresas de logística do país. A marca irá aproveitar o espaço na ISC Brasil 2023 para divulgar suas inovações que utilizam tecnologias de ponta para videomonitoramento por meio de câmeras, CFTVS e drones. Além disso, também serão expostas soluções para controle de acesso, alarmes e outras novidades da empresa. "O Grupo Macor acredita no evento ISC Brasil, somos parceiros estratégicos, pois conseguimos atingir nossos clientes (usuários finais) e colocar nossas soluções em evidência, tais como: a maior empresa de Escola Armada do Brasil, Soluções em Segurança Patrimonial e posicionar o Grupo Macor como Integradores de Tecnologias em projetos de CFTV, Controle de Acesso, Alarmes, Drones e Monitoramento Inteligente 24H", comenta Thiago Pavani, diretor comercial e de marketing.

Grupo Tracker: Com índices de recuperação que chegam a 90%, o Grupo Tracker vai levar para a ISC 2023 - International Security Conference & Exhibitions, de 19 a 21 de setembro, no Expo Center Norte em São Paulo/SP, o portfólio completo para proteger todos os segmentos de veículos. A empresa é a maior do mercado e desenvolve soluções para monitorar e localizar bens que podem reunir até três tecnologias em uma. "Vamos demonstrar no evento o que existe de mais moderno e eficaz em termos de segurança veicular", destaca o diretor Comercial da empresa, Rodrigo Abbud. O Grupo Tracker é a única empresa do mercado brasileiro que consegue monitorar e recuperar veículos e cargas em qualquer canto do país. "Isso é possível graças a três pilares: vantagem tecnológica, com a exclusiva radiofrequência de longo alcance que permite êxito na recuperação de bens muito superior às demais tecnologias sendo opções da concorrência, além de ser imune a ação de inibidores de sinais; infraestrutura própria de antenas fixas; equipes próprias de pronta resposta por terra e pelo ar", acrescenta Abbud.

HID: Líder mundial em soluções de identidade confiável, apresentará as mais novas tendências no campo do controle de acesso móvel durante a ISC Brasil 2023. Em destaque estará a integração da solução HID Mobile Acess, com sistemas de edifícios inteligentes para gerir instalações de forma mais sustentável com sistemas de localização em tempo real (RTLS). O sistema de acesso móvel compartilha dados pertinentes dos ocupantes que permitem ao sistema de edifício inteligente, por exemplo, reduzir a temperatura adequadamente em uma parte subutilizada do edifício. "Esta integração traz um novo paradigma para o mercado de segurança de acesso físico", comenta Ricardo Vernizzi, diretor de Desenvolvimento de Negócios da HID, PACS. "A entrada e saída de edifícios é muitas vezes o que as pessoas imaginam quando pensam em sistemas de acesso. Mas os sistemas de acesso, especialmente os móveis, quando integrados ao RTLS, oferecem muito mais oportunidades para melhorar a conveniência, aumentar a eficiência e maximizar a segurança".

Hikvision: Marca global que oferece ampla gama de produtos de segurança física, que abrangem vídeo, controle de acesso e sistemas de alarme, e fornece soluções integradas à IA para oferecer suporte aos usuários finais com novos aplicativos e possibilidades para gerenciamento de segurança e inteligência de negócios. Para a feira, a marca trará painéis de LED 3D e transparentes; diversas soluções de câmeras; catracas com reconhecimento facial integrado; nova linha de display interativo; reconhecimento de íris; e um sensor de incêndio IoT que integra visão e alarmes de incêndios. "Como líder mundial no segmento de Segurança, a Hikvision estará presente na feira ISC Brasil, evento que se tornou referência na América Latina para o mercado de segurança. Apresentaremos uma ampla gama de produtos de segurança física, que abrangem câmeras, controle de acesso e sensores de alarme integrados com IA, além de painéis de LED", explica Carlos Milek, gerente pré-vendas da Hikvision.

Intel: Marca global e líder em tecnologias inovadoras de segurança para diversas indústrias, a Intel trará para a ISC Brasil soluções avançadas baseadas em AI, videovigilância inteligente e tecnologias de software e de hardware. Serão demonstradas aplicações reais em variados setores, como cidades inteligentes, varejo, saúde e educação, que destacarão os principais benefícios da aplicação destas soluções para proteção abrangente e eficiência operacional. A Intel está introduzindo no Brasil duas inovações em software focadas em inteligência artificial e soluções para clientes. O Intel SceneScape, software para implementar rapidamente soluções personalizadas de rastreamento e Gêmeos Digitais. Com visão Computacional, é possível adicionar inteligência a cenas em qualquer setor e espaço. Já o Intel GETI simplifica a criação de modelos de visão computacional, acelerando o processo e usando menos dados, facilitando o desenvolvimento de modelos personalizados em grande escala. Ambas as soluções serão expostas na feira.

ISS: Intelligent Security Sistems – Fundada em 1996, a ISS é uma das pioneiras e líderes desenvolvedoras de análise de vídeo orientada por inteligência artificial e redes neurais. Com um portfólio de mais de 25 patentes e marcas comerciais diferentes, a ISS tem quase 200 desenvolvedores e engenheiros que fazem análises personalizadas e de alta confiança para atender aos requisitos dos clientes em várias verticais. Como uma empresa global, a ISS conta com 18 escritórios e suas soluções foram implantadas em mais de 50 países. Para a ISC, a empresa estará presente com seu time de especialistas que trarão as principais novidades em soluções para os diversos desafios das operações de cada segmento.

Oakmont Group: A Oakmont Group, renomada por sua expertise em segurança da informação, se une à Axon, especialista em soluções de câmeras e softwares de ponta para aplicação em segurança pública e privada, para participar da ISC Brasil 2023. Juntas, as empresas apresentarão suas soluções inovadoras e destacarão o ecossistema Axon, que engloba câmeras de última geração e softwares avançados. "A Oakmont Group e a Axon estão comprometidas em fornecer soluções de segurança de alta qualidade que atendam às necessidades de nossos clientes. A ISC Brasil é uma excelente oportunidade para demonstrar como nossa parceria está impulsionando a inovação em segurança", disse Rafael Souza, Diretor Executivo da empresa.

RugGear: Fundada há mais de 18 anos, a RugGear é a marca líder na fabricação de dispositivos robustos para o segmento industrial e de serviços, atendendo aos padrões IP68 e MIL STD. Seu foco principal de atuação é a comunicação PTToC (Push to Talk over Cellular), oferecendo funcionalidade com a maioria das soluções disponíveis no mercado. Hoje, com o crescente uso da tecnologia nos processos de automação industrial, os equipamentos da empresa são ideais para integrar soluções de negócios, portanto o segmento de IoT também é um mercado-alvo da marca, sendo os dispositivos RugGear a melhor alternativa para integração de soluções PTToC e IoT. "Por isso temos interesse em participar da ISC Brasil 2023, onde esperamos divulgar nossos produtos e criar oportunidades de negócios em um dos mercados mais importantes da nossa região, nos segmentos de Segurança Pública e Privada, Transportes, Industrial, Logística e Serviços, que possuem grande necessidade de evoluir para novos sistemas de comunicação e uso de tecnologia" explica Daniel Jacome, Regional Sales Director da RugGear.

Segware: A Segware foi fundada em 2001 e é líder no mercado de soluções para monitoramento de alarmes, imagens e controle de acesso. Suas soluções contam com hardware de ponta para oferecer apoio aos setores de operação, gestão e clientes finais. Para a feira, a marca irá apresentar soluções que integram hardware e software, sistemas que utilizam a integração com o protocolo P2P Hikivison para o Segware VMS Cloud, uma nova interface para controle de acesso/portaria remota, solução de envio de comandos automatizados para portaria remota, dentre outras novidades.

Senior Sistemas: A marca é referência no país em tecnologia para gestão empresarial e promete trazer diversas inovações interativas que trarão imersão aos visitantes da feira, abrangendo as mais variadas aplicações de sistemas de segurança, como: controle de acesso, gestão de facilities, entre outros. "A Senior está cada dia mais assumindo o protagonismo frente à gestão de riscos, prevenção de perdas, além das atualizações e novidades do seu sistema de Acesso e Segurança. Os visitantes da feira encontrarão uma nova forma de exposição de nossos produtos, com aumento na experiência dos participantes", explica Silvano Barbosa, head de Acesso e Segurança da Senior Sistemas.

Suprema: A Suprema é uma empresa dedicada a sistemas de controle de acesso e biometria, baseados em Inteligência Artificial, com 22 anos no mercado de segurança eletrônica. Este ano a empresa apresentará na ISC Brasil toda sua linha de dispositivos de acesso com tecnologia de cartão RFID, impressão digital, facial, cartão móvel e QR, sendo o BioStation 3 o produto mais recente do catálogo e apresentando também as inovações da plataforma BioStar 2 em sua versão 2.9.3. "A expectativa da Suprema para o evento é dar a conhecer ao mercado e aos diversos fabricantes de segurança eletrônica do Brasil nossos equipamentos, que são uma ótima opção para enriquecer as opções tecnológicas de controle de acesso para seus clientes", comenta Isaias Chavez, Regional Sales Manager da Suprema.

Totvs: Uma das principais empresas de desenvolvimento de softwares do país, apresenta na ISC Brasil suas soluções voltadas ao setor de prestação de serviços, com foco em seu sistema especializado para empresas de terceirização (TOTVS Prestadores de Serviços Terceirização), que automatiza processos, agiliza suas rotinas e otimiza recursos, possibilitando um planejamento operacional completo, gestão de contratos e módulos do ERP TOTVS Backoffice – Linha Protheus (Fiscal, Automação Fiscal, Contábil e Estoque) e de sistemas de RH da TOTVS (Folha de Pagamento, Controle de Ponto e Gestão de Benefícios), permitindo integrar com mais rapidez e precisão os dados operacionais da empresa à retaguarda administrativa.

Verzani & Sandrini: Marca tradicional do mercado de facilities, aproveitará o espaço em seu estande para expor aos visitantes o que há de mais novo no mercado de vigilância por vídeo, com inovações que utilizam de reconhecimento facial para entregar ao cliente mais segurança, precisão na detecção de ameaças e uma análise de dados mais detalhada. "Estar presente em eventos como a ISC é uma oportunidade incrível. E, para esse em especial, vamos trazer todo o know-how da Fortknox em tecnologia de Segurança, empresa que faz parte de nossa equipe", comenta Cesar Leonel, diretor de Operações da Verzani & Sandrini.

WDC Networks: A WDC Networks – empresa de tecnologia que atua nos setores de Telecomunicações, Energia Solar, Data Center e Corporativo, listada na B3 – levará à ISC seu portfólio de produtos e soluções com uma visão 360° a do mercado de segurança corporativa, aliando também itens de seu portfólio em Telecom e Energia Solar para melhor apresentar ao público a possibilidade de soluções integradas e completas, atendendo o cliente de ponta a ponta. Os fabricantes em seu estande serão Axis, Vault, Idemia, Hanwha, Grandstream, Hikvision, Sophos, ISS e Logitech. Além de expor as novidades em produtos e soluções, o diretor de Enterprise da companhia, Fernando Guerra, diretor executivo da WDC, participará do painel sobre Segurança em Aeroportos que ocorrerá no dia 21.

Evento: 16ª edição da Feira e Congresso ISC Brasil;

Data: de 19 a 21 de setembro de 2023;

Horário: das 12h às 19h;

Local: Expo Center Norte;

End.: Rua José Bernardo Pinto, 333 - Vila Guilherme - São Paulo (SP)

Informações e Inscrições: https://www.iscbrasil.com.br/

