Marcel Stalder nomeado CEO do Chain IQ Group

A nomeação do novo CEO do Grupo é o resultado do planejamento estratégico de longo prazo realizado pelo conselho de administração. Como parte da revisão anual regular efetuada nos primeiros meses de 2019, o conselho de administração e Urs Dogwiler chegaram a um acordo sobre a obtenção dos objetivos de um realinhamento estratégico e operacional, concordando ser o momento certo para o início da próxima fase do Chain IQ. A empresa gostaria de agradecer a Urs Dogwiler pelo seu excelente trabalho formativo. A progressão da liderança destaca a ambição do Chain IQ de impulsionar o crescimento e expandir significativamente sua presença no mercado.

Urs Dogwiler deixará suas funções no dia 31 de outubro de 2019 e Marcel Stalder assumirá integralmente no dia 1º de novembro de 2019. Urs incrementou continuamente o volume de negócios lucrativos, transformou estrategicamente a estrutura organizacional global e diversificou com sucesso os serviços de aquisição da companhia. O Chain IQ apresenta-se atualmente como uma importante empresa global de aquisição e serviços, atendendo acima de 50 clientes renomados internacionais distribuídos em uma ampla gama de indústrias em mais de 20 países.

Claudio Cisullo, fundador e presidente-executivo do Chain IQ Group, disse: "Urs Dogwiler transformou sustentavelmente o Chain IQ durante os últimos quatro anos com suas colaborações significativas. Hoje, o Chain IQ Group está muito bem-posicionado estratégica e operacionalmente, especificamente no campo da digitalização. Implementou com sucesso um programa de mudanças abrangente tornando o Chain IQ um provedor de serviços de aquisição diversificado e com excelente custo-benefício. Agradeço a Urs pelos seus esforços e seu empenho excepcional, e desejo-lhe muitos êxitos no futuro. Foi um imenso prazer podermos trabalhar juntos."

Marcel Stalder uniu-se ao Chain IQ Group após atuar na EY, onde ocupou a posição de líder de mercado na Alemanha, Suíça e Áustria. Atuou também como sócio-gerente do país na Suíça, e membro do conselho executivo e do conselho de administração da EY Suíça. É um profissional altamente motivado, carismático e orientado por objetivos, além de ser muito analítico e possuir assertividade sólida e uma abordagem estruturada. Após 23 anos na EY, Marcel faz parte agora de uma empresa ambiciosa e impulsionada pelo empreendedorismo, em linha com sua aspiração profissional pessoal. Contando com muitos anos de experiência no desenvolvimento estratégico e promoção do crescimento, e com base na estratégia iniciada, o novo CEO do Grupo acelerará o crescimento e a cobertura do mercado global, além de direcionar a inovação alimentada pela tecnologia e digitalização.

Claudio Cisullo disse: "Estamos muito satisfeitos por podermos, com Marcel Stalder, ter nomeado um professional altamente especializado em desenvolvimento e consultoria de estratégias, com uma liderança irrefutável e especialização global abrangente. Com sua tremenda experiência, rede de contatos e capabilidades, Marcel adapta-se perfeitamente à nossa companhia e está extremamente preparado para aproveitar ativamente as oportunidades do futuro, impulsionar o crescimento sustentável sólido e conduzir o Chain IQ para o próximo patamar."

Chain IQ Group | Comunicações corporativas

- Imagem está disponível em AP Images (http://www.apimages.com).

O comunicado de imprensa está também disponível em chainiq.com/media-releases.

O Chain IQ é uma empresa global independente que fornece serviços de aquisição estratégicos, táticos e operacionais aos seus clientes. A empresa opera de seus centros principais localizados em Zurique (sede), Nova York, Londres, Cingapura, Mumbai e Bucareste, e atende atualmente mais de 20 países (incluindo a China, Hong Kong, Japão e Austrália).

Informações/Contato:

Elisabeth Ehrsam

Diretora de relações públicas e assuntos públicos

Escritório do presidente

Chain IQ Group

+41-44-200-58-35

media@chainiq.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/996054/Marcel_Stalder.jpg

FONTE Chain IQ Group AG

Related Links

https://chainiq.com/



SOURCE Chain IQ Group AG