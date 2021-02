March Of Dimes anuncia su March For Babies: A Mother Of A Movement™ 2021

ARLINGTON, Virginia, 25 de febrero de 2021 /PRNewswire/ -- March of Dimes, la organización sin fines de lucro líder en la lucha por la salud de todas las mamás y los bebés, se complace en anunciar March for Babies: A Mother of a Movement™, una campaña de concientización y recaudación de fondos que se está inaugurando y que busca hacer frente a la crisis perpetuada en maternidad y salud, involucrando al público para recaudar fondos vitales que apoyarán investigaciones, programas e iniciativas educativas que salvan vidas. Mientras el país avanza al segundo año de la pandemia de COVID-19, March for Babies se afianza como mucho más que una caminata que pretende principalmente erradicar los partos prematuros prevenibles. En su lugar, se convierte ahora en un grito de batalla para inspirar y unir a las comunidades en todas partes para lograr la equidad en salud para todas las mamás y los bebés.

"Por mucho tiempo hemos manifestado que para poder ofrecerles el mejor comienzo a los bebes debemos cuidar también a las mamás. Cada 12 horas muere una mujer por causas asociadas al embarazo, y 1 de cada 10 bebés nace prematuramente. Esta es la razón por la que también estamos luchando para erradicar las muertes y los riesgos para la salud de las madres, algo particularmente devastador en familias de color menos favorecidas", señaló Stacey D. Stewart, presidenta y directora ejecutiva de March of Dimes. "La salud de las mamás y de los bebés están entrelazadas, y nosotros abrimos las puertas a todas las personas que deseen unirse a este movimiento en pro del cambio que nos ayudará a lograr mejoras reales y cuantificables. Celebramos a todo aquel que desea hacer más por las mamás y los bebés, no solo hoy, sino todos los días".

El Informe March of Dimes de 2020 indica que, por quinto año consecutivo, la tasa de partos prematuros en los Estados Unidos se incrementó, ubicándose en el 10.2 % de los nacimientos, lo que le otorga al país la calificación "C-". Las estadísticas empeoran para mamás y bebés de color, de ahí que el Informe indique una importante desigualdad racial que trasciende la salud maternoinfantil. Las mujeres de color tienen un 50 % más de probabilidad de dar a luz prematuramente, y sus hijos enfrentan una tasa de mortalidad infantil hasta 130 % más alta. Además de esto, las mujeres afroamericanas, las nativoamericanas y las nativas de Alaska tienen tres veces más probabilidades de morir por complicaciones relacionadas con el embarazo que las mujeres blancas.

March for Babies unirá virtualmente a las comunidades para una serie de actividades de trabajo en equipo y desafíos de recaudación de fondos. Juntos, los participantes se involucrarán para honrar la maternidad, los bebés y las familias, además de apoyar la misión de March of Dimes. Desde cualquier lugar del país, los participantes pueden hacer donaciones de manera individual o trabajar en equipo con colegas, familiares y amigos para recaudar fondos sumamente necesarios para lograr que Estados Unidos sea un lugar más equitativo, un lugar donde se asegure la salud de cada mamá y cada bebé de las generaciones venideras.

"Después de más de 50 años siendo la campaña con más captación para March of Dimes, y la caminata de caridad más antigua del país, nos emociona ver que March for Babies exalta a las madres, que son el centro de nuestra misión, y crece para convertirse en un movimiento aún más grande que nos une y conecta para luchar por las familias que más nos necesitan", agregó Stewart.

Dé el próximo paso hoy mismo para apoyar a todas las mamás y los bebés a través de March for Babies:

Inscríbase para formar parte del movimiento

Inscríbase como capitán de equipo, miembro de equipo o participante individual. Emprenda acciones para conectarse, recaudar fondos y difundir el mensaje

Movilícese junto a millones de estadounidenses en este esfuerzo colectivo para transformar la salud de todas las mamás y los bebés. Manténgase al tanto de las novedades en marchforbabies.org

Mire nuestro último anuncio comercial, "Seen", que comparte momentos de la experiencia colectiva de la maternidad e invita al público a emprender acciones en nombre de las mamás y los bebés. Nuestro kit de prensa para redes sociales también ofrece información acerca de March for Babies para ayudar a atraer el apoyo del público. Para obtener más información acerca de March for Babies, incluyendo cómo inscribirse y conformar un equipo, descargue la aplicación March for Babies o visite marchforbabies.org.

ACERCA DE MARCH OF DIMES

March of Dimes lidera la lucha por la salud de todas las mamás y los bebés. Apoyamos investigaciones, dirigimos programas y ofrecemos educación y apoyo para que cada mamá y cada bebé tengan el mejor comienzo posible. Respaldados por un legado de 80 exitosos años de impacto e innovación, estamos presentes para todas las familias; las que experimentaron complicaciones de primera mano, las que celebran su salud y las que recién están intentando iniciar su familia. Para obtener más información, diríjase a marchofdimes.org o nacersano.org, y visite shareyourstory.org para recibir consuelo y apoyo. Encuéntrenos en Facebook y síganos en Instagram y Twitter.

