March of Dimes: La prueba sanguínea podría identificar a las mujeres embarazadas que corren peligro del nacimiento prematuro

Las conclusiones son importantes cuando los médicos actualmente no cuentan con formas de determinar con precisión qué embarazos terminarán con un nacimiento prematuro, señala March of Dimes. En adición, utilizando las mismas muestras de sangre, el equipo encontró marcadores biológicos en la sangre materna que podían calcular con precisión la edad gestacional o fecha del parto con una exactitud parecida al ultrasonido, pero posiblemente a un costo menor.

"Esta emocionante investigación puntera demuestra por qué March of Dimes está investigando nuevas maneras de mejorar la salud de las mamás y los bebés, especialmente para hacer frente al nacimiento prematuro en este país y en todo el mundo", dijo Stacey E. Stewart, presidenta de March of Dimes. "Hasta la fecha, ninguna prueba en el mercado puede predecir de manera fiable cuáles de las mujeres embarazadas experimentarán el trabajo de parto prematuro. March of Dimes está comprometido a encontrar nuevas soluciones y darles a todos los bebés el mejor comienzo en la vida posible".

El nacimiento prematuro afecta a 15 millones de bebés cada año en todo el mundo y está aumentando en los Estados Unidos. Datos provisionales para 2017 que han sido divulgados recientemente por el Centro Nacional para Estadísticas de Salud muestran que la tasa de nacimiento prematuro en los Estados Unidos ha ascendido a 9.93 por ciento, en comparación con 9.86 por ciento en 2016, el tercer aumento anual consecutivo tras disminuciones constantes en los siete años anteriores.

Los estudios fueron dirigidos por Stephen Quake, Ph.D., un investigador del Centro de Investigación sobre los Nacimientos Prematuros de March of Dimes en la Universidad de Stanford. Los asociados incluyeron a científicos en Dinamarca y Alabama, así como en el Centro de Investigación sobre los Nacimientos Prematuros de March of Dimes en la Universidad de Pensilvania.

David K. Stevenson, M.D., el investigador principal del Centro de Investigación sobre los Nacimientos Prematuros de March of Dimes en la Universidad de Stanford, describió la prueba sanguínea no invasiva como una manera de "escuchar a hurtadillas una conversación" entre la madre, el feto y la placenta, sin perturbar el embarazo. Dijo que los resultados de hoy confirman la existencia de un "reloj transcriptómica del embarazo" que pudiera servir como una nueva manera de determinar la edad gestacional del feto. "Al medir el ARN libre de células en la circulación de la madre, podemos observar el cambio en los patrones de la actividad genética, que ocurre normalmente durante el embarazo, e identificar perturbaciones en los patrones que podrían ser indicio para los médicos de la probabilidad de que se produzcan circunstancias insalubres como el trabajo de parto y nacimiento prematuro", dijo el Dr. Stevenson. "Con estudios adicionales, podríamos identificar genes específicos y vías genéticas que pudieran revelar algunas de las causas subyacentes del nacimiento prematuro, y sugerir objetivos potenciales para intervenciones para prevenirlo".

En dos cohortes separadas de mujeres, todas ellas en peligro elevado de dar a luz temprano, el equipo del Centro de Investigación sobre los Nacimientos Prematuros de March of Dimes identificó un conjunto de transcritos de ARN libre de células (cfRNA) que clasificó con precisión a mujeres que dieron a luz a bebés prematuros hasta dos meses antes del trabajo de parto. En otra cohorte de mujeres embarazadas saludables, el equipo encontró que la medición de nueve transcritos de cfRNA en la sangre materna predijo la edad gestacional con una exactitud parecida al ultrasonido.

Los investigadores señalaron que ambas pruebas requerirán una validación en ensayos clínicos ciegos más grandes.

"Noninvasive blood tests for fetal development predict gestational age and preterm delivery" (Pruebas sanguíneas no invasivas para el desarrollo fetal predicen la edad gestacional y el nacimiento prematuro), por Thuy T. M. Ngo et al., aparece en la edición del 8 de junio de Science.

