March of Dimes lanza nueva campaña de sensibilización sobre la imperiosa crisis de salud que enfrentan las madres y los bebés en los Estados Unidos

La labor de March of Dimes es más vital que nunca, ya que las muertes relacionadas con los embarazos han aumentado más del doble en los últimos 25 años y los embarazos prematuros y sus complicaciones siguen siendo los principales factores de muerte en bebés en los Estados Unidos.

"Seguimos rezagados en relación con otros países similares en lo que respecta a atender prácticamente cada aspecto de la salud materna e infantil. Las persistentes desigualdades de salud también son preocupantes: las mujeres de color tienen hasta 50% más probabilidad de dar a luz a un bebé prematuro y sus hijos pueden enfrentar un índice de mortalidad infantil hasta 130% más alto. En los Estados Unidos, las mujeres negras tienen un índice de mortalidad materna tres veces superior al de las mujeres de otras etnias", dijo Stacey D. Stewart, presidenta de March of Dimes. "Es crucial que nuestra organización movilice a la ciudadanía para crear un futuro mejor en el que todo embarazo sea sano y tenga apoyo, y todo bebé tenga el futuro más brillante desde el inicio de la vida". Desde el combate de la epidemia de polio en las décadas de 1940 y 1950 hasta la prevención de los defectos de nacimiento y la atención a los cuidados maternos y neonatales, March of Dimes ha sido, históricamente, un bastión de esperanza y un acervo indispensable para atender las necesidades más imperiosas de las madres y los bebés.

Hoy, March of Dimes lidera la lucha por la salud de todas las madres y todos los bebés sin importar su ubicación, raza o ingresos. La organización propugna políticas que protejan a las madres y los bebés, y trabaja para mejorar drásticamente los servicios de salud que reciben. Además, March of Dimes es pionera en investigaciones para encontrar soluciones y empoderar a las familias mediante programas, información y herramientas conducentes a embarazos más sanos.

"March of Dimes se transforma en un momento en que las problemáticas de la salud materna y el embarazo siguen considerándose como un tabú y muchas veces no se atienden", dijo Chris Maddocks, director de marketing de March of Dimes. "También es un momento en que la desigualdad en la salud empeora en nuestro país y demanda toda nuestra atención. La estrategia que desarrollamos consiste en sensibilizar y empoderar a los nuevos padres y a quienes desean ser madres y padres. Si lo logramos, podremos generar un cambio duradero y a favor de la salud de cada madre y cada bebé".

El eje de la campaña es un video de dirección femenina que muestra futuras madres reales y diversas, así como madres y bebés diversos en un montaje de momentos que muestran logros, pérdidas y amor. No hay canciones de cuna, las mujeres no son frágiles y todos los bebés son unos guerreros. Cual potente himno de esperanza, el spot también presenta a March of Dimes en acción y lleva a los ojos de la opinión pública al principal agente del cambio en el movimiento a favor de la salud de las madres y la fortaleza de los bebés.

Además del reciente lanzamiento del nuevo logo y sitio web, que ostentan un tono violeta eléctrico para actualizar el clásico sello morado de la marca, hoy March of Dimes develó un mural en Washington D.C. cerca de Union Station. Creado por Loveis Wise, artista oriunda de D.C., el mural representa las disparidades dentro del sistema de salud, donde las mujeres y los bebés de color siguen sufriendo los más altos índices de mortalidad materna e infantil.

March of Dimes invita a quienes deseen sumarse a esta lucha a visitar MarchofDimes.org/wontstop.

Acerca de March of Dimes

March of Dimes lidera la lucha por la salud de todas las madres y todos los bebés. Apoyamos investigaciones, dirigimos programas y brindamos educación y defensoría para que todas las familias empiecen con el pie derecho. Capitalizamos un exitoso legado de 80 años de influencia positiva e innovación, y defendemos a todas las madres y todos los bebés. En marchofdimes.org encontrará más información. Si busca apoyo y consuelo, visite shareyourstory.org. Encuéntrenos en Facebook y síganos en Instagram y Twitter.

Créditos

Cliente: March of Dimes

Campaña: Won't Stop

Agencia: Purpose

Jefa de estrategia: Anne Keenan

Director de estrategia: Mat McDermid

Estratega principal: Kevin Mernin

Responsable principal de la campaña: Rebecca Christopher

Director creativo: John Kapenga

Directora creativa asociada: Emma McDonald

Directora de arte: Jessica McGhee

Director de diseño: Michael Last

Diseñador visual: Steven Bazarian

Diseñadora gráfica: Kerry Drapcho

Redactora creativa: Nicole McLaren

Idea central, creatividad y producción del video: Savannah O'Leary

Gerente del proyecto: Betty Chan

Productora: Greenpoint Pictures

Dirección: Renee Mao

Producción ejecutiva: Jordan Freydberg y Tatiana Rudzinski

Producción: Min Soo Kim

Dirección de fotografía: Andy Catarisano

Edición: Joe Walker

Postproducción: Tori Vallas-Cullen

