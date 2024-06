March Of Dimes otorga becas a estudiantes de enfermería excepcionales comprometidos con la mejora de los resultados de salud para madres y bebés

ARLINGTON, Virginia, 13 de junio de 2024 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/-- March of Dimes, la principal organización sin fines de lucro que lucha por la salud de todas las familias, ha otorgado sus Premios de Becas de Enfermería 2024 de March of Dimes a dos enfermeras sobresalientes por sus estudios de pregrado y posgrado. Establecido en 1998, el premio reconoce y promueve la excelencia en enfermería y promueve el compromiso de la organización de cerrar la brecha de equidad en salud y garantizar que todas las madres y bebés reciban la más alta calidad de atención médica. Ambos ganadores recibirán una beca de $ 10,000 apoyada este año por Pampers®, un socio de March of Dimes por más de 25 años.

"Sabemos que la crisis de salud materna e infantil está lejos de terminar, especialmente para las madres y los bebés de color que enfrentan mayores riesgos de malos resultados de salud", dijo Kelly Ernst, vicepresidenta sénior y directora de ingresos e impacto de March of Dimes. "Necesitamos enfermeras en las comunidades de todo Estados Unidos dedicadas a la lactancia materna e infantil para ayudar a todas las madres y bebés a estar saludables. Es un privilegio y un honor invertir en estas extraordinarias enfermeras que comparten nuestra misión ".

En 2024, Estados Unidos sigue siendo uno de los lugares más peligrosos para dar a luz, con tasas de mortalidad materna hasta seis veces más altas que las de otras naciones desarrolladas. Las madres negras tienen tres veces más probabilidades de morir por complicaciones relacionadas con el embarazo que las madres blancas, y los bebés negros tienen dos veces más probabilidades de morir antes de su primer cumpleaños que los bebés blancos. Como organizador líder en salud materna e infantil, March of Dimes se ha asociado con Pampers para ayudar a impulsar el cambio sistémico para que todas las familias, independientemente de su raza, puedan tener el mejor comienzo posible.

"Estas becas destacan la importancia de la equidad en la salud materna y promueven la excelencia en la atención de enfermería", dijo la líder de comunicaciones de P & G Baby Care North America, Jazmyne Reid. "El propósito de la marca Pampers es cuidar la salud y la felicidad de cada bebé. No podemos vivir plenamente el propósito de nuestra marca sin abordar primero la fundación: un padre sano y feliz. Nos enorgullece asociarnos con March of Dimes para empoderar a las enfermeras que tienen la misión de brindar atención compasiva y ayudar a más padres a experimentar la alegría total del embarazo y más allá ".

Las becas de enfermería de March of Dimes se otorgan a los solicitantes de becas con la puntuación más alta que demuestren un compromiso con la misión de March of Dimes. Los solicitantes calificados para la Beca de Enfermería para Graduados Margaret Comerford Freda March of Dimes son enfermeras registradas actualmente inscritas en un programa de posgrado en enfermería materno-infantil a nivel de maestría o doctorado. Este premio recibe su nombre en honor a la presidenta, voluntaria y amiga del Consejo Asesor Nacional de Enfermeras de March of Dimes, la Dra. Margaret Comerford Freda. La beca de diversidad de enfermería de pregrado se otorga a un estudiante de pregrado en una escuela de enfermería acreditada, de un grupo racial o étnico subrepresentado entre las enfermeras.

Los beneficiarios del Premio de Becas de March of Dimes 2024 son:

Margaret Comerford Freda Premio de la Beca de Enfermería para Graduados de March of Dimes: Lisa Grisham, MSN, NNP, estudiante de DNP/PhD en la Universidad de Arizona, Tucson

"Mi objetivo principal como enfermera clínica-científica se alinea con el objetivo de March of Dimes de cerrar la brecha de equidad en salud. Muchos bebés con exposición a sustancias en el útero no tienen una fuerte presencia familiar en el hospital después del nacimiento. Algunos no tienen presencia familiar. El porte de bebés es una intervención no farmacológica efectiva ideal que se utiliza para tratar a los bebés con NAS, lo que puede crear un cambio de paradigma que resulte en equidad en la salud para esta población desatendida. El cuidado del bebé es una intervención no farmacológica de bajo costo y fácil de usar que facilita el contacto y la proximidad con el cuidador para apoyar la interacción y la comodidad entre el cuidador y el bebé. Esta beca apoyará mi investigación sobre la mejora de la atención de cientos de miles de madres y bebés. Además, después de graduarme con mi título de DNP/PhD, continuaré haciendo una parte de los turnos clínicos de NNP junto a la cama y enseñaré en una Facultad de Enfermería acreditada. Me encanta la interacción junto a la cama con los recién nacidos y sus familias, y me encanta la tutoría y la enseñanza ".

Beca de diversidad de enfermería de pregrado de March of Dimes: Kaitlyn Duardo, estudiante de BSN en la Universidad de Pensilvania, Filadelfia

"Cuando comencé mi rotación de Mujeres e Infantes este semestre, la gran cantidad de recursos hospitalarios era asombrosa, pero la falta de enfermeras hispanas en el piso era lo que más me llamaba la atención. A menudo pasaba mis turnos clínicos traduciendo para enfermeras o médicos entre pacientes porque nadie más hablaba español o el traductor del hospital no estaba disponible. Siendo nativa de Miami y voluntaria en entornos hospitalarios, estaba rodeada de enfermeras latinas y nunca me di cuenta de la falta de demanda de títulos de habla hispana fuera de Miami. Con un marcado 5.6 % de enfermeras latinas en el campo de trabajo, mi objetivo es crear conciencia en los jóvenes de Estados Unidos. Como futura enfermera, me centraré en ayudar a mis pacientes de primera mano y establecer una buena relación en lugar de simplemente traducir para ellos. Los datos exigen un aumento en el número de enfermeras hispanas que pueden tener un impacto positivo en las experiencias de los pacientes. También estaré en condiciones de exigir un cambio de política y asegurar que cada persona hispana indocumentada, o de otro grupo étnico, tenga los recursos para una entrega segura en los Estados Unidos ".

Para obtener más información sobre el programa de becas de enfermería, visite marchofdimes.org/nursingscholarships.

ACERCA DE MARCH OF DIMES

March of Dimes lidera la lucha por la salud de todas las madres y bebés. Apoyamos la investigación, dirigimos programas y brindamos educación y defensa para que cada familia pueda tener el mejor comienzo posible. Desde 1938, hemos construido un legado exitoso para apoyar a cada persona embarazada y a cada familia. Visite marchofdimes.org o nacersano.org para obtener más información.

ACERCA DE PAMPERS

Durante más de 60 años, los padres han confiado en Pampers para cuidar a sus bebés. Pampers es parte de The Procter & Gamble Company (NYSE:PG) y es el pañal #1 en ventas en todo el mundo. Cada día, más de 25 millones de bebés en 100 países de todo el mundo usan Pampers. Pampers ofrece una gama completa de pañales, toallitas y ropa interior de entrenamiento diseñada para proporcionar protección y comodidad en cada etapa del desarrollo de un bebé. Visite www.pampers.com para obtener más información sobre los productos Pampers, unirse al programa Pampers Club y encontrar ideas e información para ayudarlo a usted y a su bebé a "amar el cambio" juntos.

