March of Dimes y The Humana Foundation se unen para cerrar la brecha en la equidad de la salud que afecta a las mamás y a los bebés de Estados Unidos

ARLINGTON, Virginia, 29 de julio de 2020 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- March of Dimes, la organización líder del país en la lucha por la salud de todas las mamás y los bebés, y The Humana Foundation, el brazo filantrópico de Humana Inc., están trabajando de conjunto para abordar las disparidades raciales y los determinantes sociales de la salud que contribuyen a la crisis de salud materna e infantil en Estados Unidos. March of Dimes y The Humana Foundation brindarán su apoyo a comunidades en todo Estados Unidos mediante el establecimiento de alianzas intersectoriales que alivien la carga de las desigualdades sobre los sistemas sociales y estructurales e implementen soluciones que mejoren la salud materna e infantil. March of Dimes compartirá datos locales y mejores prácticas para crear una red nacional de apoyo que ayude a impulsar el cambio sistémico necesario para cerrar la brecha en la equidad de la salud que afecta a las mamás y a los bebés de todo el país.

The Humana Foundation invirtió $3 millones en esta asociación como parte de su compromiso de $50 millones para proporcionar alivio y recuperación, tanto inmediato como a largo plazo, a comunidades desproporcionalmente afectadas por el COVID-19. La iniciativa estará enfocada hacia seis comunidades de Estados Unidos en las cuales Humana y The Humana Foundation ya trabajan, con la colaboración de asociados, para mejorar la salud y el bienestar.

"Nuestra lucha para poner fin a la mortalidad y morbilidad materna e infantil no tendrá éxito si no se cierra la brecha en la equidad de la salud", señaló Stacey D. Stewart, presidenta y CEO de March of Dimes. "Mediante esta asociación con The Humana Foundation, adoptaremos acciones para apoyar cambios en el sistema que conduzcan a mejoras medibles y verdaderas en la salud, así como a una oportunidad justa y equitativa para la salud de todas las mamás y los bebés".

Estados Unidos sigue estando entre las naciones desarrolladas más peligrosas para dar a luz, especialmente para las comunidades de color. Las mujeres afroamericanas tienen tres veces más probabilidades de morir debido a causas relacionadas con el embarazoi, y los bebés afroamericanos tienen el doble de probabilidades de morir antes de su primer cumpleañosii en comparación con los bebés blancos. La injusticia racial sistémica afecta no solo a la atención médica, sino también a determinantes sociales de la salud en general (es decir, acceso a alimentos, educación, vivienda y empleos). Estos factores, junto con la experiencia directa de discriminación racial y tratamiento desigual, crean y continúan creando una brecha en la equidad de la salud que tiene un impacto directo y negativo sobre las mamás y los bebés de color.

"La crisis de salud del COVID-19 puso al descubierto las necesidades que los más vulnerables entre nosotros estaban experimentando antes de que la pandemia comenzara y ha intensificado esas necesidades, especialmente para aquellos desproporcionadamente afectados por el virus", dijo Walter D. Woods, CEO de The Humana Foundation. "Al enfrentar los determinantes sociales de la salud y la desigualdad racial sistémica, esperamos cerrar la brecha en la equidad de la salud para las madres y los niños de todo el país".

Detalles de la iniciativa

March of Dimes hará uso de la inversión de The Humana Foundation para establecer asociaciones con organizaciones públicas y privadas locales que aprovechen el Impacto Colectivo, un acercamiento demostrado para solucionar complejos desafíos societales, para mejorar la salud materna e infantil dentro de una comunidad. Como primer paso, los asociados identificarán y alinearán las causas subyacentes y los desafíos a los sistemas que afectan negativamente a las mamás y a los bebés a nivel local. A continuación, prepararán una agenda común y pondrán en práctica estrategias basadas en evidencias para abordar estos factores e impulsar resultados medibles y mejorados en lo que respecta a la salud. March of Dimes proporcionará a estas comunidades asistencia técnica e intervenciones específicas, como acceso a sus iniciativas de educación prenatal y NICU, y educación profesional, como capacitación en prejuicios implícitos.

La red Mom & Baby Action Network de March of Dimes, un consorcio de asociados nacionales dedicados a enfrentar las desigualdades en la salud materna e infantil, servirá como la espina dorsal nacional de apoyo para estas comunidades locales. Al reunir a la red y a las comunidades en línea y/o en persona, se creará un sistema de apoyo y de intercambio de información para diseminar las mejores prácticas que puedan alentar a otras comunidades a incorporarse a esta iniciativa y aumentar la escala del cambio sistémico para cerrar la brecha en la equidad de la salud.

Iniciativas de March of Dimes respecto a la equidad de la salud

Durante décadas, March of Dimes ha estado en la primera línea de la lucha por la equidad de la salud mediante la defensa de políticas, la creación de concientización sobre los problemas, el financiamiento de investigaciones y la provisión de programas y recursos para ayudar a alcanzar la paridad en la salud materna e infantil. Está comprometida con nivelar el terreno de juego y trabajar en las siguientes áreas de impacto:

Mejora del acceso a la atención: March of Dimes garantiza el mejor inicio posible para los futuros padres y sus bebés proporcionando acceso a atención y educación en persona y en línea. Las iniciativas en educación, apoyo y cuidado prenatal abordan los determinantes sociales de la salud mediante la asociación con proveedores para implementar experiencias de aprendizaje culturalmente relevantes y basadas en habilidades, antes del embarazo y durante el mismo. Las iniciativas NICU proporcionan educación para el personal de las unidades de cuidados intensivos neonatales (NICU) y empoderan, educan y apoyan a las familias para ayudar a mejorar la experiencia de los pacientes y los resultados de salud para los bebés en las NICU.

March of Dimes garantiza el mejor inicio posible para los futuros padres y sus bebés proporcionando acceso a atención y educación en persona y en línea. Las iniciativas en educación, apoyo y cuidado prenatal abordan los determinantes sociales de la salud mediante la asociación con proveedores para implementar experiencias de aprendizaje culturalmente relevantes y basadas en habilidades, antes del embarazo y durante el mismo. Las iniciativas NICU proporcionan educación para el personal de las unidades de cuidados intensivos neonatales (NICU) y empoderan, educan y apoyan a las familias para ayudar a mejorar la experiencia de los pacientes y los resultados de salud para los bebés en las NICU. Capacitación de los proveedores en el abordaje de los prejuicios implícitos: los prejuicios implícitos y el estigma que experimentan los pacientes, de conjunto con el racismo institucional, contribuye parcialmente a las disparidades en los resultados en la salud materna e infantil. Este año, March of Dimes lanzó una capacitación en prejuicios implícitos para los proveedores, con el objetivo de desenmascarar el racismo institucionalizado en el sistema de cuidado de la salud y de capacitar a los trabajadores de la atención médica de forma que no perpetúen los ciclos de discriminación. Además, se creó el sitio web Beyond Labels como un recurso para aumentar la concientización sobre el estigma y para trabajar hacia la eliminación de estas disparidades mediante el abordaje de las causas profundas de los problemas.

los prejuicios implícitos y el estigma que experimentan los pacientes, de conjunto con el racismo institucional, contribuye parcialmente a las disparidades en los resultados en la salud materna e infantil. Este año, March of Dimes lanzó una capacitación en prejuicios implícitos para los proveedores, con el objetivo de desenmascarar el racismo institucionalizado en el sistema de cuidado de la salud y de capacitar a los trabajadores de la atención médica de forma que no perpetúen los ciclos de discriminación. Además, se creó el sitio web Beyond Labels como un recurso para aumentar la concientización sobre el estigma y para trabajar hacia la eliminación de estas disparidades mediante el abordaje de las causas profundas de los problemas. Defensa de políticas que promueven comunidades seguras y saludables: March of Dimes tiene una robusta agenda de acción estatal y federal y una red enfocada en encontrar soluciones sistémicas a la desigualdad en la salud. Únase a nuestro Advocacy Action Center para sumar su voz a las de los miles de defensores de March of Dimes que piden políticas que promuevan la salud de las mujeres, los niños y las familias.

"Las disparidades en los resultados de los nacimientos son de importancia para todos, ya que la fortaleza de las comunidades radica en la salud de sus integrantes y comienza con las mamás y los bebés", dijo el Dr. Rahul Gupta, director médico y de salud, vicepresidente senior y director científico en funciones de March of Dimes. "Nuestro trabajo está centrado en una visión donde cada mamá y cada bebé son saludables, independientemente de la raza, la geografía o los ingresos y donde el cuidado de la salud es justo y equitativo. Esperamos que se una a nosotros en esta labor vital para eliminar la brecha en la equidad de la salud".

Acerca de March of Dimes

March of Dimes lidera la lucha por la salud de todas las mamás y los bebés. Apoyamos la investigación, dirigimos programas y ofrecemos educación y apoyo para que todos los bebés puedan tener el mejor comienzo posible en la vida. Basándonos en una exitosa tradición de 80 años de impacto e innovación, empoderamos a todas las mamás y todas las familias. Visite marchofdimes.org o nacersano.org para obtener más información. Visite shareyourstory.org para encontrar consuelo y apoyo. Encuéntrenos en Facebook y síganos en Instagram y en Twitter.

Acerca de The Humana Foundation

The Humana Foundation fue establecida en 1981 como el brazo filantrópico de Humana Inc., una de las principales empresas de salud y bienestar del país. Ubicada en Louisville, Ky., la Fundación busca la creación conjunta de comunidades donde el liderazgo, la cultura y los sistemas trabajen para mejorar y mantener resultados positivos en el ámbito de la salud. Para obtener más información, visite humanafoundation.org.

Humana y The Humana Foundation están dedicadas a la Responsabilidad Social Corporativa. Nuestro objetivo es asegurar que cada decisión empresarial que tomamos refleje nuestro compromiso con mejorar la salud y el bienestar de nuestros miembros, nuestros empleados, las comunidades a las cuales servimos y nuestro planeta.

i [Petersen EE, Davis NL, Goodman D, et al. Racial/Ethnic Disparities in Pregnancy-Related Deaths-United States, 2007-2016 (Disparidades raciales y étnicas en las muertes relacionadas con el embarazo en Estados Unidos, 2007-2016). MMWR Morb Mortal Wkly Rep 2019;68(35):762–765.]

ii [Ely DM, Driscoll AK. Infant mortality in the United States, 2017: Data from the period linked birth/infant death file (La mortalidad infantil en Estados Unidos, 2017: Datos del archivo vinculado de nacimiento/muerte del niño para el período). National Vital Statistics Reports, vol 68 no 10. Hyattsville, MD: Centro Nacional para Estadísticas de Salud. 2019.]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/513643/March_of_Dimes_Foundation_Logo.jpg

FUENTE March of Dimes

Related Links

http://www.marchofdimes.org



SOURCE March of Dimes